Hộ chiếu Triều Tiên có quyền lực thứ bao nhiêu trên thế giới?

Ngày hôm nay (13/8), Công ty tư vấn của Anh mang tên Henley & Partners đã công bố quyền lực Hộ chiếu của 199 nước và khu vực trên thế giới trong đó có Triều Tiên. Theo đó, cuốn Hộ chiếu của Triều Tiên có thể đi đến 39 nước và khu vực trên thế giới mà không cần có visa.

Hộ chiếu Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Với khả năng đó, Hộ chiếu Triều Tiên đứng ở vị trí thứ 101 cùng với các nước như Bangladesh, Iran, Lebanon, đứng trên một số nước như Afghanistan, Iraq, Syria.



Công dân Triều Tiên được miễn visa hoặc chỉ cần xin visa cửa khẩu khi đến các quốc gia và vùng lãnh thổ như Lào, Campuchia, Timor Leste, Belarus, Ai Cập, Uganda, Haiti, Bolivia, Iran... Họ có thể tới thăm và ở lại Kyrgyzstan bao lâu tùy thích.

Có bốn loại hộ chiếu tại Triều Tiên: phổ thông (xanh nước biển), công vụ (xanh lá cây), ngoại giao (đỏ) và loại phổ thông dùng trong chuyến đi chính thức (xanh nước biển) cấp cho các vận động viên tham dự các kỳ thi đấu quốc tế.

Không khác biệt nhiều so với các nước trên thế giới, hộ chiếu phổ thông của Triều Tiên có 36 trang với hình quốc huy in trên những trang đầu tiên.

Theo các nhà chức trách Mỹ, lần xếp hạng này, vị trí của Triều Tiên bị xuống thấp hơn so với năm 2006, lý do chủ yếu do những vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Triều Tiên trong thời gian qua khiến các nước và lãnh thổ tăng cường cấm vận đối với nước này.

Hộ chiếu Hàn Quốc có thể đi đến 187 quốc gia mà không cần visa, xếp thứ hai cùng với Phần Lan và Đức.

Cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thuộc về Nhật Bản và Singapore đi đến được 189 nước mà không cần visa.

Kết quả này cũng sẽ được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố vào quý 4 năm nay./.