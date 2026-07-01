Hàng trăm nghìn người Lebanon trở về nhà khi giao tranh lắng xuống

Bộ trưởng Bộ Xã hội Lebanon, bà Haneen Al-Sayed hôm qua (30/6) cho biết, khoảng 400.000 người phải di dời hiện đã trở về miền Nam Lebanon, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa thể trở về do nhà cửa bị phá hủy.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Số người ở trong các khu tạm trú tập thể đã giảm mạnh, từ khoảng 37.000 xuống còn khoảng 13.000 người. Chính phủ Lebanon cũng tiếp tục các chương trình hỗ trợ cho các gia đình chưa thể trở về. Giới chức Lebanon dự kiến ​​sẽ có thêm người trở về trong những ngày tới.

Theo bà Haneen Al-Sayed, chính phủ Lebanon ước tính sẽ cần hàng tỷ USD để xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại, một nguồn kinh phí mà hiện tại họ không có.

Gần 90.000 đơn vị nhà ở đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần trong cuộc xung đột mới nhất, làm trầm trọng thêm tình trạng thiệt hại trên diện rộng do các cuộc giao tranh trước đó gây ra.

Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới thăm binh sĩ tại khu vực do quân đội Israel chiếm đóng ở miền Nam Lebanon, tuyên bố sẽ không rút quân khỏi miền Nam Lebanon, khi Hezbollah vẫn còn gây ra mối đe dọa.