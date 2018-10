Hiệp Hội kiểm soát vũ khí cảnh báo hậu quả khôn lường nếu Mỹ rút khỏi INF

Người đứng đầu Hiệp Hội kiểm soát vũ khí (ACA) có trụ sở tại Mỹ cho biết, nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga thì điều này có thể tạo ra cuộc khủng hoảng về kiểm soát vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Người đứng đầu Hiệp Hội kiểm soát vũ khí (ACA) Daryl Kimball. Ảnh: Twitter.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Daryl Kimball nói:“Việc phá vỡ thỏa thuận INF và tương lai không chắc chắn của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng về kiểm soát vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ qua. Điều quan trọng hiện nay là phải đưa cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí nghiêm túc giữa Nga và Mỹ trở lại đúng hướng. Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin nên nhất trí khởi động lại cuộc đối thoại ổn định chiến lược đã bị đình trệ, đồng thời cam kết đạt được một thỏa thuận gia hạn Hiệp ước News START”.

Ông nhấn mạnh, INF từng một nhiều lần đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ, viện dẫn trường hợp xảy ra vào năm 2014, khi Mỹ cáo buộc Nga thử nghiệm và triển khai triển khai hệ thống tên lửa 9M729, với tầm bắn mà theo Mỹ là vượt quá giới hạn INF cho phép.

“Tổng thống Trump nói rằng Mỹ có kế hoạch rút khỏi INF để chứng tỏ cho Nga thấy ông sẽ không bỏ qua cho hành vi mà ông cáo buộc vi phạm Hiệp ước này. Nhưng thực tế, nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước thì sẽ chẳng có gì để buộc Nga quay trở lại tuân thủ”.

Ông Daryl Kimball nhận định, nếu không có INF, Hiệp ước New START sẽ là hiệp ước còn lại duy nhất kiểm soát hoạt động của hai cường quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên theo ông, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người đã đến Moscow vào ngày 21/10 vừa qua để đối thoại với các nhà lãnh đạo Nga, “có thể cố gắng phá vỡ” Hiệp ước này. “Kể từ khi làm việc tại Nhà Trắng vào tháng 5/1010, ông Bolton đã thận trọng xem xét liệu có nên gia hạn Hiệp ước New START hay không và ông cũng từ chối đề xuất của Tổng thống Putin đàm phán về việc gia hạn Hiệp ước này”, Daryl Kimball cho hay.

Phản ứng trước việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút khỏi INF, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với hãng tin Sputnik rằng, Nga hy vọng ông Bolton sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng về các ý định của Mỹ và các bước tiếp theo liên quan đến Hiệp ước này. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, vấn đề này nhiều khả năng sẽ được nêu ra trong một cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Putin và ông Bolton tại Moscow./.

