Hé lộ con số thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông trong cuộc chiến với Iran

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt cơ sở quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông, với tổng giá trị thiệt hại có thể lên tới 15 tỷ USD. Thông tin được đưa ra dựa trên các nguồn tin của WSJ và kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh do tờ báo thực hiện.

Khói bốc lên từ khu vực căn cứ hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Những thiệt hại này tiếp tục làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với Lầu Năm Góc, trong bối cảnh tổng chi phí Mỹ dành cho cuộc chiến với Iran đã lên tới gần 50 tỷ USD, chưa bao gồm thiệt hại tại các căn cứ quân sự.

Iran đã tiến hành các đợt tấn công trả đũa sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này ngày 28/2, mở đầu cuộc xung đột. Theo phân tích của WSJ, tổng cộng 274 công trình tại 24 cơ sở quân sự có sự hiện diện của lực lượng Mỹ đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran. Chỉ riêng 2 tuần đầu tiên của cuộc xung đột, ít nhất 119 tòa nhà tại 13 cơ sở đã bị ảnh hưởng. Trong số những mục tiêu chịu thiệt hại nặng nề nhất có trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, đề nghị giấu tên, tiết lộ với WSJ rằng Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại tại các căn cứ do những đòn tấn công của Iran gây ra ít nhất là 5 tỷ USD. Một nguồn tin khác cho rằng con số thực tế có thể lên tới 15 tỷ USD. Theo các nguồn tin, độ chính xác trong những cuộc tấn công của Iran ngày càng gia tăng khi xung đột leo thang.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở quân sự bị tấn công là những địa điểm được Mỹ sử dụng chung với các đồng minh trong khu vực. Vì vậy, các quốc gia sở tại có thể phải chia sẻ một phần chi phí khắc phục thiệt hại.

WSJ cũng cho biết Lầu Năm Góc có thể quyết định không khôi phục một số công trình bị phá hủy hoặc hư hại. Đáng chú ý, Washington được cho là đang cân nhắc thu hẹp sự hiện diện quân sự tại một số cơ sở ở Kuwait và Saudi Arabia, nhằm đưa lực lượng Mỹ ra khỏi tầm tấn công của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc Đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Tiểu ban Phân bổ ngân sách Quốc phòng, cáo buộc chính quyền Mỹ tìm cách che giấu chi phí thực tế của cuộc chiến.

Cáo buộc được đưa ra sau khi ông Murphy bị từ chối cho tiếp cận căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, nơi WSJ xác định có ít nhất 12 tòa nhà bị hư hại. Lầu Năm Góc giải thích rằng việc hạn chế tiếp cận căn cứ xuất phát từ các quy định hạn chế đi lại trong khu vực.

Theo báo cáo ước tính mới nhất mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Quốc hội Mỹ, tính đến ngày 16/10, tổng chi phí của cuộc chiến với Iran đã lên tới 47,1 tỷ USD, chưa tính thiệt hại tại các căn cứ quân sự. Trong đó, khoảng 29 tỷ USD được dành để bổ sung lượng đạn dược và vũ khí đã sử dụng, 11,9 tỷ USD là chi phí vận hành các hoạt động quân sự và 6,1 tỷ USD là thiệt hại về trang thiết bị.