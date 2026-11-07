Stephen Miller: Từ người thân tín của ông Trump đến Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay thế bà Susie Wiles từ ngày 9/11. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả ông Miller là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của mình.

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện từ tháng 1/2027. Việc lựa chọn ông Miller, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất chương trình nghị sự của ông Trump, được xem là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ tiếp tục theo đuổi các chính sách cứng rắn, đặc biệt trong lĩnh vực nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Stephen Miller tại một sự kiện ký kết các sắc lệnh hành pháp liên quan đến quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra tại Mỹ, ngày 6/8/2026. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 41, ông Miller đã có một thập kỷ làm việc bên cạnh ông Trump, từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 đến hai nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Ông không chỉ tham gia xây dựng thông điệp chính trị mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc hoạch định và triển khai nhiều chính sách gây tranh cãi.

Từ nhà hoạt động bảo thủ đến cố vấn thân cận của ông Trump

Stephen Miller bắt đầu thể hiện quan điểm chính trị bảo thủ từ khi còn học trung học tại Santa Monica, bang California. Khi theo học Đại học Duke, ông lãnh đạo Liên minh Bảo thủ Duke, một tổ chức sinh viên có quan điểm chính trị cánh hữu. Sau khi tốt nghiệp, Miller chuyển đến Washington, làm trợ lý lập pháp cho các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội, trong đó có Thượng nghị sĩ Jeff Sessions.

Tháng 1/2016, ông Miller gia nhập chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Trump, nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật góp phần định hình thông điệp tranh cử, đặc biệt là cách tiếp cận quyết liệt đối với vấn đề nhập cư và an ninh biên giới.

Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon từng nhận xét với hãng tin AP năm 2017 rằng ông Miller và ông Trump nhanh chóng tìm được tiếng nói chung ngay từ đầu. Theo ông Bannon, Miller góp phần giúp ông Trump định hình phong cách phát biểu chính trị đặc trưng của mình.

Sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Miller được bổ nhiệm làm cố vấn tổng thống kiêm người soạn thảo diễn văn, từng bước trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với chính sách đối nội của chính quyền.

Kiến trúc sư của những chính sách nhập cư gây tranh cãi

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông Miller được xem là một trong những người thúc đẩy mạnh mẽ nhất các biện pháp kiểm soát nhập cư, thường gắn vấn đề này với an ninh quốc gia và việc bảo vệ các giá trị phương Tây.

Một trong những chính sách gây tranh cãi nhất có dấu ấn của ông Miller là chủ trương “không khoan nhượng” do Bộ Tư pháp Mỹ triển khai năm 2018 đối với những người vượt biên trái phép. Theo chính sách này, gần như tất cả người trưởng thành nhập cảnh bất hợp pháp qua biên giới Mỹ đều có thể bị truy tố hình sự. Việc thực thi đã dẫn đến tình trạng hàng loạt gia đình người nhập cư bị chia cắt, khi trẻ em không được ở cùng cha mẹ tại các cơ sở giam giữ hình sự. Trước làn sóng phản đối, Tổng thống Trump sau đó phải ký sắc lệnh điều chỉnh chính sách.

Ông Miller cũng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư đến Mỹ khi còn nhỏ (DACA), vốn cho phép một số người được đưa đến Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ tạm thời được bảo vệ khỏi nguy cơ trục xuất và được cấp giấy phép lao động.

Một chính sách khác gắn liền với ông Miller là sắc lệnh hạn chế nhập cảnh năm 2017 đối với công dân một số quốc gia có đông người Hồi giáo, thường được gọi là "lệnh cấm nhập cảnh đối với người Hồi giáo". Phiên bản ban đầu của sắc lệnh cấm công dân Syria, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan và Yemen nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày. Sau những tranh chấp pháp lý kéo dài, một phiên bản điều chỉnh đã được Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên hiệu lực.

Khi ông Trump trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, ông Miller được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng phụ trách chính sách, đồng thời giữ vai trò cố vấn về an ninh nội địa. Trên cương vị này, ông trở thành một trong những nhân vật chủ chốt điều phối chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn của chính quyền Trump. Các lực lượng thực thi luật nhập cư được tăng cường triển khai trên khắp nước Mỹ, với phạm vi truy quét ngày càng mở rộng, kể cả đối với những người không có tiền án hoặc chỉ từng phạm các tội nhẹ.

Tháng 5/2025, ông Miller tiết lộ trên Fox News rằng chính quyền đặt mục tiêu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) phải tiến hành ít nhất 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày. Ông đồng thời khẳng định Tổng thống Trump muốn tiếp tục nâng cao con số này.

Ông Miller cũng công khai bảo vệ các biện pháp thực thi luật nhập cư cứng rắn, kể cả khi chúng gây tranh cãi về việc sử dụng vũ lực.

Bên cạnh chính sách trục xuất, ông Miller còn thúc đẩy nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh tại Mỹ nhưng không thành công. Ảnh hưởng của ông cũng dần mở rộng sang lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng 1/2026, ông Miller cho rằng các mối quan hệ quốc tế trên thực tế chịu sự chi phối của sức mạnh và quyền lực, phản ánh cách tiếp cận mà ông thường xuyên thể hiện khi bảo vệ chính sách của Tổng thống Trump.

Quyền lực và những thách thức trên cương vị mới

Việc ông Miller được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông. Khác với vị trí cố vấn chính sách trước đây, Chánh văn phòng Nhà Trắng chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của bộ máy giúp việc tổng thống, quản lý nhân sự, sắp xếp lịch trình và tham gia tư vấn các quyết định chính sách quan trọng.

Đây cũng là vị trí có ảnh hưởng lớn đối với luồng thông tin và những vấn đề được trình lên tổng thống. Vì vậy, Chánh văn phòng thường được xem là người kiểm soát việc tiếp cận Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc đảm nhiệm cương vị mới sẽ làm thay đổi như thế nào mức độ ảnh hưởng vốn đã rất lớn của Miller đối với ông Trump.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Quốc hội từ tháng 1/2027, ông Miller có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn đối với những chính sách ông từng góp phần xây dựng và triển khai.

Việc Tổng thống Trump lựa chọn một cố vấn gắn bó chặt chẽ với chương trình nghị sự cứng rắn của mình, thay vì nhân vật có quan điểm ôn hòa hơn sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cũng cho thấy định hướng nhân sự và chính sách của Nhà Trắng trong giai đoạn tới.