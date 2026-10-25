Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

Hệ thống phòng không của Israel đang thu hút sự quan tâm và học hỏi trên toàn thế giới. Đầu tháng 10/2026, đảng đối lập chính của Anh - đảng Bảo thủ, đã cam kết đầu tư 13 tỷ USD vào một hệ thống phòng không mới có tên gọi “Britannia Shield”, theo tờ National Interest. Điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về ý nghĩa của một hệ thống đa tầng, tương tự như “Vòm Sắt” nổi tiếng của Israel, đối với phòng không của Anh. Nhiều quốc gia khác cũng đang tranh luận về việc áp dụng các hệ thống phòng thủ tương tự, thường với một biến thể về tên gọi gốc. Chúng bao gồm “Vòm Vàng” theo đề xuất của Mỹ, “Vòm Thép” của Thổ Nhĩ Kỳ, “Vòm Michelangelo” của Italy và “Lá chắn Achilles” của Hy Lạp.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel. Ảnh: The Hill.

Mặc dù “Vòm Sắt” là tầng thấp hơn trong hệ thống phòng không đa tầng của Israel, nhưng các nhà bình luận quốc phòng đôi khi sử dụng nhầm lẫn cái tên này để chỉ toàn bộ hệ thống phòng không của Israel. Israel đã phát triển hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) để đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn từ các nước láng giềng, và hoạt động phối hợp với các lớp phòng không khác. Tuy nhiên, Israel cung cấp những bài học thực tiễn quan trọng về các mối đe dọa trên không mới nổi và cách đối phó với chúng.

Đòi hỏi cách tiếp cận mới trong bối cảnh mới

Cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine cũng cho thấy những cơ hội và nguy hiểm về mặt chiến thuật của máy bay không người lái (UAV) và đạn tuần kích. Đức và châu Âu tỏ ra hốt hoảng trước các mối đe dọa từ UAV Nga. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của các hệ thống UAV và đạn tuần kích, kết hợp các đặc điểm của UAV và tên lửa hành trình, có nghĩa là các phương pháp phòng không truyền thống không còn đủ để đáp ứng các đòi hỏi mới.

Israel đã hợp tác với Mỹ trong 5 thập kỷ để phát triển các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa. Hệ thống Arrow ban đầu được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo, chẳng hạn như tên lửa Scud của Iraq mà Israel đã gặp phải trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Arrow bổ sung cho các hệ thống như hệ thống tên lửa Patriot. Israel và Mỹ bắt đầu phát triển David’s Sling, một tên lửa đánh chặn tầm trung, vào đầu thập niên 2000. Hệ thống Arrow đã được đưa vào sử dụng từ năm 2017 và đặc biệt là từ năm 2023.

Hệ thống Iron Dome được phát triển để đối phó các thách thức từ cuộc chiến Lebanon năm 2006, khi Hezbollah bắn nhiều loạt tên lửa vào miền bắc Israel. Mặc dù Israel đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ cuối thập niên 1970, nhưng quy mô của mối đe dọa từ Hezbollah và Hamas đã thúc đẩy việc tạo ra một hệ thống tầm ngắn độc đáo. Iron Dome đã đạt được thành tích đánh chặn đầu tiên vào năm 2011 và đã duy trì kết quả ấn tượng trong những năm qua, với tỷ lệ đánh chặn được báo cáo là khoảng 90% đối với các mối đe dọa mà nó đối phó.

Phương pháp phòng không đa tầng của Israel chưa được thử nghiệm đầy đủ trước hàng loạt mối đe dọa mà nó được thiết kế để đối phó cho đến khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel bắt đầu vào ngày 7/10/2023. Trước cuộc tấn công đó, mối đe dọa chính mà Israel phải đối mặt là từ rocket của Hamas ở Gaza. Mặc dù một số rocket này có tầm bắn xa, nhưng hệ thống Iron Dome đã xử lý hầu hết các vụ tấn công đe dọa các khu vực dân cư.

Israel sử dụng hệ thống David’s Sling và Arrow tương đối ít cho đến năm 2023 và 2024. Việc đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran vào năm 2024 cho thấy hệ thống của Israel hoạt động như mong đợi.

Bài học từ Israel và Ukraine

Israel không thành công một cách riêng rẽ. Hàng thập kỷ hợp tác với Mỹ đã giúp điều này trở thành hiện thực. Ngoài ra, Israel còn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ và các đối tác khác ở châu Âu và khu vực trong các cuộc tấn công của Iran năm 2024. Các cuộc xung đột tiếp theo với Iran vào tháng 6/2025 và bắt đầu từ tháng 2/2026 đã cho phép Israel điều chỉnh và cập nhật hệ thống phòng không của mình. Trong khi nhiều quốc gia đang hướng sự chú ý đến Israel để học hỏi khái niệm “vòm” phòng không, họ cũng đang xem xét thành công của Ukraine trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga. Ukraine đã sử dụng nhiều hệ thống khác nhau để đối phó với những mối đe dọa này và đã cho thấy những kết quả ấn tượng bất chấp nhiều thách thức. Ukraine cũng đã chứng minh rằng họ có thể phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình dưới áp lực thời chiến, triển khai số lượng lớn máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Nga.

