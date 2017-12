Hiện trường vụ cháy kinh hoàng làm 12 người chết ở New York (Mỹ)

Cảnh sát Mỹ cho biết tối 28/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà cao 5 tầng ở quận Bronx, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AP. Tòa nhà xảy ra vụ cháy nằm gần Đại học Fordham và Sở thú Bronx. Ảnh: AP. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1916 và có hơn 20 căn hộ. Ảnh: AP. Vụ cháy khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 15 người bị thương nặng. Ảnh: Reuters. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Jacobi và Bệnh viện St. Barnabas. Ảnh: Peter Gerber. Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng Twitter, Thư ký báo chí của Thị trưởng New York, ông Eric Phillips nói rằng con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Ảnh: AP. Sau khi nhận được thông tin, Thị trưởng New York Bill de Blasio và người đứng đầu lực lượng cứu hỏa New York đều nhanh chóng tới hiện trường. Ảnh: nypost. Theo truyền thông địa phương, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 19h tối 28/12 (giờ địa phương, tức khoảng 7h sáng 29/12 theo giờ Việt Nam) tại tầng 3 của tòa nhà. Ảnh: nypost. Hơn 160 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường. Ảnh: nypost. Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã tạm thời được khống chế. Ảnh: nypost. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ảnh: nypost. 66c69f118978029b044350d51043aa40/5a48909b/2017_12_29/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/chay_new_york_1.mp4

