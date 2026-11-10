Khó khăn lớn của ông Trump khi tìm cách giải quyết cuộc chiến Iran

Thế khó của ông Trump khi nỗ lực chấm dứt hẳn xung đột Mỹ - Iran

Sự bất đồng công khai vào tuần trước giữa Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth - xoay quanh việc liệu cuộc xung đột với Iran có xứng đáng với nguồn lực và sức mạnh mà Mỹ bỏ ra hay không - đã làm nổi lên một câu hỏi cấp bách: Làm thế nào để chính quyền ông Trump rút khỏi cuộc chiến này?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tờ New York Times cho rằng, cuộc tranh luận về cuộc chiến Iran trong nội bộ chính quyền Mỹ không còn là bí mật kể từ khi nó bắt đầu cách đây hơn 8 tháng. Ông Vance từng bày tỏ sự hoài nghi về một chiến dịch quân sự toàn diện; trong khi đó, ông Hegseth - người đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro tại Venezuela - lại là một trong những nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất việc đẩy mạnh hành động quân sự.

Hôm 4/11/2026, sau thất bại lớn của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Vance đã thẳng thắn tuyên bố: “Lý do chúng ta thất bại chính là cuộc chiến này”. Ông nói thêm: “Nếu ai đó muốn lập luận rằng cuộc chiến này là xứng đáng - rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là cái giá xứng đáng phải trả - thì cứ việc đưa ra lý lẽ đó”. Đáp lại, ông Hegseth tung ra một video đầy thách thức. Trong bối cảnh quân đội Mỹ một lần nữa tập hợp lực lượng lớn gần Iran, ông Hegseth vẫn kiên quyết quan điểm: “Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu”.

Giờ đây, Tổng thống Mỹ phải đưa ra quyết định cuối cùng khi cân nhắc xem có nên phát động một đợt tấn công mới trong những ngày tới hay không.

Cũng giống như khi cuộc chiến mới bắt đầu - lúc ông Trump đưa ra hàng loạt mục tiêu hỗn hợp, từ việc lật đổ chính phủ Iran, xóa bỏ tàn dư chương trình hạt nhân, hạn chế kho tên lửa, cho đến chấm dứt sự hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực - thì hiện tại, ông vẫn đang xác định xem Mỹ nên tiếp tục đầu tư bao nhiêu nguồn lực nữa vào cuộc xung đột vốn đang bị công chúng phản đối gay gắt này.

Hôm 4/11, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng nhận định của ông Vance - cho rằng đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ do cuộc xung đột đẩy giá xăng dầu tăng cao - “phần lớn là đúng”. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng nếu phải chọn lại, ông vẫn sẽ đưa ra quyết định tham chiến như trước đây. “Vấn đề Iran là điều chúng tôi buộc phải thực hiện,” ông nói, “và chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện nó”.

Các lựa chọn càng trở nên nan giải hơn đối với ông Trump trong bối cảnh ông hiện là một tổng thống sắp mãn nhiệm. Phía Iran có lẽ đang tính toán rằng vị thế của ông Trump đã suy yếu. Trước cuộc bầu cử, Quốc hội Mỹ đã không phê duyệt thêm bất kỳ khoản ngân sách bổ sung nào cho một cuộc xung đột mà Lầu Năm Góc ước tính - theo cách thận trọng nhất - đã tiêu tốn tới 47 tỷ USD, chưa kể hàng trăm tỷ USD thiệt hại do giá xăng dầu tăng cao. Họ có thể đang cho rằng thời gian đang đứng về phía mình.

“Mối lo ngại nằm ở chỗ ông Trump có thể coi tình thế hiện tại là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong hai năm cuối nhiệm kỳ: Bị lịch sử ghi nhớ như một người thất bại”, William F. Wechsler, giám đốc cấp cao phụ trách các chương trình về Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương - đồng thời là cựu quan chức cấp cao về chính sách chống khủng bố tại Lầu Năm Góc - nhận định. “Vì vậy, ông ấy có thể đi đến kết luận rằng cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này là giành chiến thắng trong cuộc chiến. Điều đó có thể dẫn đến quyết định tái khởi động các chiến dịch tác chiến quy mô lớn - nếu không phải ngay lập tức thì cũng là trong những tháng tới”.

