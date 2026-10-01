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Sự hoảng loạn trong máy bay Flydubai suýt rơi do hành vi bất thường của cơ phó

Thứ Năm, 08:44, 01/10/2026
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VOV.VN - Một chuyến bay bình thường bỗng trở thành ác mộng khi xảy ra xô xát dữ dội trong buồng lái và máy bay rớt khoảng 5.000 m chỉ trong hai phút. Trong không khí hoảng loạn, các hành khách đã khống chế kẻ tấn công cầm dao, kịp ngăn máy bay khỏi lao xuống mặt đất.

Cảnh tượng hãi hùng trong chiếc máy bay

Hôm 30/9/2026, các hành khách trên chuyến bay buổi sáng từ Dubai đến Tel Aviv đã kể lại cảnh tượng hoảng loạn và kinh hoàng khi máy bay đột ngột lao xuống hàng nghìn mét, kèm theo những tiếng la hét cầu cứu vang lên từ phía sau cửa buồng lái.

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Máy bay hãng Flydubai hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: AP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một phi công đã đâm người đồng nghiệp - Cơ trưởng Smit Machchhar, một công dân Ấn Độ - rồi cố tình lái máy bay lao xuống đất. Danh tính của phi công tấn công Cơ trưởng Machchhar vẫn chưa được công bố.

Chuyến bay vốn diễn ra bình thường đã trở nên kinh hoàng khi xảy ra xô xát dữ dội trong buồng lái. Các hành khách - phần lớn là người Israel - mô tả cảnh hỗn loạn tột độ trong khoang máy bay khi họ nhận ra máy bay đã mất kiểm soát.

Một số người đã lao vào buồng lái và khống chế phi công vừa đâm đồng nghiệp của mình. Sau đó, hai phi công khác (đang không làm nhiệm vụ và ngồi ở khoang hành khách) đã hỗ trợ hạ cánh an toàn xuống Saudi Arabia.

Cô Meital Zoller, người đi cùng chồng và con, cho biết họ nhận thấy có điều bất thường khi “máy bay trồi sụt liên tục”. Sau đó, họ nghe thấy tiếng la hét và máy bay bắt đầu lao xuống.

“Chỉ trong vài phút, máy bay hoàn toàn mất kiểm soát và chúng tôi cảm thấy như mọi chuyện đã chấm dứt - chúng tôi sắp gặp nạn”, một hành khách tên Miriam Ohayon chia sẻ với kênh truyền hình I24 News của Israel. “Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét trên máy bay, và khi cửa buồng lái mở ra, máu vương vãi khắp nơi”.

Asaf Rajuan, một trong những hành khách người Israel tham gia khống chế kẻ tấn công, nói với các phóng viên rằng anh cùng 5 hành khách khác đã “hành động theo bản năng” sau khi nhận ra máy bay đang lao dốc. Họ xông vào buồng lái và vật lộn với viên phi công vừa tấn công đồng nghiệp.

“Chúng tôi đã khống chế người này rất nhanh”, anh nói và cho biết thêm rằng các thành viên phi hành đoàn đã hỗ trợ giữ chặt kẻ tấn công. Bác sĩ nha khoa Shota Musev - người cho biết mình là một trong những người đầu tiên tiếp cận buồng lái sau vụ tấn công - kể lại rằng ông cùng một hành khách khác đã dùng dây cáp tai nghe để trói tay kẻ tấn công lại.

Bác sĩ Musev cũng cho biết, ông đã sơ cứu cho viên phi công bị thương nặng ở vùng đầu và bị các vết cắt trên ngón tay. Ông cũng cho hay, cơ thể kẻ tấn công dính đầy máu, nhưng chưa thể xác định ngay đó là máu của hắn hay của người khác.

Hila Gaier, một hành khách trên chuyến bay, kể lại rằng khi máy bay lao xuống, nhiều người không thể cử động do tác động của lực quán tính lên cơ thể. “Cảm giác như bị hút mạnh xuống dưới vậy”, cô chia sẻ với Kan, đài phát thanh truyền hình công cộng của Israel. Cô cho biết mình đi cùng bạn đời và hai con gái. “Tôi ôm chặt lấy các con, nói lời yêu thương và chúng tôi cố gắng thực hiện các bài tập hít thở”, cô nói.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 cho thấy chuyến bay 1073 đã giảm độ cao khoảng 5.180 mét trong chưa đầy hai phút. “Máy bay lúc thì ổn định lại, lúc lại lao xuống trong những giây phút dài đằng đẵng”, Almog Itali, một hành khách khác, chia sẻ với Kênh 12. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Tabuk, Saudi Arabia, và các phi công được đưa đến bệnh viện.

Hành khách chắc mẩm sẽ chết

Peleg Itali, một nam học sinh trung học, đã chia sẻ suy nghĩ của mình khi cảm nhận thấy máy bay bắt đầu lao xuống: “Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ: “Vậy là hết, nhưng mình đâu đáng phải chết theo cách này”.

