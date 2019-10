Hành lang an toàn “đầy tham vọng” của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria

Hiện mục tiêu này đang gần cán đích và dự kiến nó sẽ được định đoạt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tại Sochi trong ngày 22/10. Với việc Nga đang “cầm cân nảy mực”, tạo không gian đối thoại cho các bên liên quan, cùng với sự hợp tác của Mỹ trong lệnh ngừng bắn 5 ngày với Thổ Nhĩ Kỳ, chiến sự miền Bắc Syria liệu thực sự sắp có “hồi kết”?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan. Ảnh: Global Research

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, nội dung nghị sự của cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay chính là số phận người Kurd tại 2 khu vực là Manbij và Kobani – Trung tâm miền Bắc Syria nằm giữa khu vực phía Đông và phía Tây, vừa được quân đội chính phủ Syria kiểm soát lại ngay khi Mỹ rút quân.



Trên thực tế, tại Tây Bắc, Syria, lực lượng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đang kiểm soát phần lớn khu vực này – điều đó đồng nghĩa với việc tại đây không có bóng dáng người Kurd. Trong khi, tại khu vực Đông Bắc, người Kurd cũng đang rút quân theo thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày mà Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ mới đạt được.

Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu thiết lập hành lang an toàn “sạch bóng người Kurd” trên toàn bộ khu vực biên giới Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đến Nga để thương thảo, nhằm tránh một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga và quân đội chính phủ Syria. Theo ông Erdogan, việc chính phủ Syria kiểm soát lại khu vực Manbij và Kobani là điều hợp lý; song lực lượng người Kurd cũng không được phép có mặt tại đây.

Trước khi lên đường tới Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 21/10 thừa nhận, mọi bước đi “cần thiết” tiếp theo sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẽ cố gắng tạo ra bầu không gian đối thoại cho các bên liên quan để giảm leo thang chiến sự tại miền Bắc Syria.

“Đối thoại giữa người Kurd và chính phủ Syria là cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng khuyến khích cuộc đối thoại như vậy. Cả 2 bên cũng đã bày tỏ mong muôn Nga giúp đỡ trong quá trình này. Bên cạnh đó, cũng phải có sự đối thoại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Syria - nơi chúng tôi cũng đã sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ”, ông Lavrov nói.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/10 kỳ vọng, sự phối hợp hiện nay giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ đem lại sự ổn định và an toàn tại miền Bắc Syria.

Cũng trong ngày hôm nay (theo giờ địa phương) – cụ thể là 2 giờ đêm 23/10 (theo giờ Việt Nam), lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Bắc Syria sẽ kết thúc. Theo xác nhận mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10, lệnh ngừng bắn đang được các bên tuân thủ và người Kurd ở Syria đang rút khỏi vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn:

“Lệnh ngừng bắn đang được tuân thủ. Người Kurd đang di chuyển ra các khu vực an toàn hơn, bên ngoài vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập. Một vùng an toàn như vậy không phải là điều xấu, ngược lại, đó là 1 tin tốt. Hiện vẫn có 1 số vụ đụng độ nhỏ, song lệnh ngừng bắn vẫn đang được giữ. Một số thông tin giả về vấn đề này đã gây nhiều hoang mang dư luận. Tuy nhiên, thực tế, lệnh ngừng bắn vẫn đang được giữ vững”, ông Trump cho biết.

Cùng với đó, quân đội Mỹ cũng đã rời khỏi Syria, tiến vào lãnh thổ Iraq trong ngày 21/10. Dường như mọi thứ tại Syria đang tiếp diễn trong tầm kiểm soát của các bên liên quan. Nếu các bên đối thoại thành công, đặc biệt là cuộc gặp quan trong giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22/10, chiến sự miền Bắc Syria sẽ sớm có hồi kết “có hậu”./.