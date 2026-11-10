Ngày đầu tiên đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc sau khoảng 4 tiếng đồng hồ

Hy vọng sau ngày 1 của đàm phán Nga - Ukraine

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu từ ngày 10/11/2026 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh Washington nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến nổ ra sau khi Moscow tiến hành cuộc tiến công toàn diện vào nước láng giềng cách đây gần 5 năm.

Phiên họp kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi, thủ đô của UAE, là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay. Theo thông tin từ Nhà Trắng trước khi các cuộc thảo luận diễn ra, trọng tâm của phiên họp là thiết lập các bảo đảm an ninh trong tương lai cho các quốc gia đang tham chiến. Nga coi NATO là một mối đe dọa, trong khi Ukraine muốn ngăn chặn các cuộc tấn công khác từ phía Nga trong tương lai.

Phái đoàn Nga tại đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine. Ảnh: TASS.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho hay, ngày đàm phán đầu tiên đã kết thúc sau khoảng 4 giờ làm việc. Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine cho biết các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 11/11.

Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận - cho biết ông tin rằng đã có “một vài ý tưởng hay để thu hẹp” những khác biệt giữa hai bên.

Tuy nhiên, hy vọng về tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II vẫn còn hạn chế do không có bất kỳ đột phá đáng kể nào đạt được trong 3 vòng đàm phán trước đó vào đầu năm 2026 này. Theo các nhà phân tích và các tổ chức nhân đạo, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn binh sĩ và hàng nghìn thường dân.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh đang hạ nhiệt. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều thực hiện các đợt tấn công tầm xa mới. Trên tiền tuyến, quân đội hai bên phần lớn vẫn đang trong thế bế tắc, giằng co.

Không quân Ukraine cho biết, trong đêm 9/11, Nga đã phóng 162 máy bay không người lái (UAV) các loại cùng một tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng của họ đã bắn hạ 155 UAV của Ukraine trong đêm qua trên 8 tỉnh của Nga, cũng như tại bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF vào tối 9/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông “không đặt kỳ vọng quá cao” vào các cuộc đàm phán này.

Mỹ đặt mục tiêu dựa trên kinh nghiệm quá khứ

Trong phần phát biểu khai mạc tại các cuộc đàm phán, đặc phái viên Kushner của Mỹ cho biết mục tiêu là “tạo ra một khuôn khổ mới và một sự hiểu biết mới, dựa trên các thể chế và nhận thức khác nhau từ quá khứ”.

“Chúng tôi đúc kết những gì đã hiệu quả, xác định những gì đã thất bại, tìm hiểu lý do tại sao chúng ta lại rơi vào tình thế hiện nay, và hy vọng sẽ tạo ra một khuôn khổ mới, dẫn lối cho hòa bình trong nhiều thập kỷ, thậm chí là nhiều thế kỷ tới”, ông Kushner nói.

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, tư lệnh trong khối NATO - người có mặt tại sự kiện - đã chỉ ra “những tiến bộ đáng kể đạt được trong quá khứ thông qua các cuộc đối thoại quân sự theo hình thức ba bên”.

Ông cho biết phái đoàn Mỹ mong muốn “hợp tác với cả hai bên để thúc đẩy những tiến bộ đã đạt được trước đây, đồng thời tiếp tục nỗ lực đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài”.

Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine và là trưởng phái đoàn Kiev, đã cảm ơn Mỹ vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch tiến công quân sự của Nga. Ông nói: “Người dân của chúng tôi đang mong chờ sự kết thúc cuộc chiến này. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine”.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky, bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp “sẽ giúp chúng ta tiến bước trên con đường hướng tới hòa bình, vì lợi ích của cả người dân Nga và người dân Ukraine”.

Ông Umerov cho biết ngày làm việc bắt đầu bằng cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine, các đặc phái viên Mỹ cùng đại diện từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy, NATO và Ủy ban châu Âu (EC).

