Nóng bỏng an ninh phi truyền thống trên thế giới và tại Việt Nam

Ngày nay, thế giới có nhiều biến động, thách thức thì chủ đề “an ninh phi truyền thống” lại càng chứng tỏ tầm quan trọng và tính cấp thiết của nó.

Video Tiến sĩ - Đại tá Nguyễn Minh Sáng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Công an giới thiệu về các khía cạnh của an ninh phi truyền thống:

An ninh phi truyền thống là một khái niệm khá mới nhưng lại phản ánh hiện thực đã có từ lâu và hiện đang ngày càng nổi bật trong an ninh quốc gia. Nghiên cứu an ninh phi truyền thống do vậy có tính thực tiễn rất cao. Một chiến lược an ninh quốc gia toàn diện thời nay không thể không tính đến yếu tố an ninh phi truyền thống.