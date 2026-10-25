Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Pháp, gần 1.000 người bị bắt giữ

Theo Bộ Nội vụ Pháp, ước tính khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc, riêng thủ đô Paris có tới 110.000 người. Các yêu cầu tập trung vào giảm sức ép chi phí sinh hoạt, tăng nguồn lực cho giáo dục và bảo vệ dịch vụ công.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, ước tính khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Paris, đụng độ xảy ra khoảng 17h30 ở khu vực Porte de Vincennes, khi đoàn tuần hành kết thúc. Một số người ném vật thể về phía cảnh sát; lực lượng chức năng sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán. Đến khoảng 20h, Cảnh sát Paris thông báo đoàn biểu tình đã giải tán hoàn toàn.

Bạo lực và phá hoại cũng được ghi nhận tại Marseille, Lyon, Bordeaux và một số thành phố khác. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez thông báo gần 1.000 người bị bắt giữ trên toàn quốc, đồng thời đánh giá mức độ bạo lực thấp hơn tuần trước. Hai người bị thương nặng được ghi nhận tại Toulouse và Clermont-Ferrand.

Nhằm siết chặt an ninh và ngăn chặn nguy cơ cướp phá tái diễn, khoảng 70.000 cảnh sát cùng hiến binh đã được triển khai dày đặc. Tại Paris, hơn 20 ga tàu đóng cửa; nhiều cơ sở văn hóa và cửa hàng tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa rủi ro.

Ngay sau đợt huy động này, phong trào Áo vàng đã kêu gọi tái tập hợp vào ngày 31/10 để phản đối trấn áp và bảo vệ các quyền tự do dân sự. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp cũng tái khẳng định kế hoạch đình công, biểu tình ngày 5/11, cho thấy sức ép xã hội đối với chính quyền vẫn chưa hạ nhiệt.