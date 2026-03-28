Hezbollah giao tranh với binh sĩ Israel tại 2 ngôi làng ở miền Nam Lebanon

Thứ Bảy, 07:21, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hezbollah hôm 27/3 cho biết, đã đụng độ trực tiếp với lực lượng Israel tại 2 ngôi làng ở miền Nam Lebanon, trong khi các cuộc không kích của Israel tại Lebanol đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết đã đụng độ với binh sĩ Israel, tại các ngôi làng Bayada và Shamaa, cách biên giới Israel khoảng 8 km, ở cự ly gần bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung, đồng thời nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của Israel.

Quân đội Israel đã tiến vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, với mục tiêu tạo ra vùng đệm trải dài đến sông Litani - cách biên giới khoảng 30 km, đẩy lùi Hezbollah và bảo vệ các cộng đồng dân cư ở biên giới phía Bắc Israel.

hezbollah giao tranh voi binh si israel tai 2 ngoi lang o mien nam lebanon hinh anh 1
Một tòa nhà của lực lượng bị Israel phá hủy - Ảnh: ZUMAPRESS.COM

Trong hôm 27/3, Israel cũng tiến hành các cuộc không kích vào nhiều khu vực, đặc biệt là ở miền Nam Lebanon, khiến 4 người tại khu vực này, cùng với 2 người tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut thiệt mạng.

Quân đội Israel hôm qua tiếp tục cảnh báo, nếu chính phủ Lebanon không giải giáp Hezbollah, quân đội Israel sẽ thực hiện công việc này, đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân Lebanon sơ tán về phía Bắc sông Zahrani, nằm cách xa biên giới Israel hơn so với sông Litani.

Cuộc xung đột Israel - Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3, cho đến nay đã khiến 1.116 người tại Lebanon thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời. Về phía Israel, quân đội nước này xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Ai Cập kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công và tôn trọng chủ quyền Lebanon
VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Lebanon, Ngoại trưởng Ai Cập hôm qua (26/3) đã kiên quyết phản đối việc di dời dân thường ở miền Nam Lebanon, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng chủ quyền của Lebanon.

Hezbollah kêu gọi các lực lượng tại Lebanon chống lại sự chiếm đóng
VOV.VN - Lãnh đạo lực lượng Hezbollah, ông Naim Qassem, hôm qua (25/3) cảnh báo, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã tiếp diễn không ngừng trong 15 tháng, rất lâu trước khi leo thang căng thẳng gần đây nhất, là một phần của tầm nhìn nhằm tạo ra một “Đại Israel”.

Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng
VOV.VN - Tình hình tại Lebanon đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng khi tần suất các cuộc không kích giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Chỉ riêng trong đêm 24/3 đã có ít nhất 7 cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut.