Ông Hegseth cùng Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã trình lên Tổng thống một loạt các phương án quân sự do Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), xây dựng trong những tháng gần đây. Hiện chưa rõ ông Trump sẽ chọn hướng đi nào: trong vài tháng qua, ông từng nhiều lần phê duyệt việc tái khởi động một chiến dịch quy mô lớn chống lại Iran, nhưng rồi lại hủy bỏ các hoạt động này chỉ vài giờ trước khi chúng bắt đầu. Hôm 8/11, ông Trump phát biểu với đài CNN rằng “rất khó có khả năng” Mỹ phải tiếp tục các cuộc tấn công nếu các cuộc đàm phán diễn ra thành công. “Họ đang suy kiệt về tài chính”, ông nói thêm. “Chúng ta đã giáng đòn vào họ về mặt quân sự. Chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt họ.”

Theo những người tham gia vào cuộc thảo luận, cốt lõi của vấn đề nằm ở một điểm mấu chốt: Ông Trump và các trợ lý của ông vẫn chưa thống nhất được mục tiêu mà họ đang cố gắng đạt tới là gì.

Phó Tổng thống Mỹ Vance công khai phủ nhận liên quan đến xung đột Iran VOV.VN - Ông JD Vance tìm cách tách biệt bản thân khỏi cuộc chiến tại Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay.

Dưới đây là một số phương án hiện đang được xem xét:

1- Xung đột ngắn hạn nhưng dữ dội

Theo một số quan chức Mỹ (yêu cầu giấu tên khi thảo luận về các vấn đề tác chiến), phương án tham vọng nhất mà quân đội Mỹ và Israel xây dựng là một chiến dịch ngắn hạn nhưng cường độ cao, kéo dài vài ngày. Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở hạt nhân, cùng kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, các quan chức này nhấn mạnh rằng họ không kỳ vọng một cuộc giao tranh kéo dài vài ngày sẽ làm sụp đổ chính quyền Iran; thay vào đó, họ đặt hy vọng vào việc duy trì áp lực kinh tế.

Bất kỳ phương án nào liên quan đến các chiến dịch tác chiến quy mô lớn đều sẽ bao gồm các đợt không kích từ máy bay chiến đấu trên hai hàng không mẫu hạm hiện đang có mặt trong khu vực (tàu sân bay thứ ba dự kiến ​​sẽ đến trong khoảng hai tuần tới); các máy bay chiến đấu tại các căn cứ trên đất liền ở Trung Đông; cũng như các máy bay ném bom tầm xa B-1 và B-2 xuất phát từ Mỹ. Tổng cộng, hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và các loại máy bay hỗ trợ khác sẽ tham gia chiến dịch. Hơn 50.000 binh sĩ tại khu vực, châu Âu và Mỹ đã được huy động cho nhiệm vụ liên quan đến Iran, cùng với hơn một chục tàu chiến.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ và Israel đã tăng cường các cuộc tập trận, điều máy bay bay qua Iraq để thực hành các thao tác tấn công. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút nhân sự khỏi các căn cứ và cơ sở trong khu vực như một biện pháp phòng ngừa. Các quan chức quân sự cho biết, Mỹ cũng vừa chuyển giao thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Israel.

Ông Trump từng nhiều lần đề cập việc nhắm mục tiêu vào “Núi Pickaxe” - tên gọi của Mỹ dành cho một cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất mà phía Iran gọi là “Kooh Kolang”. Ông Trump cho biết ông đang cân nhắc sử dụng loại bom MOAB nặng khoảng 10 tấn - vũ khí phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ - để tấn công cơ sở này.

Tuy nhiên, các chuyên gia vũ khí cho biết bom MOAB phát nổ trên mặt đất và tạo ra sức công phá trên diện rộng, nên nhiều khả năng sẽ không thể phá hủy được một cơ sở nằm sâu dưới lòng đất như Pickaxe, vốn được bao bọc bởi lớp đá granite. Hơn nữa, khó có thể khẳng định liệu nỗ lực này có xứng đáng hay không: Mặc dù Iran được cho là đã cất giữ nhiều máy ly tâm tiên tiến có khả năng làm giàu uranium, nhưng số vật liệu hạt nhân cần thiết để chế tạo bom vẫn còn nguyên vẹn, nằm dưới đống đổ nát sau một cuộc tấn công vào tháng 6 năm 2025.

