Thực hư gian lận cử tri dịp bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 theo tuyên bố của ông Trump

Liên quan đến bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm nay, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, chính quyền đã triển khai một nỗ lực sâu rộng nhằm tìm kiếm bằng chứng cho thấy người nước ngoài đang làm sai lệch các cuộc bầu cử. Các quan chức cấp cao khẳng định họ tin rằng có hàng trăm nghìn người không phải công dân Mỹ nhưng đang có tên trong danh sách cử tri, đồng thời đe dọa sẽ truy tố các quan chức bầu cử nếu họ không nỗ lực hơn nữa để loại bỏ vấn đề này. Thế nhưng, khi được xem xét kỹ lưỡng hơn, các con số đó đã giảm đi đáng kể; số lượng người bị chính quyền truy tố hình sự vì hành vi bỏ phiếu khi không phải là công dân còn ít hơn nhiều.

Ông Donald Trump (trái) dịp bầu cử Mỹ 2024. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, những lập luận này tiếp nối các tuyên bố mà ông Trump đã đưa ra trong suốt ít nhất một thập kỷ qua, rằng hàng triệu phiếu bầu từ những người không phải công dân chính là nguyên nhân giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Nhưng dù hiện có hàng trăm nhân viên chính phủ đang điều tra vấn đề này, họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào đủ sức củng cố cho các cáo buộc đó.

Wren Orey, giám đốc điều hành Dự án Bầu cử tại Trung tâm Chính sách lưỡng đảng cho biết: “Chúng ta không chỉ thiếu bằng chứng về việc người không phải công dân bỏ phiếu trên quy mô lớn, mà ngay cả khi xuất hiện các trường hợp nghi vấn, thì khi đi sâu vào phân tích dữ liệu, những cáo buộc đó thường không đứng vững”.

Nỗ lực vội vã?

Theo các quan chức bầu cử và các chuyên gia về bỏ phiếu, một phần vấn đề nằm ở chỗ chính quyền dựa vào các chương trình đối chiếu dữ liệu còn nhiều khiếm khuyết để đưa ra những tuyên bố ban đầu - một quy trình vốn được thực hiện trong sự bảo mật tuyệt đối.

Vào tháng 7, Bộ trưởng An ninh nội địa Markwayne Mullin tuyên bố rằng cơ quan của ông đã phát hiện 250.000 người không phải công dân trong danh sách cử tri tại 4 tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát. Tuy nhiên, trong các lá thư mà văn phòng của ông gửi tới các tiểu bang này - gồm California, Pennsylvania, Nevada và New Jersey - con số thực tế được đề cập lại thận trọng hơn nhiều. Trong những tháng sau đó, cơ quan này đã liên hệ với một số tiểu bang, cung cấp một danh sách hạn chế hơn gồm các trường hợp trùng khớp có “độ tin cậy cao”. Tuy nhiên, theo phân tích từ các quan chức bầu cử, ngay cả những danh sách này cũng dường như phóng đại quy mô của vấn đề.

Bộ An ninh nội địa (DHS) vẫn khẳng định rằng, sau khi rà soát hơn 100 triệu hồ sơ cử tri tại các tiểu bang do cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa lãnh đạo, họ đã phát hiện 300.000 trường hợp “có khả năng” không phải là công dân Mỹ. Tính đến giữa tháng 9, cơ quan này đã khởi động 1.620 cuộc điều tra dựa trên kết quả rà soát nêu trên; cho đến nay, nỗ lực này đã dẫn đến khoảng 160 vụ bắt giữ - bao gồm cả các vụ bắt giữ vì lý do hình sự lẫn các vụ bắt giữ liên quan đến thủ tục hành chính về nhập cư.

Các chương trình đối chiếu dữ liệu của Bộ An ninh nội địa (DHS) đưa ra những tuyên bố quy mô lớn, nhưng các tuyên bố này lại thu hẹp dần khi được điều tra kỹ lưỡng hơn.

Bộ An ninh nội địa đã xem xét hơn 100 triệu hồ sơ nhằm tìm kiếm những người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri.

Một luật sư chính phủ cho biết tại tòa trong tuần này rằng hơn 800 nhân viên DHS đang tham gia vào công tác rà soát và xử lý các hoạt động đối chiếu dữ liệu nêu trên.

Một phát ngôn viên của DHS chia sẻ với CNN: “Số vụ bắt giữ những người nước ngoài đăng ký và bỏ phiếu bất hợp pháp vẫn đang tăng lên mỗi ngày khi chính quyền ông Trump thực thi pháp luật. Mọi trường hợp đăng ký bất hợp pháp và mọi lá phiếu bất hợp pháp đều sẽ bị điều tra, và những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hậu quả”.

