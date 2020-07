Hàng loạt thành phố châu Âu có thể phong tỏa do số ca covid-19 tăng nhanh

Bắt đầu từ 31/7, một loạt các thành phố tại Pháp như thành phố Orleans ở miền Trung, Bayonne và Biarritz ở miền Tây Nam, Saint-Malo ở Tây Bắc ra quy định buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra đường, kể cả ngoài trời. Toàn bộ các tỉnh phía Bắc, nơi tiếp giáp với Bỉ, cũng sẽ sớm đưa ra quy định này trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại Bỉ.

Người dân Anh đeo khẩu trang trên đường phố. Anh: The Guardian

Để hạn chế việc người dân tụ tập tổ chức các bữa tiệc trên bãi biển, nhiều khu du lịch tại Pháp cũng cấm người dân ra biển từ sau 9h tối. Một số bãi biển vẫn mở cửa nhưng bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang. Bộ trưởng Y tế Pháp, Olivier Veran sáng 31/7 khuyến cáo tất cả các địa phương nên quy định việc đeo khẩu trang bắt buộc với người dân khi ra đường.



Các biện pháp này được đưa ra sau khi nước Pháp trong những ngày qua chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh. Trong ngày 30/7, Pháp ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp có gần 1.400 ca nhiễm mới, cao gấp gần 3 lần thời điểm nước này gỡ bỏ phong tỏa hồi đầu tháng 5.

Tại Anh, bắt đầu từ nửa đêm 30/7, lệnh hạn chế đã được tái áp dụng tại nhiều địa phương ở miền Bắc nước này, quanh vùng đô thị Manchester, một phần của hạt Tây Yorkshire và Đông Lancashire. Theo lệnh mới, hai hộ gia đình trong khu vực này sẽ không được phép tụ tập trong nhà.

Bộ trưởng Y tế Anh, Matt Hancock tuyên bố, chính phủ Anh không loại trừ các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn, trong bối cảnh ngày 30/7 nước Anh ghi nhận 846 ca nhiễm virus mới, con số cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

“Chúng ta có thể thấy là một làn sóng dịch thứ hai đang ập đến tại một số nơi ở châu Âu. Vì thế nước Anh phải làm những việc cần làm, như mới đây là các hạn chế liên quan đến Tây Ban Nha,. Chúng tôi quyết tâm giữ cho người dân được an toàn và sẽ làm những gì cần thiết. Những gì diễn ra hiện nay ở miền Bắc nước Anh là do các gia đình tụ tập mà không giữ khoảng cách cần thiết, do đó chúng tôi phải có các hành động cứng rắn để ngăn chặn virus lây lan”, ông Hancock nhấn mạnh.

Ngoài Pháp và Anh, diễn biến dịch Covid-19 hiện cũng đang căng thẳng trở lại tại Đức và Bỉ. Theo thông báo của Viện Robert Koch sáng ngày 31/07, Đức vừa ghi nhận thêm 870 ca nhiễm mới trong 24h qua, con số cao gấp đôi mức trung bình tại Đức thời gian qua.

Tại Bỉ, sau khi dịch bùng phát quanh thành phố Anvers, chính quyền các thành phố dọc bờ biển tại Bỉ đã ra lệnh bắt buộc người dân đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Một số nước châu Âu, như Na Uy, đã ra quy định cách ly 14 ngày với những hành khách đến từ Bỉ. Pháp cũng dự tính siết chặt kiểm soát biên giới với Bỉ./.