Ưu điểm: Một chiến dịch kéo dài nhiều ngày sẽ gây thêm thiệt hại cho kho tên lửa và máy bay không người lái vốn đã suy yếu của Iran. Điều này có thể dẫn đến những nhượng bộ trong việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này và mở cửa hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz.

Nhược điểm: Cách tiếp cận này từng không mang lại hiệu quả trước đây. Iran chắc chắn sẽ đáp trả nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh, kéo theo sự gia tăng giá năng lượng và lạm phát trên toàn cầu. Tehran cũng tuyên bố rằng lần này họ sẽ nhắm mục tiêu vào nhiều trung tâm dữ liệu hơn, cũng như các tuyến cáp internet và thông tin liên lạc dưới đáy biển. Việc bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh sẽ càng gây thêm áp lực lên nguồn cung tên lửa đánh chặn vốn đã khan hiếm của Lầu Năm Góc trên phạm vi toàn cầu.

“Mỹ có đủ lực lượng để khởi đầu một chiến dịch quy mô lớn, nhưng lượng đạn dược hạn chế có thể khiến chiến dịch phải kết thúc sớm, đồng thời đặt lực lượng Mỹ vào rủi ro cao hơn so với hồi tháng 2”, Kelly A. Grieco, chuyên gia cấp cao tại Stimson Center - một tổ chức nghiên cứu ở Washington - viết trên mạng xã hội tuần trước. “Hơn nữa, nếu Mỹ khơi mào một đợt tấn công mới, họ sẽ không thể tự quyết định khi nào chiến dịch kết thúc. Iran cũng có quyền lên tiếng”.

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2- Tấn công quân sự với quy mô hạn chế hơn

Phương án quân sự thứ hai về cơ bản là phiên bản thu gọn và hạn chế hơn của kế hoạch đầu tiên. Theo các quan chức, nhiều mục tiêu liên quan đến năng lượng có thể sẽ được loại bỏ khỏi danh sách tấn công; thay vào đó, các đòn đánh sẽ tập trung chủ yếu vào các cơ sở quân sự và hạt nhân. Cách tiếp cận này dựa trên giả định rằng Iran sẽ ít có khả năng trả đũa bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh.

Các quan chức cho biết, phương án quân sự hạn chế hơn này vẫn đánh dấu sự mở rộng đáng kể về phạm vi và cường độ so với các cuộc tấn công quy mô nhỏ mà Mỹ đã thực hiện trong những tuần gần đây nhắm vào đảo Qeshm của Iran.

Những cuộc tấn công đó, cùng với các đòn đánh vào các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Iran, nhằm mục đích ngăn chặn Tehran leo thang các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Một số đòn tấn công quy mô nhỏ này - đôi khi được thực hiện bởi pháo binh tầm xa của Mỹ đặt tại các quốc gia vùng Vịnh - đã nhắm trúng các bệ phóng tên lửa hành trình nhưng lúc đó không có tên lửa bên trong. Dù chỉ mang tính chất hạn chế và phòng vệ, các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn của Mỹ trong vài tuần qua đánh dấu lần đầu tiên Washington ném bom vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran kể từ đợt không kích kéo dài 2 ngày hồi đầu tháng 9.

Ưu điểm: Ông Trump có thể tuyên bố rằng Mỹ đã gây thêm thiệt hại cho kho vũ khí của Iran, tuyên bố chiến thắng và bắt đầu rút quân khỏi khu vực. Một chiến dịch tấn công hạn chế hơn cũng giúp Lầu Năm Góc bảo toàn được nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn vốn đang khan hiếm.

Nhược điểm: Các quan chức chính quyền Mỹ thừa nhận rằng một cuộc tấn công hạn chế sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà ông Trump đã đề ra khi bắt đầu cuộc xung đột, đồng thời Iran vẫn sẽ duy trì được lợi thế đáng kể đối với eo biển Hormuz. Một số cơ sở hạt nhân và tên lửa, cũng như các bệ phóng máy bay không người lái và kho đạn dược, có thể bị phá hủy. Tuy nhiên, Iran đã khiến các chỉ huy Mỹ bất ngờ trước khả năng chống chịu bền bỉ cũng như năng lực khôi phục và xây dựng lại các cơ sở đã bị hư hại hoặc phá hủy.

