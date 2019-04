Ảnh: Ám ảnh kinh hoàng thảm họa diệt chủng Rwanda 25 năm trước

Những người tị nạn Rwandan vượt biên Rusumo để tới Tanzania cùng với đồ đạc, gia súc và các tài sản của họ ngày 30/5/1994. Thảm họa diệt chủng đẫm máu ở Rwanda làm thay đổi cuộc sống của 800.000 người Tutsi và những người Hutu ôn hòa cách đây 25 năm sau khi máy bay chở Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana - một người Hutu, Tổng thống Burundi Cyprien Ntaryamira và 1 phi hành đoàn người người Pháp bị bắn hạ. Lực lượng thuộc Mặt trận Yêu nước Rwanda (RPF) của người Tutsi đang kiểm tra xác máy bay chở Tổng thống ngày 26/5/1994. Một ngày sau vụ ám sát, lực lượng bảo vệ Tổng thống đã giết chết Thủ tướng Agathe Uwilingiyimana - một người Hutu ôn hòa đang nỗ lực làm giảm căng thẳng ở quốc gia châu Phi này. Cái chết của Tổng thống Habyarimana đã khiến Rwanda chìm trong 100 ngày bạo lực khi lực lượng dân quân Hutu tàn sát những người Tutsi và những người Hutu ôn hòa. Bạn bè và người thân đỡ một người đàn ông bị thương dậy sau khi người này bị lực lượng RPF tấn công tại Kigali ngày 1/7/1994. RPF đã nắm quyền kiểm soát Rwanda sau khi đẩy lùi 40.000 binh lính Hutu và trục xuất hơn 2 triệu dân thường Hutu sang Burundi, Tanzania và Zaire (nay là Cộng hòa Dân chủ Congo). Thảm họa diệt chủng Rwanda kéo dài 100 ngày và chỉ chấm dứt sau khi lực lượng nổi dậy RPF do Paul Kagame - Tổng thống hiện nay của Rwanda lãnh đạo chiếm được thủ đô của nước này. Những đứa trẻ mồ côi Rwanda với khuôn mặt thất thần trốn trong một ngôi nhà gần trại trẻ mồ côi của chúng sau khi nơi này bị nã pháo ngày 28/5/1994. Lực lượng của Liên Hợp Quốc ở Tusinia đang khiêng một người bị thương nghiêm trọng rời khỏi cuộc giao tranh giữa phe chính phủ và phe nổi dậy ở Kigali ngày 27/6/1994. Quân đội Bỉ sẵn sàng tiến vào thành phố Kigali trong ngày thứ 6 của cuộc xung đột tại Rwanda ngày 11/4/1994. Lực lượng nổi dậy RPF của người Tutsi khiêng các loại khí tài và đạn dược sau khi giành chiến thắng và chiếm được các doanh trại ở Kanombe từ quân chính phủ ngày 23/5/1994. Những người Rwanda nằm chết dọc con đường biên giới phía bắc giữa Rwanda và Tanzania dài 70 km ngày 8/5/1994. Những người đánh cá Uganda đem các xác chết đi chôn ở làng Kasensero cách phía tây nam của Kampala, Uganda 208 km ngày 20/5/1994. Các thi thể này trôi theo sông Akagera từ Rwanda tới hồ Victoria. Một cô bé tị nạn người Rwanda đứng nhìn chằm chằm những thi thể trong một ngôi mộ tập thể ngày 20/7/1994. Một người cụt chân đi qua 3 người tị nạn Tutsi đang nằm co ro trong những chiếc chăn để tránh cái lạnh ở một trại tị nạn nằm ở phía nam Rwanda ngày 20/5/1994. Một đứa trẻ quá yếu nên không thể đi lại được. Đứa trẻ này chỉ là một trong khoảng 150 trẻ em mà Hội Chữ Thập đổ tìm thấy trên các đường phố Goma ở Zaire ngày 19/7/1994. Một người lính Rwanda ốm yếu và bệnh tật trong một bệnh viện tạm bợ ở Goma, Zaire ngày 26/7/1994. Những người tị nạn Rwanda mang các thùng thực phẩm đi sau khi được Hội Chữ Thập đỏ phân phát ở trại tị nạn Kibumba ngày 28/7/1994. Một đứa trẻ tị nạn Rwanda ngồi co ro trong chiếc áo khoác mỏng để tránh trời mưa tại một bệnh viện tạm bợ ở trại Kibumba ngày 19/8/1994. Người đàn ông Rwanda này đang bế đứa con bé nhỏ của anh tới chôn ở một khu mộ tập thể ngày 29/7/1994. Cuộc sống của những người Rwanda trong các trại tị nạn vô cùng thiếu thốn khi có rất nhiều người chết vì các bệnh như tả, kiết lỵ... Một người phụ nữ Rwanda gục xuống với đứa con nhỏ cõng trên lưng trên đường từ trại tị nạn Kibumba tới Goma, Zaire ngày 28/7/1994. Sau hơn 2 năm thảm họa diệt chủng xảy ra, hàng trăm nghìn người tị nạn Rwanda rời khỏi các trại tị nạn Mugunga và Sake ở thị trấn biên giới Goma của Zaire để trở về quê hương. Cảnh tượng hàng nghìn người tị nạn Rwanda thuộc dân tộc Hutu từ Zaire trở về quê hương ngày 17/11/1996./.

