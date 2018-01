Hình ảnh lạ thường hiếm gặp: Tuyết phủ trắng sa mạc Sahara

Tuyết bắt đầu rơi trên sa mạc Sahara vào sáng sớm 7/1 (theo giờ địa phương). Ảnh: Geoff Robinson. Đây là lần thứ 3 trong 37 năm qua, khu vực thị trấn Ain Sefra, Algeria trên sa mạc Sahara có tuyết rơi. Ảnh: Rabah Ripou Ouchen. Những nơi tuyết rơi dày nhất lên đến 40cm. Ảnh: Geoff Robinson. Hình ảnh tuyết trắng đan xen với cát vàng tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt hiếm gặp. Ảnh: Geoff Robinson. Không khí lạnh tràn qua khu vực sa mạc Sahara đã kéo nhiệt độ xuống còn khoảng 1 độ C. Ảnh: Geoff Robinson. Trước đó, người ta từng được chứng kiến tuyết rơi ở Ain Sefra vào ngày 18/2/1979, sau một cơn bão tuyết kéo dài chỉ nửa giờ. Ảnh: Geoff Robinson. Mùa đông năm ngoái, tuyết cũng rơi ở khu vực này. Ảnh: Geoff Robinson. Thị trấn Ain Sefra được coi là cửa ngõ dẫn tới Sahara. Ảnh: Geoff Robinson. Thị trấn Ain Sefra nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Nhiệt độ vào tháng 1 ở nơi này thường vào khoảng 6-12 độ C. Ảnh: Geoff Robinson. Hiện tượng tuyết rơi ở khu vực sa mạc Sahara là rất hiếm khi xảy ra. Ảnh: Geoff Robinson./. 792daaae3d1024c6a41f99f5c5fe091c/5a58c384/2018_01_10/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Snow_falls_in_the_Sahara_desert.mp4