Iran được cho là đã cung cấp phiên bản UAV Shahed-136 cho Nga, và Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái này để gây thiệt hại nặng nề ở Ukraine. Nhiều hệ thống phòng không được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa đã được đưa vào sử dụng để chống lại các mối đe dọa từ UAV và đạn tuần kích (vũ khí bay lượn) mới nổi lên trong những năm gần đây. Điều này không chỉ xảy ra ở Ukraine mà còn trên khắp Trung Đông. Ví dụ, Saudi Arabia đang đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và UAV của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với nhiều công ty sản xuất hệ thống phòng không. Giờ đây họ hiểu rằng các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng và tăng theo cấp số nhân. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng ngày trong cuộc xung đột Ukraine lên tới hàng trăm và hàng nghìn chiếc mỗi ngày. Số lượng các cuộc tấn công cao đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt các tên lửa đánh chặn truyền thống, chẳng hạn như Patriot và THAAD.

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Xu hướng khí tài phòng không

Nhận thức trên đã làm thay đổi chiến lược phòng không và thúc đẩy mong muốn mua sắm số lượng lớn các hệ thống. Nó cũng khiến các quốc gia nhìn vào Israel và Ukraine như những ví dụ về tương lai. Các cuộc thảo luận về việc mua sắm hệ thống phòng thủ “mái vòm” ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia.

Câu hỏi đầu tiên đối với nhiều quốc gia trong tương lai là nên đầu tư vào việc mua hoặc phát triển các loại hệ thống phòng không phù hợp ở đâu.

Câu hỏi thứ hai là làm thế nào để kết nối tất cả chúng lại với nhau theo một phương pháp đa tầng. Điều này có nghĩa là cuộc thảo luận của Anh về việc đầu tư vào một “mái vòm” bảo vệ mới nên tập trung vào việc hệ thống gồm nhiều hệ thống như vậy sẽ trông ra sao.

Israel hiểu điều này. Họ đã liên tục điều chỉnh và nâng cấp Iron Dome và các hệ thống khác để chống lại các mối đe dọa mới, bao gồm cả việc phát triển các hệ thống laser bổ sung cho các hệ thống phòng thủ hiện có chống lại các mục tiêu tầm ngắn hơn. Khi các mối đe dọa từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) xuất hiện từ Lebanon, Israel đã hành động để giải quyết vấn đề.

Sự trỗi dậy của laser, vũ khí vi sóng và các hệ thống chống UAV khác nhau cho thấy hệ thống phòng không đa tầng đang phát triển hàng ngày. Những công nghệ này kết hợp gây nhiễu, hệ thống quang điện tử và UAV đánh chặn được thiết kế để bắn hạ hoặc đâm vào các mối đe dọa đang đến. Một số hệ thống mới này đã được trưng bày tại triển lãm quốc phòng AUSA ở Washington vào giữa tháng 10.

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Những nỗ lực của châu Âu nhằm điều chỉnh hệ thống phòng không thích ứng với thực tế đang thay đổi này là rất quan trọng. Thách thức chính là thiết kế một “kiến ​​trúc” tiếp thu những bài học từ Israel và Ukraine đồng thời chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong lịch sử, một số quốc gia đã thất bại vì lập kế hoạch “chiến đấu theo kiểu chiến tranh đã qua” thay vì chiến tranh tiếp theo. Pháp đã xây dựng phòng tuyến Maginot dựa trên những giả định đã định hướng Thế chiến I, và nó đã tỏ ra không hiệu quả trước cuộc xâm lược của Đức năm 1940. Tương tự, các thiết giáp hạm lớn được chế tạo dựa trên các học thuyết hải quân trước đó đã đóng vai trò giảm sút trong Thế chiến II do vai trò ngày càng mở rộng của sức mạnh không quân.

Một nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị cho cách thức chiến trường sẽ phát triển trong những thập kỷ tới. Các hệ thống phòng không hiện có như Patriot hay Arrow đã mất hàng thập kỷ để phát triển. Sự phát triển nhanh chóng của UAV tấn công một chiều, các UAV bầy đàn và sự gia tăng theo cấp số nhân của các UAV giá rẻ khiến việc dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trở nên khó khăn.

Điều này có nghĩa là cần chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa, cũng như các hoạt động máy bay không người lái tầm ngắn được phóng từ bên trong một quốc gia. UAV có thể được buôn lậu qua các container vận chuyển hoặc các phương tiện tương tự và sau đó được phóng gần mục tiêu của chúng, như đã xảy ra trong Chiến dịch Mạng nhện của Ukraine. Các quốc gia cũng phải chuẩn bị để đối phó với số lượng ngày càng tăng của các loại đạn tuần kích và tên lửa hành trình giá rẻ bay đến từ nhiều hướng khác nhau.

Khi khối lượng vũ khí được triển khai tăng lên, các hệ thống phòng không đắt tiền chuyên tập trung vào tên lửa đạn đạo sẽ cần phải trở nên hiệu quả hơn về mặt chi phí. Các quốc gia đang xây dựng các phương pháp phòng thủ mái vòm của riêng mình phải giải quyết nút thắt hoạt động này càng sớm càng tốt. Cuộc thảo luận ở Anh và các quốc gia khác là điều phù hợp và đòi hỏi một cách tiếp cận nghiêm túc.

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