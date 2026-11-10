English
/ HỒ SƠ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ

Thứ Ba, 22:51, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ tại Abu Dhabi (UAE), với sự trung gian của Mỹ trong ngày đầu tiên của cuộc họp 3 bên. Có những hoài nghi xen lẫn hy vọng về hòa bình quanh hội nghị đặc biệt nhận được nhiều chờ mong này.

Hy vọng sau ngày 1 của đàm phán Nga - Ukraine

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu từ ngày 10/11/2026 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh Washington nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến nổ ra sau khi Moscow tiến hành cuộc tiến công toàn diện vào nước láng giềng cách đây gần 5 năm.

Phiên họp kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi, thủ đô của UAE, là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay. Theo thông tin từ Nhà Trắng trước khi các cuộc thảo luận diễn ra, trọng tâm của phiên họp là thiết lập các bảo đảm an ninh trong tương lai cho các quốc gia đang tham chiến. Nga coi NATO là một mối đe dọa, trong khi Ukraine muốn ngăn chặn các cuộc tấn công khác từ phía Nga trong tương lai.

ngay dau tien dam phan nga - ukraine - my ket thuc sau khoang 4 tieng dong ho hinh anh 1
Phái đoàn Nga tại đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine. Ảnh: TASS.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho hay, ngày đàm phán đầu tiên đã kết thúc sau khoảng 4 giờ làm việc. Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine cho biết các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 11/11.

Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận - cho biết ông tin rằng đã có “một vài ý tưởng hay để thu hẹp” những khác biệt giữa hai bên.

Tuy nhiên, hy vọng về tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II vẫn còn hạn chế do không có bất kỳ đột phá đáng kể nào đạt được trong 3 vòng đàm phán trước đó vào đầu năm 2026 này. Theo các nhà phân tích và các tổ chức nhân đạo, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn binh sĩ và hàng nghìn thường dân.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh đang hạ nhiệt. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều thực hiện các đợt tấn công tầm xa mới. Trên tiền tuyến, quân đội hai bên phần lớn vẫn đang trong thế bế tắc, giằng co.

Không quân Ukraine cho biết, trong đêm 9/11, Nga đã phóng 162 máy bay không người lái (UAV) các loại cùng một tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng của họ đã bắn hạ 155 UAV của Ukraine trong đêm qua trên 8 tỉnh của Nga, cũng như tại bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF vào tối 9/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông “không đặt kỳ vọng quá cao” vào các cuộc đàm phán này.

Mỹ đặt mục tiêu dựa trên kinh nghiệm quá khứ

Trong phần phát biểu khai mạc tại các cuộc đàm phán, đặc phái viên Kushner của Mỹ cho biết mục tiêu là “tạo ra một khuôn khổ mới và một sự hiểu biết mới, dựa trên các thể chế và nhận thức khác nhau từ quá khứ”.

“Chúng tôi đúc kết những gì đã hiệu quả, xác định những gì đã thất bại, tìm hiểu lý do tại sao chúng ta lại rơi vào tình thế hiện nay, và hy vọng sẽ tạo ra một khuôn khổ mới, dẫn lối cho hòa bình trong nhiều thập kỷ, thậm chí là nhiều thế kỷ tới”, ông Kushner nói.

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, tư lệnh trong khối NATO - người có mặt tại sự kiện - đã chỉ ra “những tiến bộ đáng kể đạt được trong quá khứ thông qua các cuộc đối thoại quân sự theo hình thức ba bên”.

Ông cho biết phái đoàn Mỹ mong muốn “hợp tác với cả hai bên để thúc đẩy những tiến bộ đã đạt được trước đây, đồng thời tiếp tục nỗ lực đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài”.

Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine và là trưởng phái đoàn Kiev, đã cảm ơn Mỹ vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch tiến công quân sự của Nga. Ông nói: “Người dân của chúng tôi đang mong chờ sự kết thúc cuộc chiến này. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine”.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky, bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp “sẽ giúp chúng ta tiến bước trên con đường hướng tới hòa bình, vì lợi ích của cả người dân Nga và người dân Ukraine”.

Ông Umerov cho biết ngày làm việc bắt đầu bằng cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine, các đặc phái viên Mỹ cùng đại diện từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy, NATO và Ủy ban châu Âu (EC).

Nga và Ukraine vẫn giữ những yêu cầu trái ngược nhau

Chính phủ Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng sâu sắc về các yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine rút quân khỏi bốn tỉnh mà Moscow đã sáp nhập vào tháng 9/2022, dù trên thực tế Nga chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Ông cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, chấp nhận các giới hạn nghiêm ngặt đối với quân đội của mình, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế đối với tiếng Nga và Giáo hội Chính thống giáo có liên hệ với Moscow tại Ukraine.

