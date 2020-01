Phi hành gia Aldrin và Armstrong từng suýt phải ở lại Mặt Trăng

"Bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại " có thể đã hoàn toàn thay đổi nếu không nhờ sự nhanh trí của phi hành gia Buzz Aldrin khi tránh được thảm họa nhờ một chiếc bút dạ đơn giản.

Sau khi tàu Apollo 11 có cú hạ cánh lịch sử ngày 20/7/1969, lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng, phi hành gia Aldrin và Neil Armstrong đang chuẩn bị quay lại tàu chỉ huy từ Module Lunar thám hiểm Mặt Trăng thì họ phát hiện ra một công tắc đóng mở điện điều khiển việc khởi động tên lửa cất cánh đã bị hỏng.

Buzz Aldrin và Neil Armstrong tập luyện trong một mô hình Module Lumar năm 1967 để chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng của Apollo 11. Ảnh: Getty

Không ai biết chắc vì sao chiếc công tắc này bị vỡ nhưng Aldrin thì hiểu rõ điều gì đã xảy ra sau khi ông và Armstrong quay trở lại Module Lunar sau 2 tiếng rưỡi đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng.

Không có nguồn điện, động cơ sẽ không thể khởi động, 2 phi hành gia này không thể đi đâu khác và Michael Collins điều khiển Module chỉ huy của Apollo sẽ phải quay về Trái Đất một mình.

Trong cuốn sách "Magnificent Desolation: The Long Journey Home from the Moon" (tạm dịch là Sự cô độc diễm lệ: Hành trình dài trở về nhà từ Mặt Trăng) của mình, phi hành gia Aldrin kể lại rằng ông đã phát hiện thứ gì đó trên sàn của Module Lunar lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

"Tôi nhìn lại gần và điếng người một chút. Có những hạt bụi trên sàn ngay bên phải của cabin và đó là một công tắc đóng mở điện đã bị rơi ra".

Phân vân không biết công tắc này rơi ra từ đâu, ông đã nhìn lên các hàng công tắc trên thanh công cụ. Sau đó, ông "nuốt khan".

"Công tắc bị vỡ này đã rơi ra khỏi thiết bị đóng mở điện, một công tắc quan trọng để tạo nguồn điện với động cơ đẩy lên nhằm giúp Neil và tôi rời khỏi Mặt Trăng", ông viết trong cuốn sách của mình.

"Không biết vì sao mà công tắc này lại rơi ra, nhưng thiết bị đóng mở điện này phải được sửa chữa lại để động cơ có thể kích hoạt và đưa chúng tôi trở về nhà", phi hành gia Aldrin viết.

Sự cố này đã được thông báo tới Trung tâm Kiểm soát ở Houston nhưng sau 1 đêm mất ngủ, không có ai tìm ra được giải pháp nào.

"Sau khi xem xét kỹ hơn tình hình, tôi nghĩ nếu tôi có thể tìm thứ gì đó đẩy vào trong thiết bị chuyển mạch thì nó sẽ hiệu quả. Nhưng bởi vì nó có điện nên tôi không đặt ngón tay vào hoặc sử dụng thứ gì đó có kim loại ở cuối. Tôi đã lấy 1 chiếc bút dạ trong túi đồ và hy vọng nó có thể làm việc này".

May mắn là chiếc bút đã trở thành “cứu tinh” cho 2 phi hành gia và khắc phục được sự cố “chết người” đó.

Nếu sự cố này không được khắc phục, phi hành gia Armstrong và Aldrin có thể đã bị mắc kẹt trên Mặt Trăng, một quan chức của NASA - ông William Barry cho biết.

"Nếu không nhờ chiếc bút này, tôi chắc chắn Trung tâm Chỉ huy và phi hành đoàn sẽ khó có thể tìm những cách khác thay thế", ông Barry đánh giá, đồng thời khẳng định đây là một tình huống "vô cùng nghiêm trọng"./.