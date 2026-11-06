Hậu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tổng thống Trump sẽ làm việc với phe Dân chủ ra sao?
Thứ Sáu, 11:54, 06/11/2026
VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đặt ra cục diện chính trị mới trong hai năm còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng sẽ buộc phải hợp tác với phe Dân chủ sẽ kiểm soát hai viện Quốc hội để giải quyết một loạt vấn đề đối nội và đối ngoại của nước Mỹ.
VOV.VN - Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố, đảng này sẽ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội vừa giành được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, để tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời ưu tiên giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và các vấn đề chăm sóc y tế.
VOV.VN - Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố, đảng này sẽ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội vừa giành được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, để tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời ưu tiên giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và các vấn đề chăm sóc y tế.