Số lượng ít ỏi các vụ truy tố

DHS không đơn độc trong chiến dịch của chính quyền ông Trump truy tìm gian lận cử tri. Bộ Tư pháp Mỹ là cơ quan tiến hành các vụ truy tố phát sinh từ các cuộc điều tra của DHS; đồng thời, các văn phòng Công tố viên Liên bang trên khắp cả nước cũng đã dành nguồn lực đáng kể cho các cuộc điều tra này.

California trở thành tâm điểm của nỗ lực này. Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo - do quan chức cấp cao thứ hai của Bộ cùng các Công tố viên Liên bang tại tiểu bang chủ trì - để công bố 20 vụ án hình sự cáo buộc những người không phải là công dân đã bỏ phiếu bất hợp pháp. Thông báo này dường như nhằm củng cố một vụ kiện dân sự do Bộ Tư pháp khởi xướng, yêu cầu các quan chức bầu cử tại California phải thực hiện các biện pháp xác minh tình trạng công dân đối với 20.000 cá nhân trong danh sách cử tri trước khi kiểm đếm bất kỳ lá phiếu nào từ nhóm người này.

Quyền Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Trent McCotter phát biểu: “Cần làm rõ rằng con số này mới chỉ là mức tối thiểu. DHS đang tiến hành rà soát liên tục, nên con số này có khả năng sẽ còn tăng thêm. Hãy thử hình dung… 20.000 người, đủ để lấp đầy một sân vận động nhỏ. Bạn tìm gặp từng người trong số họ và nói: Ồ, chúc mừng bạn đã bỏ phiếu nhé nhưng lá phiếu của bạn đã bị vô hiệu hóa bởi một người không được phép bỏ phiếu theo luật liên bang”.

Tại California, số vụ bị truy tố rất ít, bất chấp những tuyên bố của ông Trump về tình trạng người không phải công dân tham gia bỏ phiếu trên diện rộng.

Vào tháng 7, Bộ An ninh nội địa (DHS) cho biết có 190.832 người có khả năng là người không phải công dân nhưng vẫn có tên trong danh sách cử tri.

Tuy nhiên, bức tranh thực tế từ các vụ truy tố lại khác xa với luận điểm mà ông Trump cùng các đồng minh thân cận đưa ra - rằng đảng Dân chủ đang cố tình để người di cư không có giấy tờ tràn qua biên giới nhằm thao túng các cuộc bầu cử. Với chỉ 23 trường hợp tại California bị cáo buộc là người không phải công dân tham gia bỏ phiếu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump - cùng số lượng tương đương hoặc ít hơn ở các tiểu bang khác - các nỗ lực thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp (DOJ) cho thấy tác động từ các lá phiếu bất hợp pháp của người nước ngoài hoàn toàn không đủ lớn để làm thay đổi kết quả bầu cử. Hơn nữa, phần lớn các bị cáo đều là thường trú nhân hợp pháp, một số người trong đó đã sinh sống tại Mỹ hàng thập kỷ.

Nhiều người trong số họ không bị buộc tội bỏ phiếu khi không phải là công dân. Thay vào đó, họ bị cáo buộc khai báo gian dối trong quá trình nhập tịch, cụ thể là khi được hỏi liệu họ đã từng bỏ phiếu hoặc từng đăng ký bỏ phiếu hay chưa.

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Các luật sư đại diện cho bà Shirley Weber, Bang vụ khanh California (một đảng viên Dân chủ), cho biết trong các hồ sơ nộp lên tòa án tuần trước rằng văn phòng của bà đã nhận được khoảng 300 trát đòi hầu tòa từ đại bồi thẩm đoàn kể từ tháng 8.

Công tố viên cấp cao tại Los Angeles - người được ông Trump bổ nhiệm - lập luận trước tòa rằng Bộ Tư pháp (DOJ) không thể truy tố mọi cử tri không phải là công dân, và các vụ truy tố này chủ yếu đóng vai trò “răn đe”.

Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp chia sẻ với CNN: “Các lập luận cứ thay đổi liên tục. Ban đầu, họ khẳng định rằng tình trạng người không phải công dân bỏ phiếu không hề xảy ra. Giờ đây, khi các công tố viên liên bang đang tiến hành truy tố hành vi này tại nhiều khu vực trên cả nước, họ lại lập luận rằng tình trạng đó không xảy ra đủ nhiều để gây ảnh hưởng đáng kể”.

