Phi công tiêm kích Mỹ bị bắn rơi tại Iran hé lộ cuộc giải cứu đầy kịch tính

Khoảnh khắc nghẹt thở ở Iran khi dù bị sự cố

“Bravo” - hô hiệu được viên phi công sử dụng trong phi vụ này, được chương trình truyền hình sử dụng tiếp để bảo vệ danh tính. Bravo cho biết chiếc dù của anh đã bị hư hại sau khi máy bay trúng đạn ở Iran; trong lúc rơi tự do, anh đã cố gắng hết sức để “bung dù hoặc gỡ các mảnh dù bị kẹt ra”.

Xác máy bay trực thăng nghi của Mỹ sau khi giải cứu phi công F-15 ở Iran. Ảnh: Bộ Văn hóa Iran.

“Đó là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến”, Bravo kể. Cú rơi khiến anh bị chấn thương ở lưng, gãy tay và vai, đồng thời bị bong gân mắt cá chân cùng nhiều vết trầy xước chảy máu trên đầu và mặt.

Theo các thông tin từ giới chức Mỹ trước đó và lời kể của Bravo vào ngày 13/9, sau khi phóng ghế thoát hiểm khỏi chiếc máy bay F-15, viên sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí này đã tìm cách tránh bị lực lượng Iran phát hiện; anh leo lên một sườn núi cao khoảng hơn 2.100 mét trong tình trạng bị thương, với trang bị hầu như không còn gì ngoài một khẩu súng ngắn, thiết bị liên lạc và thiết bị phát tín hiệu định vị. Trong khi phi công trực tiếp lái máy bay được giải cứu ngay sau vụ tai nạn, thì Bravo phải đợi đến 50 giờ sau mới được cứu.

Danh tính của cả hai thành viên tổ lái đều chưa được Lầu Năm Góc công khai vì lý do an toàn và để tránh tiết lộ thông tin nhạy cảm.

“Ngay khi tìm được một vị trí có thể che giấu bản thân, tôi bắt đầu tìm cách liên lạc”, Bravo chia sẻ với nhà báo của đài CBS. “Khi có khoảnh khắc để nhìn lại và suy ngẫm về tất cả những gì đã trải qua, tôi đã phát đi thông điệp ‘Chúa thật nhân từ’”, anh nói thêm khi kể về tin nhắn đầu tiên mà mình gửi đi.

Hôm 12/9, CNN đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các cán bộ chính trị do ông bổ nhiệm đã thúc ép hai thành viên tổ lái tham gia cuộc phỏng vấn được quảng bá rầm rộ này - thông tin được xác nhận bởi nhiều nguồn tin am hiểu sự việc.

Theo ba nguồn tin, ban đầu cả hai phi công đều tỏ ra e ngại về việc tham gia, trong khi giới chức quân sự cũng lo ngại về nguy cơ tiết lộ các chi tiết mật của chiến dịch giải cứu. Viên phi công lái máy bay đã từ chối tham gia cuộc phỏng vấn. Thế nhưng, CNN cũng cho biết các cán bộ chính trị trong văn phòng của ông Hegseth vẫn kiên quyết thực hiện cuộc phỏng vấn bất chấp những lo ngại từ phía chỉ huy quân đội.

“Quyết định tham gia cuộc phỏng vấn hoàn toàn thuộc về từng phi công - bởi vì đó là câu chuyện của chính họ”, Sean Parnell - người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc nói. “Như CNN đã ghi nhận, một phi công quyết định tham gia còn người kia thì không. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đặc biệt chú trọng việc đảm bảo an ninh tác chiến cũng như bảo vệ các nguồn tin và phương thức hoạt động”.

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Lẩn tránh sự truy bắt của Iran

Bravo chia sẻ với đài CBS rằng anh đã một mình ẩn nấp trong một khe núi suốt nhiều giờ, trong khi các quân nhân tinh nhuệ của Mỹ - được yểm trợ bởi máy bay ném bom dọn dẹp khu vực - khẩn trương tìm kiếm vị sĩ quan này.

Cuộc giải cứu huy động hàng trăm nhân sự quân sự và tình báo Mỹ, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm như Delta Force của lục quân Mỹ và Đội SEAL số 6 của hải quân Mỹ. Các đặc vụ CIA đã thực hiện một chiến dịch nghi binh từ trước nhằm đánh lạc hướng Iran - quốc gia có giới lãnh đạo từng treo thưởng cho việc bắt giữ viên phi công này.

Chương trình phát sóng của CBS đã công bố đoạn video được giải mật từ Lầu Năm Góc, ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ nhảy dù tinh nhuệ của không quân Mỹ đang tiếp cận vị trí của Bravo để giải cứu anh. Anh từ chối tiết lộ những gì các binh sĩ đã nói với mình khi họ cuối cùng cũng đến nơi.

Bí mật đặc nhiệm dù Mỹ chuyên giải cứu phi công ở phía sau chiến tuyến đối phương VOV.VN - Công việc của một lính PJ (cứu hộ dù) thuộc không quân Mỹ được coi là một trong những nhiệm vụ gian khổ nhất trong quân đội nước này. Vụ giải cứu phi công vừa qua đã phản ánh phần nào tính chất đặc biệt của lực lượng này.

Cuộc giải cứu cũng có những tình tiết bất ngờ. Quân đội Mỹ đã cho nổ tung 2 chiếc máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J bị hư hại. Những chiếc máy bay này vốn được bố trí để đưa lực lượng đặc nhiệm và viên phi công vừa được giải cứu rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chúng đã bị hư hỏng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khiến hơn 90 lính đặc nhiệm rơi vào tình cảnh bị mắc kẹt tạm thời. Sau khi những người này được giải cứu, phía Mỹ quyết định phá hủy những chiếc máy bay hỏng để ngăn chúng rơi vào tay Iran, đồng thời điều động các máy bay mới đến thay thế.

Bravo cho biết trải nghiệm đầy cam go này sẽ mãi in đậm trong tâm trí mình. Anh chia sẻ rằng khoảnh khắc nhìn thấy lực lượng cứu hộ xuất hiện trên sườn núi nơi mình đang ẩn nấp “là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi; và tôi không biết dùng từ ngữ nào diễn tả rõ hơn ngoài lời ‘cảm ơn’ vì tất cả những gì họ đã làm”.

Xem thêm:

>> Houthi công bố video xe thiết giáp đối phương bị bắn cháy ở Yemen

>> Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran

>> Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh