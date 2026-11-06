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Hậu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tổng thống Trump sẽ làm việc với phe Dân chủ ra sao?

Thứ Sáu, 11:54, 06/11/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đặt ra cục diện chính trị mới trong hai năm còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng sẽ buộc phải hợp tác với phe Dân chủ sẽ kiểm soát hai viện Quốc hội để giải quyết một loạt vấn đề đối nội và đối ngoại của nước Mỹ.

Xem thêm: Đảng Dân chủ thắng lớn, ông Trump sẽ bị kiềm chế đến mức nào?

Đảng Cộng hòa thất bại bầu cử giữa kỳ Mỹ: Kỷ nguyên Trump đang thoái trào?

PV/VOV.VN
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