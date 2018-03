Hình ảnh các phiến quân Syria tại “cối xay thịt” Đông Ghouta

Phiến quân Syria đứng cạnh một chiếc xe bus trước khi di tản khỏi Đông Ghouta. Có lẽ vì lý do an toàn, các phiến quân này đã quấn khăn che nửa gương mặt của mình. Đoàn xe bus chở phiến quân đang đỗ trên quốc lộ Harasta, sát ngoại vi vùng đô thị Jobar của thủ đô Damascus. Một thiếu niên nhìn qua cửa sổ xe bus trước khi di tản vào cuối tháng 3 này. Trong lúc chờ đợi, các phiến quân này ngồi xổm bên cạnh ô tô. Họ không hề giấu mặt. Phiến quân túm tụm ở dải phân cách giữa đường. Việc di tản khỏi Đông Ghouta là dựa trên thỏa thuận đạt được giữa họ và chính phủ Syria. Bé gái trên chiếc xe bus chở phiến quân Syria di tản khỏi Đông Ghouta. Khi đi, phiến quân mang theo cả gia đình mình. Quân nhân Syria bắn lên không trung để ăn mừng chiến thắng ở ngoại vi Harasta, Đông Ghouta nằm cạnh Damascus. Hình ảnh phiến quân Syria ngồi bên trong xe bus chờ di tản. Cách đây hơn một tháng, quân đội Syria và Nga đã đẩy mạnh chiến dịch máu lửa chống phiến quân ở Đông Ghouta, gây ra thương vong lớn cho đối phương. Các quân nhân chính phủ Syria đứng cạnh các xe bus chở phiến quân và gia đình họ. Ngoài gia đình các phiến quân, có nhiều dân thường khác cũng muốn di tản khỏi Đông Ghouta để tới tỉnh Idlib. Phiến quân ngồi xen lẫn với dân thường bên trong xe bus. Bé trai nhìn qua cửa sổ khi xe bus rời khỏi Harasta, bỏ lại sau lưng cảnh đổ nát tàn khốc do chiến tranh./.

Phiến quân Syria đứng cạnh một chiếc xe bus trước khi di tản khỏi Đông Ghouta. Có lẽ vì lý do an toàn, các phiến quân này đã quấn khăn che nửa gương mặt của mình. Đoàn xe bus chở phiến quân đang đỗ trên quốc lộ Harasta, sát ngoại vi vùng đô thị Jobar của thủ đô Damascus. Một thiếu niên nhìn qua cửa sổ xe bus trước khi di tản vào cuối tháng 3 này. Trong lúc chờ đợi, các phiến quân này ngồi xổm bên cạnh ô tô. Họ không hề giấu mặt. Phiến quân túm tụm ở dải phân cách giữa đường. Việc di tản khỏi Đông Ghouta là dựa trên thỏa thuận đạt được giữa họ và chính phủ Syria. Bé gái trên chiếc xe bus chở phiến quân Syria di tản khỏi Đông Ghouta. Khi đi, phiến quân mang theo cả gia đình mình. Quân nhân Syria bắn lên không trung để ăn mừng chiến thắng ở ngoại vi Harasta, Đông Ghouta nằm cạnh Damascus. Hình ảnh phiến quân Syria ngồi bên trong xe bus chờ di tản. Cách đây hơn một tháng, quân đội Syria và Nga đã đẩy mạnh chiến dịch máu lửa chống phiến quân ở Đông Ghouta, gây ra thương vong lớn cho đối phương. Các quân nhân chính phủ Syria đứng cạnh các xe bus chở phiến quân và gia đình họ. Ngoài gia đình các phiến quân, có nhiều dân thường khác cũng muốn di tản khỏi Đông Ghouta để tới tỉnh Idlib. Phiến quân ngồi xen lẫn với dân thường bên trong xe bus. Bé trai nhìn qua cửa sổ khi xe bus rời khỏi Harasta, bỏ lại sau lưng cảnh đổ nát tàn khốc do chiến tranh./.