Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập

Vụ đánh bom xảy ra vào lúc 18h tối ngày 28/12 (giờ địa phương) khi những người này đang trên xe buýt ra sân bay để trở về Việt Nam. Ảnh: AFP. Vụ đánh bom khiến 3 người Việt, một hướng dẫn viên du lịch và một lái xe người Ai Cập thiệt mạng. Ảnh: AFP. Đến thời điểm này đã xác định, đoàn khách du lịch 15 người đi từ thành phố Hồ Chí Minh do công ty Saigontour tổ chức. Ảnh: AFP. Xe buýt chở đoàn du khách Việt Nam gặp nạn tại quận Al-Haram khi đang đi từ thủ đô Cairo tới kim tự tháp Giza. Ảnh: AFP. Lực lượng an ninh Ai Cập mang súng đứng gác tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: AFP. Một nhân viên an ninh đứng gác gần rào chắn. Ảnh: AFP. An ninh Ai Cập sau đó cũng nhanh chóng huy động phương tiện kéo chiếc xe bị đánh bom tới nơi khác. Ảnh: AFP. Chiếc xe buýt bị vỡ nát, xuất hiện nhiều lỗ thủng trên thành xe. Ảnh: AFP. Vết máu và đồ đạc của nạn nhân vương tại hiện trường. Ảnh: AFP. Các điều tra viên Ai Cập xem xét lỗ thủng lớn xuất hiện trên bức tường ở cạnh chiếc xe chở du khách sau vụ nổ. Ảnh: Twitter. Khoảng cách từ lỗ thủng trên tường bị nghi là nơi giấu thiết bị nổ tự chế và chiếc xe buýt chở du khách Việt. Ảnh: Twitter. Bộ trưởng Tư pháp Nabil Ahmed Sadiq ra lệnh điều tra khẩn cấp về vụ tấn công, điều động các quan chức cấp cao tới hiện trường điều tra, tìm kiếm nhân chứng và tìm hiểu lời khai của người bị nạn. Ảnh: AFP. Chiếc xe buýt vỡ nát gần như hoàn toàn sau vụ nổ bom. Ảnh: AFP. Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ đánh bom này. Ảnh: AFP. Thủ tướng Ai Cập Moustafa Madbouly tới thăm hỏi nạn nhân tại bệnh viện Al-Haram. Ảnh: FT. Đại sứ Trần Thành Công làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Hala Zayed và Bộ trưởng Bộ Du lịch Rania Al Mashat. Ảnh: Ngọc Thạch/VOV-Cairo. Đoàn khách du lịch chụp ảnh chung tại Kim Tự Tháp Giza vài giờ trước khi bị tấn công ở cách đó khoảng 10km. Ảnh: Ngọc Thạch/VOV-Cairo. Danh sách đoàn du khách Việt Nam bị tấn công tại Giza nhưng chưa xác định danh tính người thiệt mạng. Ảnh: Ngọc Thạch/VOV-Cairo.

