Rùng rợn sát thủ máu lạnh Syria kể chuyện giết hơn 100 người, kể cả IS

Syria đã trải qua chiến tranh trong 7 năm ròng. Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phải chiến đấu chống lại cả các nhóm phiến quân lẫn tổ chức thánh chiến Hồi giáo cực đoan IS. Thành phố Raqqa nằm ở phía bắc Syria là một trong các chiến trường chính của các phe phái trong xung đột Syria.

Dưới đây là câu chuyện của một trong những nam giới Syria từng là người biểu tình ôn hòa nhưng về sau bị cuốn vào cuộc chém giết tàn bạo và trở thành một sát thủ máu lạnh. Đài BBC của Anh đã tiếp cận được phiến quân máu lạnh này - gã sử dụng tên giả là Khaled. BBC phỏng vấn Khaled vào năm 2017 cho bộ phim tài liệu “Syria: The World's War”được phát sóng trên các kênh của hãng truyền hình này vào tháng 5 và 6/2018:

Quá trình huấn luyện

Khaled đầu tiên được tổ chức Hồi giáo Ahrar al-Sham huấn luyện về kỹ năng giết người. Y cùng một nhóm đàn ông được một giảng viên người Pháp huấn luyện kỹ năng đoạt mạng người bằng súng ngắn, vũ khí giảm thanh, và súng bắn tỉa.

Khaled xuất hiện trong bộ phim tài liệu của BBC với nhan đề “Syria: The World's War”. Ảnh: BBC.

Nhóm nam giới này được thực hành phương pháp sát nhân với các tù binh của tổ chức Ahrar al-Sham.

“Mục tiêu mà chúng tôi thực hành là những binh sĩ của chế độ bị tổ chức của chúng tôi bắt giữ. Tổ chức sẽ bố trí những kẻ đó vào những vị trí khó để chúng tôi tập bắn tỉa. Họ cũng yêu cầu tôi phải bắn đúng một mục tiêu nào đó mà không để đạn găm phải những đối tượng khác”.

Khaled kể tiếp: “Đa phần các vụ ám sát được thực hiện khi đi xe máy. Một người khác sẽ đèo tôi bằng xe máy đến bên cạnh xe ô tô của đối tượng, sau đó tôi sẽ nã đạn thẳng vào mục tiêu”.

Khaled được học cánh bám sát mục tiêu và cách đánh lạc hướng một đoàn xe ô tô để “đồng đội” của y có thể ra tay hành động.

Khaled là một trong các chỉ huy của nhóm thánh chiến Ahrar al-Sham. Y phụ trách văn phòng an ninh ở Raqqa.

Hận chế độ một cách điên cuồng

Khaled nói với BBC rằng hồi năm 2011 y chỉ là một người biểu tình hòa bình. Nhưng sau nhiều biến cố, y đã thay đổi thái độ, quay ra chống phá quyết liệt chính quyền Syria, với mục tiêu lật đổ Tổng thống Assad.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ Syria vào đầu năm 2011. Ảnh: AFP.

Khaled từng bị Cục An ninh Hình sự Syria bắt giữ và tra khảo. Và y cực kỳ hận thù một giám thị tại cơ quan này. Sau khi ra tù, y thề sẽ giết chết viên giám thị nói trên.

Sau khi được phóng thích, Khaled liền cầm súng chống lại chính quyền Syria. Y cho biết, y đã “giúp” 35 sĩ quan quân đội Syria đào tẩu khỏi sư đoàn dự bị số 17 đóng ở đông bắc Syria.

Khaled đã bắt cóc một vài người trong số sĩ quan này và bán tài sản của họ để kiếm tiền mua súng.

Khaled cho biết, đôi khi y phối hợp với một số phụ nữ trẻ đẹp để dụ dỗ một số nhân vật có máu mặt trong chính quyền. Sau đó y quay video về những người này để họ không thể quay về phục vụ chế độ của ông Assad nữa. Tuy nhiên Khaled tha mạng cho số này. Riêng có một nhân vật Khaled quyết không tha, đó là viên giám thị từng tra khảo y.

Khaled kể về quá trình trả thù của mình: “Tôi dò hỏi thông tin về gã làm việc tại Cục An ninh Hình sự, cho tới khi tôi tìm ra gã. Chúng tôi bám theo hắn về nhà rồi bắt hắn”.

Khaled lạnh lùng kể về cách y tra tấn trước khi hành quyết người giám thị kia. Y nói, y đã đưa người đó tới một nông trang rồi dùng dao mổ lợn để cắt hai tay của anh ta. Khaled kể, y còn dùng kéo để cắt lưỡi người đàn ông xấu số đó.

Nhưng Khaled vẫn không thỏa mãn. Y không thấy nuối tiếc hay buồn thương gì hết. Trái lại, y thề sẽ lại làm vậy nếu người giám thị kia sống lại.

Thế nhưng cuộc nổi dậy ở Syria vẫn làm Khaled thất vọng. Và hàng ngày y phải chiến đấu không ngừng để giữ lại mạng sống của chính y, trước rất nhiều phe phái ở Syria. Và rồi y trở thành một sát thủ cho chính tổ chức khủng bố tàn bạo IS.

