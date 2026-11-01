Bên trong vụ tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền số và nỗ lực khắc phục của Binance

Sau vụ tấn công mạng khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp ngày 29/10, Binance đang đẩy nhanh quá trình bù đắp thiệt hại, khôi phục dịch vụ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Dù đã công bố những tiến triển đáng kể, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn chưa làm rõ toàn bộ phương thức mà tin tặc sử dụng để thực hiện vụ đánh cắp.

Theo CNBC, ngày 31/10, Binance thông báo đã bù đắp khoảng 90% giá trị tài sản bị đánh cắp từ các ví nóng của nền tảng. Đây là những ví tiền mã hóa được kết nối internet để phục vụ hoạt động giao dịch và chuyển tài sản.

Vụ tấn công mạng hôm 29/10/2026 khiến Binance bị đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền mã hõa. Ảnh minh họa: Reuters

Binance cho biết 10 loại tiền mã hóa lớn gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC đã được bảo đảm đầy đủ 100% giá trị. Đối với 10% giá trị tài sản còn lại, chủ yếu là những đồng tiền mã hóa có tính thanh khoản thấp, Binance sẽ tiếp tục mua bổ sung thông qua thị trường và các giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC) cho đến khi khôi phục toàn bộ số tài sản bị đánh cắp.

Sàn giao dịch đang sử dụng Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), một phần quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai và nguồn tiền dự trữ của công ty để bù đắp tổn thất.

“Binance sẽ chịu toàn bộ thiệt hại tài chính từ số tài sản bị đánh cắp, thay vì để người dùng phải gánh chịu”, công ty khẳng định trong thông báo chính thức.

Binance đồng thời công bố dữ liệu cập nhật về tài sản dự trữ nhằm tăng tính minh bạch. Công ty cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về tiến độ khắc phục và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của khách hàng. Mục tiêu tiếp theo của Binance là khôi phục dịch vụ rút tiền trong ngày 1/11, với điều kiện các bước kiểm tra an ninh được hoàn tất.

Cùng ngày, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã xác định nhóm tin tặc TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp tài sản tại Binance. Trước đó, TRM Labs cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo FBI, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi sang Ethereum và có thể tiếp tục được sử dụng trong các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc.

Vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử diễn ra như thế nào?

Theo báo New York Times, Binance được thành lập năm 2017 và hiện là nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho phép khách hàng mua bán, lưu trữ Bitcoin, Ether cùng nhiều tài sản kỹ thuật số khác. Tính đến mùa hè năm 2026, công ty cho biết có hơn 320 triệu người dùng.

Bên cạnh hoạt động giao dịch thông thường, Binance phát triển nhanh nhờ cung cấp các dịch vụ có mức độ rủi ro cao, trong đó có cho phép nhà đầu tư vay tiền để giao dịch dựa trên biến động giá tiền mã hóa. Trong nhiều năm, nền tảng này cũng thu hút khách hàng nhờ cho phép giao dịch với mức độ ẩn danh cao, trong khi chưa áp dụng đầy đủ các yêu cầu xác minh danh tính thường thấy tại những tổ chức tài chính truyền thống.

Quy mô hoạt động lớn khiến vụ tấn công ngày 29/10 trở thành một trong những sự cố an ninh mạng nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Theo công ty nghiên cứu và phân tích blockchain TRM Labs, vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 16h ngày 29/10 (theo giờ miền Đông nước Mỹ). Chỉ trong khoảng 20 phút, tin tặc đã chuyển phần lớn số tài sản trị giá hơn 6 tỷ USD ra khỏi các ví do Binance quản lý. Một đợt chuyển tài sản trái phép thứ hai diễn ra khoảng hai giờ sau đó.

Tổng cộng, khoảng 6,36 tỷ USD tài sản kỹ thuật số đã bị chuyển khỏi các ví của Binance trên nhiều mạng blockchain. Để so sánh, vụ tấn công sàn giao dịch Bybit hồi tháng 2/2025 gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD, từng được xem là vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Quy mô thiệt hại tại Binance lần này cao gấp hơn bốn lần.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Binance đã tạm dừng dịch vụ rút tiền trên một số mạng blockchain để ngăn chặn nguy cơ tiếp tục thất thoát tài sản. Ban đầu, Binance cho rằng vụ tấn công có thể liên quan đến việc máy tính xách tay của một kỹ sư phụ trách phát triển và vận hành hệ thống (DevOps) bị xâm nhập, tạo điều kiện cho tin tặc truy cập môi trường dịch vụ và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

Tuy nhiên, trong thông báo cập nhật ngày 30/10, Binance cho biết đã phát hiện thêm những điểm bị xâm nhập trong hệ thống nhưng không công bố chi tiết. Đồng Tổng giám đốc điều hành Richard Teng cũng cho rằng vụ tấn công phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ lợi dụng quyền truy cập của một kỹ sư.

Binance đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vụ việc, song chưa đưa ra kết luận cuối cùng về phương thức tấn công.

Nỗ lực thu hồi tài sản và tác động tới thị trường tiền số

Song song với việc sử dụng nguồn tài chính nội bộ để bù đắp thiệt hại, Binance cũng phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành nhằm phong tỏa số tiền bị đánh cắp, ngăn tin tặc chuyển đổi hoặc bán các tài sản này trên thị trường.

Theo các thông tin ban đầu, các đối tác đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản có liên quan đến vụ tấn công. Trong đó, Tether thông báo đóng băng hơn 1,5 tỷ USD tiền mã hóa, còn Circle phong tỏa hơn 800 triệu USD.

Dữ liệu do TRM Labs công bố sau đó cho thấy Tether, Circle, Ripple và World Liberty Financial đã phối hợp phong tỏa khoảng 2,67 tỷ USD stablecoin, loại tiền mã hóa thường được thiết kế để duy trì giá trị ổn định so với một tài sản tham chiếu. Các biện pháp phong tỏa trên những mạng blockchain khác nâng tổng giá trị tài sản bị chặn lên khoảng 2,7 tỷ USD theo phạm vi thống kê của TRM Labs. Tuy nhiên, việc phong tỏa tài sản không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này đã được thu hồi và hoàn trả cho Binance.

Vụ tấn công cũng gây tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiền mã hóa. Theo New York Times, sau khi thông tin được công bố, giá Bitcoin, đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, đã giảm vài phần trăm, xuống dưới 80.000 USD. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn mùa hè, khi Bitcoin từng được giao dịch ở mức thấp khoảng 59.000 USD.

Với vị thế là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, sự cố tại Binance làm gia tăng những lo ngại về mức độ an toàn của các nền tảng lưu ký và giao dịch tài sản kỹ thuật số, đặc biệt khi một lượng lớn tiền mã hóa của khách hàng được lưu trữ trong các ví do sàn quản lý.