Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, Nghị quyết 2507 đã quyết định gia hạn Cơ chế trừng phạt cho đến ngày 31/7/2020. Nghị quyết ghi nhận những tiến triển đạt được của Chính phủ Cộng hoà Trung Phi trong cải cách lĩnh vực an ninh; công nhận sự cần thiết phải đào tạo và tăng cường năng lực của lực lượng quân sự của nước này; bên cạnh đó, cho rằng tình hình tại đây vẫn còn là mối đe doạ tới hoà bình và an ninh khu vực. Với nghị quyết này, Hội đồng Bảo an đã nới lỏng cấm vận vũ khí đối với một số loại phương tiện để giúp Cộng hoà Trung Phi tiếp tục tăng cường năng lực của quân đội nước này.

HĐBA LHQ quyết định gia hạn Cơ chế trừng phạt Cộng hoà Trung Phi.

Tại cuộc họp, các nước Hội đồng Bảo an nhìn chung hoan nghênh những tiến triển ở Cộng hoà Trung Phi thời gian gần đây. Tuy nhiên, các nước cũng cho rằng tình hình vẫn tiềm ẩn những rủi ro; kêu gọi các bên liên quan tiếp tục thực hiện Thoả thuận hoà bình tháng 2/2019 và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Cộng hoà Trung Phi trong bảo đảm an ninh, phát triển cũng như chuẩn bị cho tiến trình bầu cử vào năm 2020-2021. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng do cho rằng Hội đồng Bảo an cần nới lỏng hơn nữa các trừng phạt đối với Chính phủ Cộng hòa Trung Phi.



Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Hội đồng Bảo an đang tiếp tục tìm cách hỗ trợ Cộng hoà Trung Phi trong xây dựng hoà bình bền vững; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, giải quyết hoà bình các bất đồng và đặc biệt là chuẩn bị cho tiến trình bầu cử sắp tới./.