Hàng triệu người trên khắp thế giới cùng tập yoga trong ngày 21/6

VOV.VN - Hàng triệu người đam mê yoga trên khắp thế giới, ngày 21/6, đã cùng thực hành bộ môn này để kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga. Hoạt động do các phái đoàn ngoại giao Ấn Độ tổ chức ở nước ngoài nhằm nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của con người.