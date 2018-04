Hiện trường đẫm máu vụ tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters Vụ đánh bom xảy ra ngày 22/4 bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: Reuters Hiện trường đẫm máu của vụ đánh bom. Ảnh: AP Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết con số thương vong đang không ngừng tăng lên. Ảnh: AP Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Ảnh: RTE Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm đăng ký bầu cử. Ảnh: Reuters Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm đăng ký bầu cử. Ảnh: AP Các nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: Reuters Những người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Họ may mắn hơn 57 người khác đã thiệt mạng. Ảnh: Reuters Lực lượng cấp cứu tại Kabul được huy động khẩn cấp tới hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP Bản đồ đánh dấu vụ đánh bom khủng bố tại Kabul. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh Afghanistan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Ảnh: AFP Lực lượng an ninh được tăng cường tại Kabul sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters Người dân Kabul đau đớn vì mất người thân trong vụ tấn công đẫm máu. Ảnh: AP Phản ứng khi biết tin người thân của mình đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters 60882a47cbaee69754ddea6d5b122ad7/5ae00ab1/2018_04_23/Pqi6NNgqe44/videoplayback.mp4

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters Vụ đánh bom xảy ra ngày 22/4 bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: Reuters Hiện trường đẫm máu của vụ đánh bom. Ảnh: AP Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết con số thương vong đang không ngừng tăng lên. Ảnh: AP Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Ảnh: RTE Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm đăng ký bầu cử. Ảnh: Reuters Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm đăng ký bầu cử. Ảnh: AP Các nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: Reuters Những người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Họ may mắn hơn 57 người khác đã thiệt mạng. Ảnh: Reuters Lực lượng cấp cứu tại Kabul được huy động khẩn cấp tới hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP Bản đồ đánh dấu vụ đánh bom khủng bố tại Kabul. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh Afghanistan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Ảnh: AFP Lực lượng an ninh được tăng cường tại Kabul sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters Người dân Kabul đau đớn vì mất người thân trong vụ tấn công đẫm máu. Ảnh: AP Phản ứng khi biết tin người thân của mình đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters