Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất

Nghẹt thở cuộc đấu sinh tử trên máy bay chở khách Israel

Các quan chức Israel cho biết, hành khách trên chuyến bay của hãng Flydubai đã đến Israel an toàn hôm 30/9/2026 sau khi hành khách và phi hành đoàn ngăn chặn thành công âm mưu làm rơi máy bay của cơ phó. Vụ việc xảy ra sau một cuộc giằng co bắt đầu khi người này đâm cơ trưởng và khiến chiếc máy bay lao xuống khoảng 4.200 mét trong chưa đầy 30 giây.

Hành khách lên một chiếc máy bay của hãng Flydubai ở sân bay Guiron (Tel Aviv, Israel). Ảnh: Reuters.

Theo các quan chức Israel, hành khách và phi hành đoàn đã xông vào buồng lái, khống chế cơ phó và tạo điều kiện cho một cặp phi công khác của Flydubai có mặt trên chuyến bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia.

Hơn 10 giờ sau, các hành khách đã đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel) trên một chiếc máy bay thay thế của Flydubai; nhiều người mô tả sự việc như một phép màu và kể lại cuộc vật lộn đầy hoảng loạn để ngăn chặn thảm họa.

Các quan chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv vẫn đang được điều tra. Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - quốc gia bao gồm Dubai - đã ký Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.

Vụ việc đã làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không toàn cầu tại khu vực vốn chịu nhiều tổn thương do xung đột kéo dài, khiến Israel phải thắt chặt kiểm tra đối với các phi công bay đến nước này.

“Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một phép màu. Mọi chuyện thật kinh khủng, điên rồ, và chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã sống sót; chúng tôi từng nghĩ mình sẽ không qua khỏi nhưng tạ ơn Chúa, giờ chúng tôi đã ở Israel. Chúng tôi đã về nhà và rất vui khi được gặp mọi người ở đây”, hành khách Lital Shachaf chia sẻ.

Dịch vụ xe cứu thương của Israel cho biết một người đàn ông 51 tuổi đã được đưa đến bệnh viện tại Israel để điều trị các vết thương ở phần thân trên. Người này được cho là đang trong tình trạng “bị thương nhẹ”.

Mô tả sự kiện này là “một sự cố an ninh nghiêm trọng”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền Saudi Arabia sẽ tiến hành thẩm vấn cơ phó. Flydubai cho biết trong một tuyên bố rằng nguyên nhân cốt lõi của sự việc vẫn chưa được xác định và cảnh báo không nên đưa ra “những suy đoán vội vàng”. Một quan chức Israel xác định cơ phó là công dân Oman. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Oman.

Các quan chức Israel đã khen ngợi những hành khách mà họ cho là đã góp phần ngăn chặn một thảm họa nghiêm trọng hơn nhiều. Ông Netanyahu cho biết có 174 người trên chuyến bay từ Dubai, trong đó phần lớn là công dân Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi “khá dài” với Thủ tướng Netanyahu hôm 30/9 về vụ việc này. Sau đó, ông Trump đã thuật lại chi tiết sự việc cho các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời nói thêm: “Đây là câu chuyện mà tôi được nghe - tôi không biết liệu nó có đúng hay không, nhưng đó là thông tin tôi nhận được từ Bibi (tức ông Netanyahu)”.

Hành động bản năng, cứu mạng cả chuyến bay

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Netanyahu nói với Reuters rằng viên cơ trưởng bị thương - người được văn phòng của nhà lãnh đạo Israel xác định là Smit Machchhar, một công dân Ấn Độ - đang nằm trên sàn máy bay trong tình trạng bê bết máu thì kịp nhấn nút mở cửa buồng lái.