Vị này dẫn chứng về một số cuộc bầu cử cụ thể vốn được quyết định bởi số phiếu chênh lệch rất nhỏ, đồng thời nhấn mạnh: “Những cuộc bầu cử sít sao không phải là hiếm, và mỗi lá phiếu bất hợp pháp đều làm mất đi giá trị lá phiếu của một công dân Mỹ”.

Trong quá trình tranh tụng với Bộ Tư pháp, các quan chức bang California lưu ý rằng đã có sẵn các quy trình hậu bầu cử để xem xét kỹ lưỡng những cuộc đua sít sao, nhằm phát hiện liệu có gian lận làm thay đổi kết quả hay không.

Ông Ryan Germany, cựu điều tra viên làm việc cho Văn phòng Bang vụ khanh của bang Georgia, cho biết việc truy tố thường gặp khó khăn vì luật pháp thường yêu cầu phải chứng minh được bị cáo có hành vi cố ý. Tại một số bang, những người không phải công dân vô tình có tên trong danh sách cử tri do lỗi phần mềm của bang, đặc biệt là tại các cơ quan cấp bằng lái xe (DMV).

Trong các cuộc điều tra của mình, ông thường gặp những người thậm chí không nhận ra rằng họ đã được đăng ký cử tri - có thể vì họ từng tiếp xúc với một chiến dịch vận động đăng ký cử tri và điền vào các giấy tờ chỉ để nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi đó.

Dù vậy, ông Germany cho rằng việc những người không phải công dân có tên trong danh sách cử tri - dù vô tình hay cố ý - vẫn là một vấn đề, và “tôi thực sự nghĩ rằng một số bang có thể làm tốt hơn” trong việc giải quyết tình trạng này.

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Các tiểu bang hợp tác và hệ thống SAVE

Trong khi chính quyền đương nhiệm chỉ trích các quan chức bầu cử thuộc đảng Dân chủ vì cho rằng họ không nỗ lực ngăn chặn những người không phải công dân đăng ký bỏ phiếu, thì chính quyền lại ca ngợi sự hợp tác với các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo.

Sự hợp tác này chủ yếu được thực hiện thông qua một hệ thống dữ liệu có tên tạm dịch là “Xác minh người nước ngoài để hưởng quyền lợi” (viết tắt bằng tiếng Anh là SAVE). Công cụ này đối chiếu danh sách cử tri đã đăng ký với hồ sơ nhập cư liên bang để kiểm tra tình trạng quốc tịch. Các quan chức bầu cử từ lâu đã có thể sử dụng SAVE để rà soát cử tri, nhưng chính quyền hiện tại đã tăng cường chương trình này bằng cách mở rộng các nguồn dữ liệu liên bang và cho phép các tiểu bang tải lên toàn bộ danh sách cử tri cùng một lúc. (Trước đây, các quan chức bầu cử chỉ sử dụng SAVE để kiểm tra từng trường hợp riêng lẻ).

Mùa hè năm nay, Nhà Trắng đã công bố số liệu cho thấy hàng ngàn người không phải công dân xuất hiện trong danh sách cử tri tại các tiểu bang như Georgia, Missouri, Bắc Carolina và Texas. Tuy nhiên, các quan chức bầu cử lưu ý rằng những kết quả từ SAVE cần phải trải qua các vòng xác minh bổ sung; thông thường, con số thực tế sẽ thấp hơn sau khi các quan chức địa phương tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Ông Germany cho biết: “Nếu SAVE không thể xác nhận một người là công dân, điều đó không nhất thiết có nghĩa là người đó không phải là công dân”. Ông đánh giá cao SAVE như một công cụ hữu ích, nhưng lưu ý rằng việc kiểm chứng kết quả từ hệ thống này đòi hỏi "rất nhiều nhân lực".

Ông chia sẻ với CNN: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sự chênh lệch giữa con số ban đầu này và số lượng thực tế những người không phải công dân có tên trong danh sách cử tri là khá lớn”.

Texas là một trong những tiểu bang đầu tiên sử dụng phiên bản mở rộng của SAVE. Kết quả rà soát năm ngoái (2025) cho thấy có 2.724 người không phải công dân có thể nằm trong danh sách cử tri của tiểu bang. Con số này đã giảm hơn 500 trường hợp sau khi chính quyền bổ sung dữ liệu hộ chiếu vào hệ thống; ngoài ra, nhiều người khác cũng được xác minh là cử tri hợp lệ thông qua hồ sơ của tiểu bang và các phương thức khác.