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3- Để Phó Tổng thống Vance đàm phán

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Vance đã liên lạc với tướng Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, đồng thời là cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - để đề xuất một cuộc gặp sớm giữa các quan chức Mỹ và Iran. Trong thư, ông Vance cho biết mình sẽ trực tiếp dẫn đầu các cuộc đàm phán phía Mỹ. Đây là vai trò khác thường đối với một phó tổng thống, vì các cuộc đàm phán kiểu này thường do một đặc phái viên (gần đây là Steve Witkoff và Jared Kushner) hoặc Ngoại trưởng đảm nhiệm. Từ tháng 4 đến tháng 6, ông Vance đã tham gia sâu vào các cuộc đàm phán về một bản ghi nhớ với Iran, nhưng thỏa thuận này đã nhanh chóng đổ vỡ.

Ban đầu, đề xuất này có vẻ được đón nhận tích cực; các quan chức từ Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đều đã tham gia làm cầu nối với phía Iran. Tuy nhiên, theo những người nắm rõ tình hình, các nhà đàm phán Mỹ gần đây trở nên bi quan hơn. Họ lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng có thể bị nhóm cứng rắn tại Tehran ngăn cản.

Một trong những điểm gây tranh cãi chính là trình tự thực hiện: Mỹ muốn giải quyết vấn đề vật liệu hạt nhân của Iran trước khi giải tỏa hàng tỷ USD tiền của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ngược lại, Iran muốn giữ lại vật liệu hạt nhân cho đến giai đoạn cuối cùng, coi đó như một hình thức “bảo hiểm”. Ngoài ra, còn nhiều bất đồng khác liên quan đến việc hạn chế năng lực tên lửa, các hoạt động hạt nhân trong tương lai và công tác thanh sát.

Ưu điểm: Lịch sử cho thấy giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để thiết lập các hạn chế lâu dài đối với chương trình hạt nhân của một quốc gia. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu đạt được các điều khoản tương tự như thỏa thuận thời chính quyền Obama năm 2015 - trong đó Iran đã chuyển 97% kho dự trữ uranium ra khỏi đất nước - thì đó đã là một thành công lớn đối với ông Trump. Cần lưu ý rằng chính ông Trump là người đã hủy bỏ thỏa thuận đó vào năm 2018.

Nhược điểm: Hiện không rõ ai là người thực sự đưa ra quyết định tại Iran, và tại quốc gia này cũng đang xuất hiện những thảo luận công khai về việc đẩy nhanh tiến trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Duy trì tình trạng hiện tại cho đến khi Mỹ có thể rút lui.

Trong kịch bản này, Mỹ sẽ chấp nhận duy trì nguyên trạng: một cuộc phong tỏa hải quân ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu, trong khi các lực lượng hộ tống và tuần tra của Mỹ đảm bảo rằng từ 11 đến 18 triệu thùng dầu không phải của Iran vẫn được vận chuyển qua eo biển mỗi ngày. Cách tiếp cận này cho phép ông Trump tránh phải đưa ra quyết định dứt khoát, với hy vọng đạt được một giải pháp lâu dài hơn trong tương lai.

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Ông cũng có thể tìm cách đàm phán một thỏa thuận hạn hẹp nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời giữ nguyên các biện pháp trừng phạt và dần dần rút lui - để các quốc gia Arab vùng Vịnh tự thỏa thuận với phía Iran về phương thức quản lý eo biển này. Một thỏa thuận như vậy sẽ không giải quyết được các vấn đề liên quan đến hạt nhân hay tên lửa - vốn là những yếu tố khiến ông Trump cân nhắc phát động chiến tranh hồi tháng 2.

Ưu điểm: Chiến lược dài hơi này đòi hỏi sự kiên nhẫn - vốn không phải là thế mạnh của ông Trump - nhưng có thể là cách hiệu quả nhất để dần làm suy yếu Iran.