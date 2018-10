Hình ảnh xúc động trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ

Hàng trăm người dân địa phương đã tập trung tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh để cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ thảm sát nhằm vào người Do Thái tại Mỹ ngày 27/10. Vụ tấn công ở Pittsburgh đã khiến ít 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thế giới coi vụ tấn công xuất phát từ Chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, là mối đe dọa đối với các giá trị dân chủ và hòa bình. Những thành viên trong cộng đồng người Do Thái xúc động ôm nhau trong lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng ở giáo đường Tree of Life tại Pittsburgh. Một người phụ nữ bật khóc bên ngoài giáo đường Tree of Life với vô số những bó hoa tươi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 27/10. Những người cầu nguyện cầm những cốc nến trong lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng cũng như bày tỏ sự phản đối với Chủ nghĩa bài Do Thái và tư tưởng da trắng thượng tôn tại Ottawa, Ontaria, Canada ngày 28/10. Những người hâm mộ bóng chày dành một phút tưởng niệm cho các nạn nhân trong vụ xả súng ở Pittsburgh trước khi diễn ra trận đấu giữa đội Washington Redskins và đội New York Giants tại Đông Rutherford, New Jersey. Mọi người đứng chờ đến lượt mình để đặt những bó hoa tươi tưởng niệm trước giáo đường Do Thái Tree of Life tại Pittsburgh ngày 28/10. Một địa điểm tưởng niệm trên đường gần giáo đường Tree of Life ở khu Squirrel Hill, Pittsburgh. Hai người phụ nữ an ủi nhau tại một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng ở Pittsburgh. Ngày 28/10, Giáo hoàng Francis đã lên án kịch liệt vụ tấn công này và cho rằng đây là một hành động bạo lực phi nhân tính và là một vụ việc kinh hoàng. Những bó hoa bên ngoài giáo đường Tree of Life ở khu Squirrel Hill, Pittsburgh. Ngày 27/10, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng Mỹ và thế giới đang “sốc và choáng váng” bởi một hành vi “chống Do Thái”, đồng thời lên án “sự thù hằn” đã xảy ra ngay trên lãnh thổ nước Mỹ. Những người cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ xả súng tập trung ở khu Squirrel Hill, Pittsburgh. Chị McIntyre lặng lẽ ôm một người bạn tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Buồn đau phủ bóng giáo đường Tree of Life sau vụ thảm sát kinh hoàng nhằm vào người Do Thái ở Mỹ ngày 27/10. Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf cũng có mặt tại địa điểm xảy ra vụ xả súng ở giáo đường Do Thái Tree of Life. Tammy Hepps (trái), Kate Rothstein và con gái cùng nhau đọc những lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 27/10 ở Pittsburgh./. 4deac4aab554d44111f3da3dd4804823/5bd937e2/2018_10_29/_TbhWhAgtlA/Tuong_niem_cac_nan_nhan_vu_xa_sung_o_Pittsburgh.mp4

Hàng trăm người dân địa phương đã tập trung tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh để cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ thảm sát nhằm vào người Do Thái tại Mỹ ngày 27/10. Vụ tấn công ở Pittsburgh đã khiến ít 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thế giới coi vụ tấn công xuất phát từ Chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, là mối đe dọa đối với các giá trị dân chủ và hòa bình. Những thành viên trong cộng đồng người Do Thái xúc động ôm nhau trong lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng ở giáo đường Tree of Life tại Pittsburgh. Một người phụ nữ bật khóc bên ngoài giáo đường Tree of Life với vô số những bó hoa tươi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 27/10. Những người cầu nguyện cầm những cốc nến trong lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng cũng như bày tỏ sự phản đối với Chủ nghĩa bài Do Thái và tư tưởng da trắng thượng tôn tại Ottawa, Ontaria, Canada ngày 28/10. Những người hâm mộ bóng chày dành một phút tưởng niệm cho các nạn nhân trong vụ xả súng ở Pittsburgh trước khi diễn ra trận đấu giữa đội Washington Redskins và đội New York Giants tại Đông Rutherford, New Jersey. Mọi người đứng chờ đến lượt mình để đặt những bó hoa tươi tưởng niệm trước giáo đường Do Thái Tree of Life tại Pittsburgh ngày 28/10. Một địa điểm tưởng niệm trên đường gần giáo đường Tree of Life ở khu Squirrel Hill, Pittsburgh. Hai người phụ nữ an ủi nhau tại một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng ở Pittsburgh. Ngày 28/10, Giáo hoàng Francis đã lên án kịch liệt vụ tấn công này và cho rằng đây là một hành động bạo lực phi nhân tính và là một vụ việc kinh hoàng. Những bó hoa bên ngoài giáo đường Tree of Life ở khu Squirrel Hill, Pittsburgh. Ngày 27/10, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng Mỹ và thế giới đang “sốc và choáng váng” bởi một hành vi “chống Do Thái”, đồng thời lên án “sự thù hằn” đã xảy ra ngay trên lãnh thổ nước Mỹ. Những người cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ xả súng tập trung ở khu Squirrel Hill, Pittsburgh. Chị McIntyre lặng lẽ ôm một người bạn tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Buồn đau phủ bóng giáo đường Tree of Life sau vụ thảm sát kinh hoàng nhằm vào người Do Thái ở Mỹ ngày 27/10. Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf cũng có mặt tại địa điểm xảy ra vụ xả súng ở giáo đường Do Thái Tree of Life. Tammy Hepps (trái), Kate Rothstein và con gái cùng nhau đọc những lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 27/10 ở Pittsburgh./.