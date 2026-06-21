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Hàng triệu người trên khắp thế giới cùng tập yoga trong ngày 21/6

Chủ Nhật, 23:02, 21/06/2026

VOV.VN - Hàng triệu người đam mê yoga trên khắp thế giới, ngày 21/6, đã cùng thực hành bộ môn này để kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga. Hoạt động do các phái đoàn ngoại giao Ấn Độ tổ chức ở nước ngoài nhằm nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của con người.

Phan Tùng/VOV.VN
Tag: VOV yoga Ngày Quốc tế Yoga Ấn Độ
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Trang:
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 1
Yoga là môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh, ra đời cách đây 5.000 năm ở Ấn Độ và hiện nay đã phổ biến khắp thế giới. Ý tưởng chọn một ngày trong năm làm ngày tôn vinh yoga trên toàn thế giới xuất hiện từ lâu. Tháng 12/2014, Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã vận động thành công Liên hợp quốc chọn ra một ngày để ghi nhận và quảng bá lợi ích của môn thể thao này. Trong ảnh là việc thực hành yoga trong ngày 21/6 trước kim tự tháp Giza nổi tiếng tại Ai Cập (Ảnh: Reuters)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 2
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 11/12/2014 đã quyết định chọn ngày 21/6 (ngày Hạ chí) hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Trong ảnh là các thành viên của một viện yoga đang thực hành môn này dưới nước tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ ngày 21/6 (Ảnh: AP)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 3
Giải thích lý do chọn ngày 21/6, tức là ngày Hạ chí là Ngày Quốc tế Yoga hàng năm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: Đó là ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán cầu và có ý nghĩa đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới. Trong truyền thống yoga, ngày Hạ chí có ý nghĩa rất quan trọng vì nó tượng trưng cho sự chuyển đổi sang ánh sáng, năng lượng mới và sự phát triển tâm linh. Còn trong truyền thuyết yoga, ngày Hạ chí đánh dấu thời điểm thần Shiva bắt đầu truyền dạy kiến thức yoga cho những đệ tử đầu tiên của mình, khiến nó trở thành một ngày tốt lành để bắt đầu thực hành. Các sinh viên tại thành phố Guwahati, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ trình diễn yoga tập thể trong ngày 21/6 (Ảnh: AP)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 4
Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay là “Yoga cho Tuổi già Khỏe mạnh”. Phát biểu tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, ngày 21/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định: “Yoga không chỉ là một bài tập thể chất và không giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào. Nó là nguồn gốc của ý thức, sức sống và năng lượng nội tại làm phong phú thêm cuộc sống con người và là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa và tinh thần của Ấn Độ trong nhiều thế kỷ”. Trong ảnh, ông Modi thực hành yoga tại Kolkata ngày 21/6 (Ảnh: ANI)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 5
Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga trên khắp thế giới là cách mà Ấn Độ quảng bá một di sản phi vật thể của mình ra với thế giới, thúc đẩy ngoại giao văn hóa và “Sức mạnh mềm” của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong ảnh là buổi thực hành yoga tập thể do Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức tại thành phố Yangon, Myanmar sáng 21/6 (Ảnh: AP)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 6
Trong tiếng Phạn, yoga nghĩa là hợp nhất. Sự hợp nhất giữa cơ thể, đầu óc và tâm hồn, sự hợp nhất của thiên nhiên, sự hợp nhất của những nguồn năng lượng, hay một cảm giác đồng điệu và hài hòa của tất cả mọi thứ xung quanh ta. Đó chính là yoga. Người dân thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ tập yoga gần di sản Taj Mahal nổi tiếng (Ảnh: AP)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 7
Theo các nghiên cứu khoa học, thực hành yoga mang lại giá trị cốt lõi là giúp giảm căng thẳng, cải thiện vóc dáng, tăng sự dẻo dai và chữa lành các bệnh lý mạn tính. Đây là phương pháp rèn luyện toàn diện, phù hợp với mọi thể trạng. Một người dân thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, Pakistan - quốc gia láng giềng của Ấn Độ thực hành yoga trong ngày 21/6 (Ảnh: AP)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 8
Giờ đây, yoga còn được coi là phương tiện để kết nối các nền văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ trên khắp hành tinh. Người dân tại thành phố Lalitpur, Nepal cùng thực hành yoga trong ngày 21/6 (Ảnh: AP)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 9
Nhiều người dân địa phương tham gia tập yoga ở một sàn tập nổi trên mặt nước của hồ Pokhribal, thành phố Srinagar, vùng lãnh thổ liên bang Kashmir, Tây Bắc Ấn Độ trong Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2026 (Ảnh: Reuters)
hang trieu nguoi tren khap the gioi cung tap yoga trong ngay 21 6 hinh anh 10
Tại Ấn Độ, yoga ngày nay gần như phổ cập ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, tầng lớp trong xã hội. Trong ảnh, Tổng giám đốc Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) Shatrujeet Singh Kapur cùng các binh sỹ của lực lượng bán vũ trang này thực hành yoga tại một căn cứ ở quận Anantnag, vùng lãnh thổ Kashmir, Tây Bắc đất nước. (Ảnh: ANI)

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