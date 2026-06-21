Hé lộ khác biệt giữa Mỹ và Israel trong vấn đề Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/6, ông Vance cho biết: “Tôi không chắc có sự khác biệt về mục tiêu hay không. Đôi khi chỉ là sự khác biệt trong cách thức đạt được các mục tiêu đó. Tôi không muốn phát ngôn thay cho Chính phủ Israel. Họ đã là một đối tác tốt trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã nói, trái với quan điểm của một số thành phần trong chính phủ Israel, chúng tôi sẽ dành cơ hội cho các cuộc đàm phán”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Theo ông Vance, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán trong xử lý hồ sơ Iran, bất chấp việc một số quan chức Israel có quan điểm cứng rắn hơn đối với Tehran.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ công khai chỉ trích Israel trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng liên quan đến các cuộc tấn công tại Lebanon. Khi đó, ông Vance nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump hiện là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng Israel cần thận trọng để tránh đi chệch khỏi các mục tiêu của Washington trong vấn đề Iran. Ông cho rằng Israel phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung vũ khí từ Mỹ, đồng thời nhận định một số lãnh đạo cấp cao ở Israel cần “nhìn nhận rõ thực tế về tình thế mà đất nước đang đối mặt”.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng sẽ phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Washington đạt được với Iran thông qua đàm phán.