Nga và Ukraine vẫn giữ những yêu cầu trái ngược nhau

Chính phủ Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng sâu sắc về các yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine rút quân khỏi bốn tỉnh mà Moscow đã sáp nhập vào tháng 9/2022, dù trên thực tế Nga chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Ông cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, chấp nhận các giới hạn nghiêm ngặt đối với quân đội của mình, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế đối với tiếng Nga và Giáo hội Chính thống giáo có liên hệ với Moscow tại Ukraine.

Ông Putin mong muốn một thỏa thuận hòa bình toàn diện dựa trên những điều kiện đó và không đồng ý với việc ngừng giao tranh trên diện rộng, với lập luận rằng điều này chỉ tạo cơ hội cho quân đội Ukraine nghỉ ngơi và bổ sung kho vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến thăm Đan Mạch vào hôm 10/11, đã bác bỏ các yêu cầu của ông Putin về việc tự nguyện nhượng lại lãnh thổ. Ông Zelensky cũng từ chối mọi giới hạn đối với quân đội Ukraine hoặc các thỏa thuận của nước này với các đối tác phương Tây - những điều mà Kiev coi là các bảo đảm an ninh thiết yếu để ngăn chặn Moscow thực hiện một cuộc tấn công khác.

Ukraine cho rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là bước khởi đầu cần thiết để tiến tới đàm phán một giải pháp toàn diện hơn, đồng thời khẳng định rằng một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề về lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Putin đã khước từ những đề xuất này.

Lập trường cứng rắn, Nga cử phái đoàn hùng hậu tới đàm phán 3 bên với Ukraine - Mỹ VOV.VN - Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10/11/2026. Lần gần nhất các nhóm đàm phán từ 3 quốc gia này gặp nhau là tại Geneva vào ngày 18/2.

Những nhà đàm phán giàu kinh nghiệm từ cả 2 phía

Các phái đoàn Nga và Ukraine bao gồm những quan chức cấp cao từng tham gia các vòng đàm phán trước đây.

Trưởng đoàn đàm phán phía Nga là ông Medinsky, một trợ lý của Tổng thống Putin, người đã dẫn dắt đội ngũ của Moscow kể từ các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên với Ukraine tại Istanbul vào tháng 3/2022. Phái đoàn Nga còn gồm các Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov, cùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Yuri Zhigarlovsky.

Ngoài ông Umerov, phái đoàn Ukraine được cho là còn bao gồm Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Kyrylo Budanov, cấp phó của ông Zelenskyy là Sergiy Kyslytsya và Davyd Arakhamia - lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng “Phụng sự Nhân dân” của ông Zelensky.

Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ: Nút thắt cũ nhưng các bên đã có sự “linh hoạt”? VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết, Nga và Ukraine đang thể hiện "một chút linh hoạt" trong các cuộc thảo luận kín về vấn đề ai sẽ kiểm soát các khu vực miền Đông Ukraine trong kịch bản thời hậu chiến.

Thỏa thuận an ninh châu Âu rộng lớn hơn đang được xúc tiến?

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận lớn về an ninh châu Âu đang được chuẩn bị, mô tả đây là “một thỏa thuận quan trọng” và “không chỉ giới hạn ở vấn đề Ukraine”.

Hôm 9/11, ông Kushner chia sẻ trên mạng xã hội X rằng một “giải pháp toàn diện và lâu dài cũng sẽ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu của chúng ta về các dàn xếp an ninh rộng lớn hơn, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến họ”.

Moscow đã hoan nghênh cách tiếp cận bao quát này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh việc các nhà đàm phán (phía Mỹ) - theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump - đề xuất đưa vấn đề an ninh tập thể lên hàng đầu trong chương trình nghị sự về giải quyết xung đột tại Ukraine”.

Một số ý kiến ​​trong Liên minh châu Âu (EU) cho rằng các đề xuất từ ​​Washington đang quá nhượng bộ đối với Moscow.

Nga phản đối sự tham gia của các bên châu Âu vào các cuộc đàm phán 3 bên, nhưng cho biết đại diện EU có thể tham gia ở giai đoạn sau.

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