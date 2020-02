Hồ Bắc phải xử lý 125 tấn rác thải y tế mỗi ngày từ dịch Covid-19

Áp lực gia tăng đối với chính quyền tỉnh Hồ Bắc khi số ca nhiễm Covid-19 (nCoV) tăng vọt vào ngày 13/2. Các quan chức y tế cho biết, ngày 12/2, có 242 người tại tỉnh Hồ Bắc đã thiệt mạng do nhiễm Covid-19, số ca tử vong trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với 14.840 ca nhiễm mới sau khi thay đổi phương pháp thống kê.

Công nhân thu gom rác thải y tế tại một trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán hôm 22/1. Ảnh: AP.

Tính đến nay, số người tử vong do nhiễm Covid-19 đã tăng lên 1.483 người và tổng số ca nhiễm là 64.627 trường hợp tại Trung Quốc đại lục.

Sự bùng phát dịch bệnh đang đặt hệ thống xử lý chất thải của Trung Quốc trước một thách thức lớn. Việc thiếu khả năng xử lý chất thải y tế ở một số vùng cùng chi phí xử lý cao đã khiến nhiều bệnh viện tìm cách xử lý rác bất hợp pháp.

Dữ liệu do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE) đưa ra ngày 13/2 cho thấy, tỉnh Hồ Bắc, nơi virus corona mới lần đầu xuất hiện vào tháng 12, có công suất xử lý chất thải y tế là 317,5 tấn/ngày vào ngày 11/2, tăng so với 180 tấn/ngày so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

MEE cũng sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo để cải thiện khả năng xử lý chất thải y tế ở tỉnh Hồ Bắc, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình xử lý ở các khu vực khác nhằm ngăn chặn rủi ro về môi trường và tình trạng lây nhiễm dịch bệnh.

Tỉnh Hồ Bắc hiện phải xử lý 187 tấn chất thải y tế mỗi ngày, trong đó có 125 tấn liên quan đến dịch Covid-19.