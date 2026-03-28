Hezbollah giao tranh với binh sĩ Israel tại 2 ngôi làng ở miền Nam Lebanon

Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết đã đụng độ với binh sĩ Israel, tại các ngôi làng Bayada và Shamaa, cách biên giới Israel khoảng 8 km, ở cự ly gần bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung, đồng thời nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của Israel.

Quân đội Israel đã tiến vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, với mục tiêu tạo ra vùng đệm trải dài đến sông Litani - cách biên giới khoảng 30 km, đẩy lùi Hezbollah và bảo vệ các cộng đồng dân cư ở biên giới phía Bắc Israel.

Một tòa nhà của lực lượng bị Israel phá hủy - Ảnh: ZUMAPRESS.COM

Trong hôm 27/3, Israel cũng tiến hành các cuộc không kích vào nhiều khu vực, đặc biệt là ở miền Nam Lebanon, khiến 4 người tại khu vực này, cùng với 2 người tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut thiệt mạng.

Quân đội Israel hôm qua tiếp tục cảnh báo, nếu chính phủ Lebanon không giải giáp Hezbollah, quân đội Israel sẽ thực hiện công việc này, đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân Lebanon sơ tán về phía Bắc sông Zahrani, nằm cách xa biên giới Israel hơn so với sông Litani.

Cuộc xung đột Israel - Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3, cho đến nay đã khiến 1.116 người tại Lebanon thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời. Về phía Israel, quân đội nước này xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng.