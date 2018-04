Ảnh: Hành trình đầy sóng gió và cảm xúc để có 1 thượng đỉnh liên Triều

Năm 2017, Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 21/5/2017 đã giám sát cuộc phóng thử tên lửa Pukguksong-2 thứ 2. Ảnh: Rodong Sinmun. Tháng 8/2017, căng thẳng Mỹ-Triều Tiên gia tăng đặc biệt. Triều Tiên đã đe dọa sẽ phóng tên lửa vào xung quanh đảo Guam của Mỹ. Ảnh: Reuters. Ngày 3/9/2017, Triều Tiên tiến hành thử thành công bom nhiệt hạch. Trong ảnh là ông Kim Jong-un bên một thiết bị hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Reuters. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (Hỏa tinh 15) của Triều Tiên đã được phóng đi từ phía bắc Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vào sáng sớm ngày 29/11/2017. Đây là tên lửa mạnh nhất của Triều Tiên cho tới nay, có tầm bắn vươn tới thủ đô của nước Mỹ. Ảnh: KCNA. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên tỏ thái độ vui mừng trước việc phóng thành công Hwasong-15. Ảnh: KCNA. Trước đó, người dân thủ đô Bình Nhưỡng đã ăn mừng việc hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thủy tĩnh học đối với việc lắp đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tháng 9. Ảnh: KCNA. Tháng 12/2017, đảng và nhà nước Triều Tiên tổ chức vinh danh các nhà khoa học, kỹ thuật viên và công nhân nước này đã đóng góp vào vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này (các vụ phóng đều bị cộng đồng quốc tế chỉ trích). Ảnh: KCNA. Người dân Hàn Quốc theo dõi diễn văn của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua truyền hình vào dịp năm mới 2018. Trong bài phát biểu đặc biệt quan trọng này, một mặt ông Kim răn đe Mỹ; mặt khác, ông để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ và gửi một đoàn thể thao tới dự Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc. Đây là một bước ngoặt quan trọng. Ảnh: Getty. Triều Tiên tổ chức duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nước này, vào ngày 8/2/2018, ngay trước ngày khai mạc Olympic mùa Đông. Ảnh: KCNA. Ông Kim Jong-un tại buổi diễu binh nói trên. Cuộc diễu binh không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Triều Tiên không tuyên truyền rầm rộ về sự kiện này, nhằm tạo không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: KCNA. Trước đó, một phái đoàn Triều Tiên đến dự cuộc họp với Hàn Quốc tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 1/2018. Ảnh: Yonhap. Hyon Song-wol – nữ ca sĩ xinh đẹp và quyền lực tại Triều Tiên, cùng đoàn tiền trạm Triều Tiên đã có mặt tại Hàn Quốc vào hôm 21/1 chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông. Ảnh: Fairfield Citizen. Người dân Hàn Quốc hồ hởi chào mừng ca sĩ Hyon tại ga xe lửa Gangneung. Đoàn nghệ thuật Triều Tiên chuẩn bị biểu diễn tại địa phương này trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Đông 2018. Ảnh: Asia Times. Các nữ vận động viên Triều Tiên có mặt tại khu vực xuất nhập cảnh của Hàn Quốc vào hôm 25/1 sau khi vượt qua khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Reuters. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bìa phải) nhận thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bà Kim Yo-jong – em gái của ông Kim Jong-un đồng thời là đặc phái viên của nhà lãnh đạo này. Trong cuộc gặp vào ngày 10/2, bà Kim đã nỗ lực động viên Tổng thống Moon sang thăm thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap. Bà Kim Yo-jong (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Xanh vào hôm 10/2. Ảnh: Business Insider. Tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc vào đêm 9/2/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngồi ở hàng ghế dưới phía trước với tay lên hàng ghế trên phía sau để bắt tay bà Kim Yo-jong – đại diện của Triều Tiên. Ảnh: VOA. Bà Kim Yo-jong (áo trắng), ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, trao đổi thân tình với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại buổi biểu diễn nghệ thuật tổ chức ở trung tâm Seoul của Hàn Quốc. Bên trái bà là Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam. Ảnh: AP. Ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, đã phải rút khăn lau nước mắt vì xúc động khi xem biểu diễn nghệ thuật tại đây vào tối 11/2. Ảnh: Yonhap. Bà Kim Yo-jong đang cổ vũ cho đoàn hockey nữ chung của Triều Tiên và Hàn Quốc vào tối 10/2. Bà triển khai chiến dịch “tâm công” của anh trai mình nhằm xây dựng một hình ảnh Triều Tiên mới, khác với hình ảnh nặng tính quân sự mọi khi. Ảnh: Business Insider. Hơn 200 cô gái xinh đẹp của Triều Tiên làm nhiệm vụ hoạt náo viên tới Hàn Quốc vào ngày 7/2 để dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, khai mạc vào 9/2. Ảnh: Getty. Hình ảnh các nữ hoạt náo viên xinh đẹp Triều Tiên có mặt tại làng Olympic ở Gangneung trên lãnh thổ Hàn Quốc vào hôm 8/2. Ảnh: AFP. Hoạt náo viên Triều Tiên làm nhiệm vụ tại nơi thi đấu thể thao trong Thế vận hội mùa Đông. Các cô gái Triều Tiên này đã giúp mềm hóa hình ảnh Triều Tiên trong mắt người dân Hàn Quốc. Ảnh: Business Insider. Để đáp lễ, một nhóm các nghệ sĩ Hàn Quốc và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch của nước này - ông Do Jong-hwan (ảnh) đã bay tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào ngày 31/3. Ảnh: AP. Thành viên nhóm nhạc Red Velvet nổi tiếng của Hàn Quốc cũng đã tới làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào hôm 31/3. Ảnh: EPA. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bìa phải) gặp gỡ và nói chuyện với các nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có thành viên ban nhạc nữ Red Velvet, ở Bình Nhưỡng ngày 1/4. Ảnh: KCNA. Ông Kim Jong-un giơ tay chào trong khi ông Do Jong-hwan vỗ tay tại buổi hòa nhạc ở trung tâm Bình Nhưỡng. Hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật này góp phần tích cực kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: EPA. Trước đó, đặc phái viên Hàn Quốc Chung Eui-young gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng vào hôm 5/3. Ông Chung mang theo thư riêng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: KCNA. Đường dây nóng được thiết lập ngày 20/4 kết nối Phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Ủy ban đối ngoại nhà nước Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng đầu. Ông Kim mới đây cũng đã tuyên bố ngừng thử tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân. Và ngày 27/4 này diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Kim và Moon tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: NK News./.

