Bước đi khó lường của Ukraine - công bố cơ sở dữ liệu kỹ thuật về vũ khí Nga

Ukraine vừa ra mắt một cổng thông tin mới mang tên “TrophyLab”, nơi tập trung và công bố các bí mật quân sự của Nga và Triều Tiên. Cổng thông tin này bao gồm thông tin chi tiết về các loại vũ khí như máy bay không người lái (UAV), tên lửa và xe bọc thép.

Một quan chức Ukraine kiểm tra vũ khí Nga ở Kharkov. Ảnh: Reuters.

Mục tiêu của Ukraine khi làm vậy là tăng cường chia sẻ thông tin quan trọng giữa Kiev và các đối tác phương Tây của mình, nhằm tạo ưu thế cho Kiev trong xung đột với Nga.

Nghiên cứu vũ khí đối phương và hệ thống hóa dữ liệu

Cổng thông tin này chứa dữ liệu kỹ thuật từ các loại vũ khí của Nga như máy bay không người lái (UAV), tên lửa và xe thiết giáp, mà người dùng được chấp thuận có thể truy cập trong một thỏa thuận chia sẻ thông tin chưa từng có tiền lệ giữa Ukraine và các đối tác phương Tây.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Myronenko - nhân vật chủ chốt đứng sau sự phát triển của TrophyLab, đã mô tả dự án này là một nỗ lực “chưa từng có” nhằm tiết lộ không chỉ những bí mật quân sự của Nga, mà còn cả những bí mật thu thập được từ vũ khí của Triều Tiên. Binh sĩ Triều Tiên từng chiến đấu tại mặt trận Kursk (Nga).

Các quan chức Kiev hy vọng rằng bằng cách tổng hợp dữ liệu này và công khai nó, Ukraine và các đồng minh sẽ học được cách đối phó với sức mạnh quân sự của Nga ở hiện tại và trong tương lai.

“Càng hiểu rõ hơn về trang thiết bị và vũ khí của đối phương, chúng ta càng nhanh chóng có thể phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả”, ông Myronenko phát biểu.

Kể từ khi Nga bắt đầu phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine vào tháng 2/2022, Ukraine đã thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, NATO và các nước phương Tây ủng hộ mình, bao gồm cả thông tin về các loại vũ khí mà họ phải đối mặt trên chiến trường.

Tuy nhiên, ông Myronenko cho biết rằng “những quyết định như vậy phải được lãnh đạo quân sự và chính trị cao nhất đưa ra trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện có giữa hai nước”.

Trong nửa cuối năm ngoái (2025), Ukraine đã quyết định số hóa dữ liệu mà họ thu thập được từ vũ khí của Nga để có thể hợp nhất thông tin từ các đơn vị khác nhau và cho phép truy cập nhanh chóng vào thông tin đó.

Một mẫu súng AK-12 thu được ở Kursk. Ảnh: WP.

Hợp tác sâu rộng với phương Tây

Ukraine muốn nền tảng này được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ hệ sinh thái quốc phòng của mình, từ các tổ chức nghiên cứu, đơn vị quân đội và cơ quan chính phủ đến các nhà sản xuất công nghệ quốc phòng, cũng như các chính phủ nước ngoài, các nhà sản xuất vũ khí và các phòng thí nghiệm, bao gồm cả các quốc gia thành viên NATO.

“Chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin này với các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine”, ông Myronenko nói. Kiev mua rất nhiều sản phẩm nội địa, đặc biệt là UAV và hệ thống tác chiến điện tử.

Theo Tổng thanh tra Myronenko, việc Ukraine chia sẻ thông tin ra nước ngoài là có lợi cho cả đôi bên. Ukraine có bộ máy nghiên cứu phát triển tốt, có khả năng nghiên cứu các vũ khí bị thu giữ, nhưng một số quốc gia khác lại có các phòng thí nghiệm tiên tiến với trình độ chuyên môn hóa cao trong các lĩnh vực như thiết bị quang học hoặc định vị vệ tinh. Các đối tác của Ukraine được hưởng lợi từ thông tin về vũ khí của Nga, còn Kiev được hưởng lợi từ nghiên cứu của họ.

Cổng thông tin này rất phức tạp và mất nhiều tháng làm việc, liên quan đến các cân nhắc pháp lý, hoạt động tổ chức và phối hợp giữa các đơn vị quân đội, và phát triển kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức ra mắt TrophyLab vào ngày 19/6/2026.

“Chúng tôi đang mở cửa cho các đối tác toàn cầu tiếp cận công nghệ vũ khí của Nga bị thu giữ. Mỗi tên lửa, UAV và phương tiện bị thu giữ trên chiến trường giờ đây là nguồn kiến ​​thức cho cả thế giới”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong một tuyên bố.

Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp, Nga cảnh báo cứng rắn với Ukraine VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.

Tên lửa, UAV và xe thiết giáp

Cổng thông tin TrophyLab trưng bày hơn 150 mẫu vũ khí và thiết bị quân sự bị thu giữ thuộc khoảng 80 loại khác nhau, cũng như hơn 225 dự án nghiên cứu đã hoàn thành. Và con số này dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Các loại vũ khí được đề cập trong cổng thông tin bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga, UAV trinh sát và UAV tấn công một chiều, hệ thống phòng không, vũ khí loại nhỏ, xe bọc thép, pháo và thiết bị điện tử, cùng nhiều loại vũ khí khác.

Đáng chú ý, theo ảnh chụp màn hình của TrophyLab được chia sẻ với Business Insider, danh mục vũ khí cũng bao gồm tên lửa KN-23 nhưng chưa rõ liệu cổng thông tin này có chứa các loại vũ khí nước ngoài khác hay không.

“Chúng tôi sẽ trưng bày bất kỳ loại vũ khí hoặc thiết bị quân sự nào được sử dụng chống lại Ukraine”, quan chức Myronenko nói. “Vì vậy, tất cả các loại vũ khí được sử dụng chống lại người Ukraine trên chiến trường sẽ được trưng bày trên nền tảng TrophyLab này”.

Giữa xung đột Ukraine, Nga phát triển và triển khai những vũ khí nguy hiểm nào? VOV.VN - Năm 2025, giữa khói lửa xung đột Ukraine, quân đội Nga đặc biệt chú trọng phát triển những vũ khí chiến lược, chiến thuật bất đối xứng vừa lợi hại vừa tiết kiệm nguồn lực cho họ.

Trong tuần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận được 150 yêu cầu đăng ký sử dụng TrophyLab. Ông Myronenko cho biết, các yêu cầu này bao gồm các công ty quốc phòng và đơn vị quân đội Ukraine, cũng như các công ty và chính phủ nước ngoài.

Người dùng nước ngoài chiếm 30% tổng số người truy cập, và Kiev kỳ vọng con số này sẽ tăng lên theo thời gian.

TrophyLab đánh dấu nỗ lực mới nhất của Ukraine trong việc chia sẻ bài học và kinh nghiệm chiến trường với các đồng minh phương Tây, như nước này đã làm rộng rãi với tác chiến bằng UAV.

Xem thêm:

>> Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này

>> Ukraine muốn “thay đổi cuộc chơi” bằng đòn tập kích lớn nhất vào thủ đô Nga?

>> Quân y Ukraine cấp cứu và tải thương binh thế nào dưới hỏa lực UAV?