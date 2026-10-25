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Hành lang năng lượng Caspi - Biển Đen: Giải pháp tự chủ năng lượng sạch của EU

Chủ Nhật, 05:21, 25/10/2026
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VOV.VN - Lịch trình thực hiện sơ bộ cho dự án Hành lang năng lượng xanh Caspi-Biển Đen-Châu Âu vừa được công bố với tuyến truyền tải điện đầu tiên dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2032.

Đây là dự án hạ tầng mang tính chiến lược, giúp EU giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống và đa dạng hóa nguồn cung bằng năng lượng sạch từ vùng Caspi.

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Ảnh minh họa theo azernews

Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, dự án này cũng góp phần thúc đẩy cam kết khí hậu. Cụ thể, việc truyền tải trực tiếp năng lượng tái tạo xuyên lục địa khẳng định nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon của châu Âu.

Theo thông tin được công bố, tuyến đường dây 2.000 megawatt (MW) đầu tiên của dự án sẽ đi qua Baku–Ksani–Anaklia– phía Nam Constanta, rồi mở rộng trên bộ đến Albertirsa (Hungary). Hai tuyến tiếp theo dự kiến lần lượt vận hành vào năm 2036 (qua Baku–Tskaltubo–Poti–Domnesti) và năm 2040 (qua Baku–Tskaltubo–Poti–Constanta Nam).

Dự kiến ​​hành lang này sẽ đạt công suất truyền tải tối đa vào năm 2040. Tuy nhiên, tiến độ sẽ được điều chỉnh thông qua một lộ trình được chuẩn bị trước khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID).

Dự án này dự kiến ​​truyền tải điện năng được sản xuất từ ​​các nguồn năng lượng mặt trời, gió và thủy điện ở Azerbaijan đến Romania và Hungary thông qua Georgia (Gruzia) và một đường cáp ngầm dưới biển xuyên qua Biển Đen.

Các đường dây tải điện trên không và dưới lòng đất sẽ đi qua Azerbaijan và Georgia trước khi đến bờ biển Biển Đen tại Anaklia và Poti. Các trạm biến áp chuyển đổi ở Ksani và Tskaltubo sẽ kết nối hành lang này với lưới điện của Georgia theo cả hai hướng, cho phép nước này xuất khẩu điện năng tái tạo dư thừa và nhập khẩu điện khi cần thiết.

Các tuyến cáp ngầm dưới biển, mỗi tuyến dài khoảng 1.120 km, sẽ chạy từ bờ biển Biển Đen của Georgia đến điểm tiếp bờ tại phía Nam Constanta ở Romania.

Tại Romania và Hungary, hành lang này sẽ kết nối với hệ thống điện của Liên minh châu Âu thông qua các trung tâm của Romania và một tuyến đường bộ kéo dài đến trạm biến áp gần Hungary.

Hải Đăng/VOV-Praha
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