Phát ngôn viên cho biết, những hành khách xông vào đã bắt gặp viên cơ phó đang đập phá bảng điều khiển của máy bay. “Đó là hành động theo bản năng, chỉ biết lao tới để cứu mạng con gái và gia đình mình”, Asaf Rajuan, một trong những hành khách tham gia khống chế kẻ tấn công, chia sẻ. Anh nói chuyện với vết thương vẫn còn rỉ máu trên trán do cuộc vật lộn.

Văn phòng của ông Netanyahu đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh Thủ tướng ôm một hành khách khác tên là Yaniv Hayun - người mà văn phòng của ông cho biết đã “xông vào” buồng lái. “Nhìn anh, tôi thấy một con sư tử - một người hùng thực thụ”, ông Netanyahu nói với người đàn ông này; lúc đó, anh vẫn đang mặc chiếc áo dính đầy máu từ chuyến bay.

Flydubai khai thác các chuyến bay khứ hồi hàng ngày giữa Dubai và Tel Aviv, một đường bay phổ biến đối với công dân Israel. Lộ trình bay thường đi qua không phận của Saudi Arabia và Jordan.

Flydubai dừng bay đến Israel; Tel Aviv tăng cường an ninh hàng không VOV.VN - Sau vụ việc máy bay của hãng hàng không UAE gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia sáng qua, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Trong khi đó, hãng hàng không UAE đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Israel.

Đây không phải là lần đầu tiên một chuyến bay giữa Israel và UAE phải hạ cánh xuống Saudi Arabia. Truyền thông Israel từng đưa tin rằng vào tháng 9/2025, một chuyến bay của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Riyadh do một sự cố y tế.

Sân bay Tabuk của Saudi Arabia - nơi máy bay hạ cánh - cho biết cả hai phi công đều đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương.

Sự cố này làm gia tăng lo ngại về an ninh tại Israel chỉ vài tuần trước khi người dân nước này bước vào cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau chiến dịch tấn công do Hamas tiến hành vào ngày 7/10/2023. Vấn đề an ninh quốc gia vốn là trọng tâm trong các chiến dịch vận động tranh cử tại đây.

Phản hồi về vụ việc trên nền tảng X, Bộ trưởng An ninh theo đường lối cực hữu Itamar Ben-Gvir viết: “Khủng bố là một con quỷ dữ mà ta tuyệt đối không được thỏa hiệp”.

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Israel sẽ siết chặt kiểm tra phi công bay đến quốc gia này

Truyền thông Israel đã đăng tải các thông tin trái chiều về vụ việc; một số nguồn tin cho biết một phi công đã cố tình lái máy bay chở khách đâm xuống đất trong một vụ việc được cho là hành vi tự sát. Ban đầu, một số cơ quan truyền thông Israel xác định các phi công mang quốc tịch Oman và UAE, trong khi những nguồn tin khác lại cho rằng họ là người Nga và Ukraine.

“Chúng tôi sẽ nắm rõ danh tính và lai lịch của mọi phi công bay đến Israel, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm tra an ninh”, ông Doron Spielman, phát ngôn viên của Thủ tướng Netanyahu, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Hôm 27/9, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc gặp với Tổng thống UAE, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trong chuyến thăm hiếm hoi tới quốc gia vùng Vịnh này. Israel và UAE đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về an ninh, quân sự và kinh tế kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước đó trong năm nay, Israel đã cung cấp cho UAE hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) cùng nhân sự vận hành, nhằm hỗ trợ phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Iran - vốn diễn ra sau khi Israel và Mỹ bắt đầu các đợt không kích nhắm vào Iran.

Chính phủ UAE hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc liên quan đến chuyến bay của hãng Flydubai. Trong khi đó, hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Dubai này cho biết đã xảy ra một “vụ xô xát” trong buồng lái, khiến chuyến bay phải chuyển hướng đến Tabuk và hạ cánh an toàn tại đó. Cơ quan quản lý hàng không UAE (GCAA) xác nhận chuyến bay đã “gặp phải một sự cố an ninh nhưng tình hình đã được kiểm soát”.