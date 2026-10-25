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Hình ảnh về chuyến thăm Đan Đông, Trung Quốc của ông Kim Jong Un

Chủ Nhật, 10:20, 25/10/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm của ông Kim Jong Un diễn ra nhân kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều.

Ngày 24/10, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm không báo trước tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, với sự tháp tùng của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Sau đây là hình ảnh về chuyến thăm của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).   

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Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un

Chuyến thăm của ông Kim Jong Un diễn ra nhân kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dâng hoa tại Tháp tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều.

Theo bản tin sáng 25/10 của KCNA, đón Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Trung Quốc còn có các ông: Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lưu Hải Tinh, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương; Mã Triều Húc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Hứa Côn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh; Tưởng Băng, Bí thư Thành ủy Đan Đông; cùng các quan chức chính quyền trung ương và địa phương khác, cũng như ông Vương Á Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Tân Hoa xã cho biết, trong cuộc gặp song phương, ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Kim Jong Un mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều, củng cố ý nguyện hữu hảo của người dân, vừa làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung giữa hai nước.

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Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp song phương
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Quang cảnh cuộc gặp song phương

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã tặng một tấm bia kỷ niệm có các hình ảnh hoạt động cách mạng của lãnh tụ Kim Nhật Thành cho nhà tưởng niệm, với dòng lưu bút: “Trong những bức ảnh lịch sử vĩ đại luôn có nhịp đập của những linh hồn và tinh thần chính nghĩa bảo vệ hòa bình. Tôi xin bày tỏ lòng thành kính trước dấu chân của các liệt sĩ Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc - những người đã tạo nên sợi dây gắn kết giữa hai đất nước, đồng thời xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng vô hạn. Kim Jong Un, ngày 24/10/2026”.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tặng bia kỷ niệm có các bức ảnh tư liệu của lãnh tụ Kim Nhật Thành cho nhà tưởng niệm
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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều
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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều
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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều
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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều
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Ông Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất ô tô tại Đan Đông
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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi trên cây cầu mới trên sông Áp Lục
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Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chụp ảnh trên cây cầu vừa chính thức thông xe hôm 15/10
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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về nước sau chuyến thăm Đan Đông, Trung Quốc ngay trong ngày 24/10

KCNA cho biết, ông Kim Jong Un đã phóng tầm mắt bao quát khung cảnh xung quanh từ giữa cây cầu mới trên sông Áp Lục, bày tỏ kỳ vọng cây cầu này sẽ hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử - không chỉ kết nối hai quốc gia mà còn gắn kết trái tim và tâm hồn của người dân hai bên.

Bản tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong Un trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)
Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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