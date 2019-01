Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Kenya làm 15 người thiệt mạng

Hai nạn nhân đổ gục ngay trên bàn ăn tại khu tổ hợp văn phòng và khách sạn tại thủ đô Narobi trong vụ tấn công khủng bố ngày 15/1. Trong số 15 người thiệt mạng, có cả người nước ngoài trong đó có 1 người Mỹ, 1 người Anh và 2 người còn lại chưa xác định được quốc tịch vì không mang giấy tờ tùy thân. Ảnh: một trong 4 tay súng tình nghi thuộc Al Shabaab mà camera an ninh ghi lại được. 9483bae783ee3fd6c21d354022b68021/5c41a27f/2019_01_16/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Tan_cong_khung_bo_o_Kenya.mp4 Các vết đạn thủng lỗ chỗ trên cửa kính khu tổ hợp văn phòng, khách sạn DusitD2. Một nạn nhân nữ hoảng loạn khi vừa được đưa ra khỏi khu tổ hợp DusitD2. Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabbaab đã tuyên bố thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Ảnh: Một số người đang chạy khỏi hiện trường vụ tấn công. Một nhân viên an ninh (giữa) giúp 2 nạn nhân chạy khỏi khu tổ hợp bị tấn công. Vài người cố chạy trốn ra ngoài bằng cách leo ra ngoài cửa sổ. Lực lượng an ninh Kenya được triển khai ở khu vực xảy ra vụ tấn công trong khi đến sáng 16/1 vẫn còn tiếng súng nổ. Hình ảnh camera an ninh ghi lại được cho thấy 2 kẻ nghi là thủ phạm, đang đi qua rào chắn để vào khu tổ hợp khách sạn, mặc trang phục tối màu kiểu bán quân sự. Hình ảnh người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi khu tổ hợp DusitD2 trong khi lực lượng an ninh nổ súng đáp trả những kẻ tấn công. Một phụ nữ bị thương được đưa ra khỏi khu tổ hợp văn phòng bằng cáng, sau khi những kẻ tấn công bắt đầu sử dụng lựu đạn và chất nổ. Một số người di tản qua các lối hành lang nhỏ của khu tổ hợp để tránh đường đạn. Lực lượng an ninh được trang bị súng máy đứng gác và trợ giúp người dân sơ tán khỏi hiện trường. Một vài người cố chạy thật nhanh giữa lúc lực lượng an ninh đang phải tiếp tục đáp trả "mưa đạn" của các tay súng khủng bố. Nhiều chiếc xe ô tô bốc cháy ở khuôn viên khu tổ hợp DusitD2. 8982ead7e10ccea8e0771ea09b1edc93/5c41a27f/2019_01_16/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Xe_o_to_boc_chay_du_doi_trong_vu_tan_cong_khung_bo_o_Kenya.mp4 Một người đàn ông bị thương đang được một người khác giúp rời khỏi hiện trường vụ nổ cách đó không xa (nơi có khói đen bốc lên). Các nhân viên an ninh hỗ trợ người dân rời khỏi khu tổ hợp đến nơi an toàn. Những chiếc ô tô bị cháy rụi tại một bãi đậu xe. Cảnh sát cho biết, một trong những vụ nổ là do bom xe. Một quả lựu đạn chưa phát nổ ở tiền sảnh khu tổ hợp khách sạn. Theo cảnh sát, những kẻ khủng bố đã kích hoạt một quả bom cài trên xe ô tô ở bãi đậu xe trước khi bắt đầu xả súng. Lực lượng đặc nhiệm Kenya tập trung tại hiện trường sau vụ nổ và xả súng nghiêm trọng ở khu tổ hợp khách sạn và văn phòng. Đặc nhiệm Kenya trang bị AK-47 để đối phó với những kẻ khủng bố. Những chiếc ô tố bốc cháy ngùn ngụt giữa lúc bom nổ và xả súng. Quân đội Kenya cũng được triển khai tới hiện trường để đối phó với những tay súng ở bên trong tòa nhà./. 8f0f54dd4644d5185a6c0da19bcebcae/5c41a27f/2019_01_16/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Luc_luong_an_ninh_Kenya_doi_pho_voi_cac_tay_sung_khung_bo.mp4