Nika Margoninsky, 17 tuổi, cho biết cô đã nghĩ chắc chắn mình sẽ chết khi chiếc máy bay nhanh chóng mất độ cao. “Em ngồi ở phía sau nên không nhìn thấy nhiều, nhưng em cảm nhận được mình đang lao xuống”, cô chia sẻ với các phóng viên sau khi rời máy bay tại sân bay Ben-Gurion. Cô khẳng định sẽ không bao giờ bay cùng Flydubai nữa.

Trong khi đó, hành khách Naama Bershadski nhớ lại ngay sau khi đến Tel Aviv: “Chúng ta sắp chết rồi”. Cô kể rằng lúc đó cô đã nhắm mắt và cầu nguyện cho một kết cục tốt đẹp. Cô không nhìn thấy những người đã xông vào buồng lái và can thiệp vụ việc.

Noa Shpigel, người có mẹ đi trên chuyến bay này, cho biết chưa có ai từ chính phủ Israel hay hãng Flydubai liên hệ để cung cấp thông tin cho cô.

Cô đã nói chuyện với mẹ mình khi bà hạ cánh xuống Tabuk. “Bà kể rằng máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội trên không rồi lao xuống rất nhanh, như thể sắp rơi vậy”, Shpigel - người cũng là phóng viên của tờ báo Haaretz (Israel) - thuật lại.

Adam Polovincik, 40 tuổi, người đi cùng gia đình trên chuyến bay, mô tả đây là một “trải nghiệm cực kỳ căng thẳng”, dù anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh vì các con của mình.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Saudi Arabia - quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel - anh Polovincik cho biết tình hình tại sân bay nước này mang lại cảm giác thật khó tin.

“Họ mang đồ ăn, thức uống và phục vụ cà phê cho chúng tôi”, ông Polovincik kể. “Đúng là có rất nhiều binh sĩ và quan chức chính phủ ở đây, nhưng bầu không khí lại rất thoải mái, dễ chịu và đầy sự tôn trọng”.

Sau đó, các hành khách được đưa lên một chiếc máy bay khác để bay về sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, nơi họ được chào đón bằng những lá cờ Israel. Nhiều người cho biết họ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố kinh hoàng này.

Tín hiệu khẩn cấp từ phi công

Một người nghe được các cuộc trao đổi giữa chuyến bay và trạm kiểm soát không lưu đã mô tả lại tình huống đầy căng thẳng, khi máy bay bị từ chối cho phép hạ cánh tại Saudi Arabia và Jordan trước khi cuối cùng hạ cánh xuống thành phố Tabuk của Saudi Arabia.

Người này cho biết giọng viên phi công run rẩy khi phát tín hiệu “Mayday” (Khẩn cấp), thông báo về vụ việc và yêu cầu chuẩn bị xe cứu thương dưới mặt đất. Theo người này, ban đầu chính quyền Saudi Arabia từ chối cấp phép hạ cánh và yêu cầu phi công bay sang Jordan.

Sau đó, máy bay được yêu cầu chờ sự cho phép từ quân đội Jordan nhưng lại bị từ chối vài phút sau đó. Phi công đã đổi hướng bay ngược lại về phía Saudi Arabia và thông báo cần hạ cánh tại Tabuk. Người này cho biết các nhân viên kiểm soát không lưu không đưa ra lý do cho việc từ chối các yêu cầu hạ cánh trước đó.

Có thể nghe thấy tiếng hành khách la hét ở phía sau trong quá trình trao đổi. Phi công cũng báo cáo rằng máy bay đang bay ở độ cao khoảng 4.572 mét, thấp hơn nhiều so với độ cao bay hành trình thông thường.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác định danh tính viên phi công người Ấn Độ bị đồng nghiệp đâm trên chuyến bay của FlyDubai từ Dubai đến Tel Aviv là Cơ trưởng Smit Machchhar, đồng thời ca ngợi “lòng dũng cảm phi thường” của ông.

Thủ tướng Netanyahu viết trên mạng xã hội X: “Dù bị đâm trọng thương, ông ấy vẫn chống trả, kháng cự, mở cửa buồng lái và tạo điều kiện cho hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, qua đó ngăn chặn một thảm họa kinh hoàng trên không. Ông ấy đã cứu mạng 174 người, bao gồm công dân Israel và công dân các quốc gia khác”.

Caio Barros, phát ngôn viên của AirNav Radar - một nền tảng dữ liệu theo dõi chuyến bay có trụ sở tại Florida - cho biết máy bay đã phát đi hai mã khẩn cấp khác nhau cách nhau 7 phút: đầu tiên là mã khẩn cấp chung, sau đó là mã báo hiệu “sự can thiệp bất hợp pháp” (thường được dùng trong các tình huống không tặc).

“Ngay sau đó, máy bay chuyển hướng về phía tây, đi vào không phận Jordan trong chốc lát, rồi quay đầu 180 độ và bay về hướng tây nam tới Tabuk”, ông Barros nói.

Sau đó, máy bay chuyển trở lại mã khẩn cấp chung khi tiếp cận Tabuk. Theo ông Barros, điều này có thể cho thấy tình hình đã được kiểm soát. Máy bay hạ cánh ngay trước 7h GMT.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Nytimes, AP
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