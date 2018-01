Hình ảnh giá lạnh kỷ lục, bão tuyết trắng xóa Đông Bắc nước Mỹ

Theo cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, ngày 5 và 6/1 là hai ngày lạnh nhất trong tuần và thời tiết sẽ bắt đầu ấm lên từ ngày 7/1. Ảnh một cậu bé chơi đùa trên tuyết ở Beacon Hill, Boston. Từ khu vực phía Bắc bang Florida qua thành phố New York đến vùng New England, đã có khoảng 110 triệu người dân phải đối mặt với đợt rét đậm, rét hại cùng tình trạng băng giá khi nhiệt độ tại một số nơi ở phía Bắc xuống mức âm 40 độ C. Những người đàn ông cố gắng vượt qua bão tuyết, đẩy xe hàng băng qua đường 125 ở Manhattan, thành phố New York. Nhiều khu vực ở bờ Đông nước Mỹ hiện ngập trong tuyết trắng và giá lạnh, khiến giao thông đình trệ, mất điện trên diện rộng và nhiều người thiệt mạng. Giới chức Mỹ ngày 6/1 cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong đợt giá rét kinh hoàng đang hoành hành nước này. Xe dọn tuyết hoạt động không ngừng nghỉ ở khu vực Manhattan, thành phố New York. Người đàn ông đi bộ qua cầu Brooklyn ở thành phố New York bị tuyết phủ kín khuôn mặt. Một người đàn ông khác vất vả vượt qua sức gió đáng kể của bão tuyết ở Boston. Khu vực nhà ga đến của Delta Airlines tại sân bay LaGuardia gần như không một bóng người. Các nhà khí tượng học cảnh báo tình trạng giá buốt hiện nay "rất nguy hiểm" bởi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Tuyết rơi quá dày đã khiến hàng nghìn chuyến bay buộc phải bị hủy bỏ hoặc bị hoãn. Trong khi đó, cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người phụ nữ vất vả di chuyển trên đường số 145 ở Manhattan trong cái lạnh tê tái và gió thổi mạnh. Mặc dù chưa có thống kê chính thức về thiệt hại kinh tế do bão tuyết và đợt giá rét gây ra, nhưng thiệt hại sẽ rất lớn do các ngành công nghiệp, vận tải và du lịch đều tạm thời đóng cửa. Trong bối cảnh bão tuyết hoành hành, các thành phố từ Houston đến Boston đã tăng cường nỗ lực đưa những người vô gia cư đến những nơi trú ẩn an toàn. Gần 500 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động đến khu vực Bờ Đông để hỗ trợ. Mọi người cùng nhau dọn tuyết trên một con đường ven biển Monmouth ở Jersey. Người phụ nữ bước đi trên phố trong trận bão tuyết ở Long Beach, New York. Vẻ khó nhọc của một phụ nữ khi phải di chuyển trong bão tuyết ở Quảng trường Thời đại. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ sang tuần tới có thể tăng lên trên mức trung bình theo mùa, khiến thời tiết trở nên ấm áp hơn./. ef0eb9301428d79d618b51cd0728dc87/5a549899/2018_01_07/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/gia_ret_my.mp4

Theo cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, ngày 5 và 6/1 là hai ngày lạnh nhất trong tuần và thời tiết sẽ bắt đầu ấm lên từ ngày 7/1. Ảnh một cậu bé chơi đùa trên tuyết ở Beacon Hill, Boston. Từ khu vực phía Bắc bang Florida qua thành phố New York đến vùng New England, đã có khoảng 110 triệu người dân phải đối mặt với đợt rét đậm, rét hại cùng tình trạng băng giá khi nhiệt độ tại một số nơi ở phía Bắc xuống mức âm 40 độ C. Những người đàn ông cố gắng vượt qua bão tuyết, đẩy xe hàng băng qua đường 125 ở Manhattan, thành phố New York. Nhiều khu vực ở bờ Đông nước Mỹ hiện ngập trong tuyết trắng và giá lạnh, khiến giao thông đình trệ, mất điện trên diện rộng và nhiều người thiệt mạng. Giới chức Mỹ ngày 6/1 cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong đợt giá rét kinh hoàng đang hoành hành nước này. Xe dọn tuyết hoạt động không ngừng nghỉ ở khu vực Manhattan, thành phố New York. Người đàn ông đi bộ qua cầu Brooklyn ở thành phố New York bị tuyết phủ kín khuôn mặt. Một người đàn ông khác vất vả vượt qua sức gió đáng kể của bão tuyết ở Boston. Khu vực nhà ga đến của Delta Airlines tại sân bay LaGuardia gần như không một bóng người. Các nhà khí tượng học cảnh báo tình trạng giá buốt hiện nay "rất nguy hiểm" bởi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Tuyết rơi quá dày đã khiến hàng nghìn chuyến bay buộc phải bị hủy bỏ hoặc bị hoãn. Trong khi đó, cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người phụ nữ vất vả di chuyển trên đường số 145 ở Manhattan trong cái lạnh tê tái và gió thổi mạnh. Mặc dù chưa có thống kê chính thức về thiệt hại kinh tế do bão tuyết và đợt giá rét gây ra, nhưng thiệt hại sẽ rất lớn do các ngành công nghiệp, vận tải và du lịch đều tạm thời đóng cửa. Trong bối cảnh bão tuyết hoành hành, các thành phố từ Houston đến Boston đã tăng cường nỗ lực đưa những người vô gia cư đến những nơi trú ẩn an toàn. Gần 500 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động đến khu vực Bờ Đông để hỗ trợ. Mọi người cùng nhau dọn tuyết trên một con đường ven biển Monmouth ở Jersey. Người phụ nữ bước đi trên phố trong trận bão tuyết ở Long Beach, New York. Vẻ khó nhọc của một phụ nữ khi phải di chuyển trong bão tuyết ở Quảng trường Thời đại. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ sang tuần tới có thể tăng lên trên mức trung bình theo mùa, khiến thời tiết trở nên ấm áp hơn./.