Ông Putin mong muốn một thỏa thuận hòa bình toàn diện dựa trên những điều kiện đó và không đồng ý với việc ngừng giao tranh trên diện rộng, với lập luận rằng điều này chỉ tạo cơ hội cho quân đội Ukraine nghỉ ngơi và bổ sung kho vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến thăm Đan Mạch vào hôm 10/11, đã bác bỏ các yêu cầu của ông Putin về việc tự nguyện nhượng lại lãnh thổ. Ông Zelensky cũng từ chối mọi giới hạn đối với quân đội Ukraine hoặc các thỏa thuận của nước này với các đối tác phương Tây - những điều mà Kiev coi là các bảo đảm an ninh thiết yếu để ngăn chặn Moscow thực hiện một cuộc tấn công khác.

Ukraine cho rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là bước khởi đầu cần thiết để tiến tới đàm phán một giải pháp toàn diện hơn, đồng thời khẳng định rằng một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề về lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Putin đã khước từ những đề xuất này.

Những nhà đàm phán giàu kinh nghiệm từ cả 2 phía

Các phái đoàn Nga và Ukraine bao gồm những quan chức cấp cao từng tham gia các vòng đàm phán trước đây.

Trưởng đoàn đàm phán phía Nga là ông Medinsky, một trợ lý của Tổng thống Putin, người đã dẫn dắt đội ngũ của Moscow kể từ các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên với Ukraine tại Istanbul vào tháng 3/2022. Phái đoàn Nga còn gồm các Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov, cùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Yuri Zhigarlovsky.

Ngoài ông Umerov, phái đoàn Ukraine được cho là còn bao gồm Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Kyrylo Budanov, cấp phó của ông Zelenskyy là Sergiy Kyslytsya và Davyd Arakhamia - lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng “Phụng sự Nhân dân” của ông Zelensky.

Thỏa thuận an ninh châu Âu rộng lớn hơn đang được xúc tiến?

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận lớn về an ninh châu Âu đang được chuẩn bị, mô tả đây là “một thỏa thuận quan trọng” và “không chỉ giới hạn ở vấn đề Ukraine”.

Hôm 9/11, ông Kushner chia sẻ trên mạng xã hội X rằng một “giải pháp toàn diện và lâu dài cũng sẽ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu của chúng ta về các dàn xếp an ninh rộng lớn hơn, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến họ”.

Moscow đã hoan nghênh cách tiếp cận bao quát này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh việc các nhà đàm phán (phía Mỹ) - theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump - đề xuất đưa vấn đề an ninh tập thể lên hàng đầu trong chương trình nghị sự về giải quyết xung đột tại Ukraine”.

Một số ý kiến ​​trong Liên minh châu Âu (EU) cho rằng các đề xuất từ ​​Washington đang quá nhượng bộ đối với Moscow.

Nga phản đối sự tham gia của các bên châu Âu vào các cuộc đàm phán 3 bên, nhưng cho biết đại diện EU có thể tham gia ở giai đoạn sau.

Xem thêm:

>> Ông Lavrov: Các lệnh trừng phạt không làm khó được Nga mà chỉ khiến châu Âu thiệt hại nặng nề

>> Mỹ muốn Nga chấp nhận bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình NATO

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine
Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt
Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine
Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm
Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

VOV.VN - Ngày 10/11, Nga, Ukraine bắt đầu bước vào cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) với sự trung gian của Mỹ, tập trung thảo luận việc thiết lập cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột và giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine.

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

Nga, Ukraine và Mỹ đàm phán ba bên: An ninh châu Âu là trọng tâm

VOV.VN - Ngày 10/11, Nga, Ukraine bắt đầu bước vào cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) với sự trung gian của Mỹ, tập trung thảo luận việc thiết lập cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, các cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột và giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine.

An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga - Ukraine
An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi khẩn trương vận hành Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen, đồng thời hoan nghênh nỗ lực hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria tại khu vực chiến lược này.

An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga - Ukraine

An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi khẩn trương vận hành Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen, đồng thời hoan nghênh nỗ lực hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria tại khu vực chiến lược này.

Đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển
Đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển

VOV.VN - Ngày 9/11, phái đoàn Nga đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11. Trước thềm cuộc gặp, các bên đã nêu những ưu tiên về bảo đảm an ninh, giải quyết các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy tiến trình hòa bì

Đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển

Đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển

VOV.VN - Ngày 9/11, phái đoàn Nga đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11. Trước thềm cuộc gặp, các bên đã nêu những ưu tiên về bảo đảm an ninh, giải quyết các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy tiến trình hòa bì

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