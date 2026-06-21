Hàng triệu người trên khắp thế giới cùng tập yoga trong ngày 21/6

VOV.VN - Gần 400 vận động viên từ 24 câu lạc bộ trên cả nước đã cùng đồng diễn Yoga giữa không gian mờ sương của Sa Pa, lan tỏa thông điệp sống khỏe và thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ nhân Ngày Quốc tế Yoga 2026.
VOV.VN - Gần 400 vận động viên từ 24 câu lạc bộ trên cả nước đã cùng đồng diễn Yoga giữa không gian mờ sương của Sa Pa, lan tỏa thông điệp sống khỏe và thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ nhân Ngày Quốc tế Yoga 2026.
VOV.VN - Tối 23/6/2025, tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hơn 1.000 người dân và du khách tham gia Chương trình Đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2025 với Chủ đề “Yoga - Vì một thế giới, một sức khoẻ chung”.
VOV.VN - Tối 23/6/2025, tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hơn 1.000 người dân và du khách tham gia Chương trình Đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2025 với Chủ đề “Yoga - Vì một thế giới, một sức khoẻ chung”.
VOV.VN - Ở tuổi 102, bà Charlotte Chopin vẫn đứng lớp dạy yoga, minh chứng cho cuộc sống khoẻ mạnh nhờ những bí quyết đơn giản.
VOV.VN - Ở tuổi 102, bà Charlotte Chopin vẫn đứng lớp dạy yoga, minh chứng cho cuộc sống khoẻ mạnh nhờ những bí quyết đơn giản.
VOV.VN - Khoảng 1.000 người cùng đồng diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long sáng 22/6, nhân sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11 năm 2025 tại tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Yoga vì một trái đất, một sức khỏe chung”.
VOV.VN - Khoảng 1.000 người cùng đồng diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long sáng 22/6, nhân sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11 năm 2025 tại tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Yoga vì một trái đất, một sức khỏe chung”.
VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025, sáng nay (22/6), tại bãi biển Đà Nẵng diễn ra hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn – đồng diễn Yoga “Chạm bình minh Đà Nẵng” với hơn 700 người tham gia đồng diễn.
VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025, sáng nay (22/6), tại bãi biển Đà Nẵng diễn ra hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn – đồng diễn Yoga “Chạm bình minh Đà Nẵng” với hơn 700 người tham gia đồng diễn.