Sát thủ hai mang

Nhiều phiến quân Syria đã thay đổi phe nhóm mà họ phục vụ. Khaled cũng vậy. Y đã rời tổ chức Hồi giáo Ahrar al-Sham và gia nhập một tổ chức Hồi giao cực đoan tàn bạo khác là Mặt trận al-Nusra, khi đó là chi nhánh chính thức của al-Qaeda ở Syria.

Vào đầu năm 2014, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bất ngờ đánh bật các nhóm phiến quân khác khỏi Raqqa, biến thành phố này thành thủ đô trên thực tế của “caliphate” IS.

Cờ đen của tổ chức khủng bố IS xuất hiện tại Raqqa khi tổ chức này nắm chặt thành phố này. Ảnh: AFP.

Tổ chức IS đã khủng bố thường dân bằng các vụ chặt đầu, đóng đinh lên thập tự giá, và tra tấn dã man.

Khaled nhớ lại: “Bọn IS sẽ lấy tài sản của họ, giết hoặc bỏ tù họ vì những lý do vô cùng ngớ ngẩn... Chỉ cần bạn nói, ‘Ôi, Muhammad’ là bọn chúng sẽ giết bạn vì tội báng bổ. Bạn có thể bị bỏ tù vì chụp ảnh, dùng điện thoại di động hay hút thuốc lá. Chúng dám làm mọi thứ, từ giết người, trộm cướp đến hãm hiếp”.

“Bọn chúng còn tố một phụ nữ vô tội là đã tằng tịu rồi sau đó ném đá cô ấy đến chết, trong khi lũ trẻ đứng nhìn”.

Nhóm thánh chiến IS dùng tiền và chức vụ cao để mua chuộc các thủ lĩnh nhóm phiến quân khác. Khaled cũng được đề nghị một vị trí là “trưởng ban an ninh”, với một văn phòng riêng và thẩm quyền với các chiến binh IS. Y hiểu rằng nếu mà từ chối thì điều đó đồng nghĩa với việc ký vào bản án tử cho chính mình. Vậy là Khaled quyết định thỏa hiệp.

Khaled nói: “Tôi đồng ý, nhưng với sự đồng thuận của Abu al-Abbas, một lãnh đạo cấp cao của al-Nusra. Thế là tôi trở thành gián điệp hai mang. Với IS, tôi ra vẻ thân thiện nhưng tôi sẽ bí mật bắt cóc rồi thẩm vấn các thành viên của tổ chức này và thủ tiêu chúng. Gã đầu tiên tôi bắt cóc là Syrian, thủ lĩnh một trại huấn luyện của IS”.

Khaled kể tiếp: “Tôi sẽ tiết lộ cho IS tất cả những gì mà Abu al-Abbas muốn tôi để lộ. Một số thông tin là thật, nhằm làm cho IS tin tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng moi các thông tin bí mật của chúng”.

Mặt trận al-Nusra đặt ra một mục tiêu rõ ràng là theo dõi IS. Tổ chức al-Nusra đã bác bỏ đề xuất về sáp nhập 2 tổ chức mà thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi từng đưa ra vào năm 2013.

Trên thực tế, Khaled cũng đã giúp IS xử tử khoảng 16 người, bằng súng giảm thanh. Những người này, Khaled cho biết, là những người đã bán rẻ tôn giáo của mình vì tiền, phản bội tổ chức Ahrar al-Sham và “Quân đội Tự do Syria” (FSA) – một liên minh được phương Tây hậu thuẫn.

Một trong các nạn nhân của Khaled là một học giả Hồi giáo đến từ al-Bab. Y kể về việc trừ khử vị học giả này: “Tôi gõ cửa. Hắn mở cửa. Tôi lập tức xông vào và chĩa súng vào mặt hắn. Vợ hắn bắt đầu la hét. Hắn vội nói với tôi ‘Anh cần gì? Tiền á? Đây là tiền của tôi, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được’. Tôi trả lời không, tao không cần tiền. Tôi nhốt vợ hắn vào một phòng khác. Sau đó hắn nói, ‘Nếu anh muốn vợ tôi thì anh có thể ngủ với cô ấy ngay trước mặt tôi, nhưng đừng giết tôi’. Chính câu nói này càng làm cho tôi quyết giết hắn”.

Đào tẩu

Nhưng các thủ lĩnh IS ở Raqqa cũng thích “đổi gió”, nghĩa là sẽ thường xuyên giết chính những người mà chúng đã mua chuộc để thay máu đội ngũ tay chân của chúng. Về những trường hợp mà chúng giết, chúng đôi khi đổ lỗi cho máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chỉ một tháng sau khi đảm nhiệm công việc của IS, Khaled cảm nhận rõ chúng sẽ sớm thanh toán chính y.

Thế là gã sát thủ hai mang này tìm cách thoát thân. Đầu tiên y đi ô tô tới thành phố Deir ez-Zor ở miền đông Syria, rồi sau đó di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi phóng viên BBC hỏi Khaled rằng y có nghĩ là sau này sẽ bị truy tố về những gì mình làm, y bào chữa rằng mình không giết người vô tội mà chỉ giết những người của chế độ và IS./.