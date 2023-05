Hé lộ thỏa thuận an ninh Mỹ sắp ký với Papua New Guinea

Báo điện tử RNZ của New Zealand ngày 16/5 cho biết đã được tiếp cận với dự thảo thỏa thuận an ninh mà Mỹ và Papua New Guinea dự kiến ký kết vào tuần tới, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Dự thảo thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Papua New Guinea mà RNZ được tiếp cận. Nguồn RNZ.

Theo văn bản mà RNZ được tiếp cận, Papua New Guinea sẽ cho phép các “máy bay, phương tiện, tàu do Mỹ điều khiển hoặc do đại diện của Mỹ điều khiển được tự do ra vào lãnh thổ và lãnh hải của Papua New Guinea, đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình di chuyển”.

Phía Papua New Guinea “không được quyền lên các phương tiện này kiểm tra khi chưa có sự đồng ý của phía Mỹ. Papua New Guinea sẽ cấp phép cho các phương tiện của Mỹ vào lãnh thổ nước này theo thỏa thuận được hai bên thống nhất”.

Báo điện tử RNZ cũng cho biết, thỏa thuận cũng đề cập việc Mỹ muốn tiếp cận nhiều sân bay, cảng biển, căn cứ quân sự của Papua New Guinea và sử dụng chúng cho các hoạt động chung giữa hai bên như các chuyến thăm, huấn luyện, tập trận, diễn tập, quá cảnh và hỗ trợ các hoạt động liên quan, tiếp nhiên liệu, hạ cánh và bảo dưỡng máy bay, trong đó có cả máy bay thực hiện các hoạt động giám sát, trinh sát.

Theo báo RNZ, hiện tại trong nội bộ Papua New Guinea đã xuất hiện những lo ngại về thỏa thuận này khi cho rằng một số nội dung có thể không hợp hiến. Bên cạnh đó dư luận Papua New Guinea cũng lo ngại thỏa thuận có thể kéo nước này vào cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực./.