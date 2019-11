Tiết lộ hồ sơ mật: Kỹ sư bom nguyên tử Liên Xô từng bị cấm lái xe

Các nhà khoa học và kỹ sư Liên Xô làm việc trong dự án bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô từng bị cấm lái xe công vụ, theo một sắc lệnh năm 1848 mà Công ty Rosatom của Nga vừa công bố.

Kỹ sư bom nguyên tử Liên Xô từng bị cấm lái xe. Ảnh: Sputnik

“Cấm tất cả các nhân viên của Ban giám đốc chính đầu tiên lái xe công vụ, bất chấp vị trí của họ hay họ có bằng lái xe” sắc lệnh do người đứng đầu Ban giám đốc chính đầu tiên Boris Vannikov ký nêu rõ.

Ban giám đốc chính đầu tiên thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô là một cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên và không liên quan tới Ban giám đốc chính đầu tiên của Ủy ban an ninh nhà nước (PGU-KGB) vốn phụ trách tình báo nước ngoài, dù có cùng mật danh.

Sắc lệnh của Vannikov cũng cấm một cách nghiêm ngặt các tài xế của các kỹ sư trao lại quyền kiểm soát chiếc xe, bất chấp vị trí của kỹ sư đó hay anh ta có bằng lái hay không.

Lệnh cấm được ban hành trong bối cảnh các vụ tai nạn ô tô liên tiếp xảy ra với 2 nhân viên của Nhà máy số 2. Một là nhà khoa học Igor Panasyuk, người không có bằng lái, đã bị thương nặng. Hai là Phó Giám đốc Nhà máy số 2 Lev Artsimovich khi ông cố lái xe thay cho tài xế của mình.

Ủy ban đặc biệt trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, khi đó do Lavrentiy Beria đứng đầu phụ trách điều tra các vụ tai nạn. Điều này cho thấy, Liên Xô cực kỳ nghiêm túc với an toàn, an ninh của các nhà khoa học hạt nhân.

Nhà máy số 2 bí mật thời đó ngày nay được gọi là Trung tâm nghiên cứu quốc gia “viện Kurchatov” và hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới và phòng thí nghiệm lớn nhất ở Nga.

Sắc lệnh cấm lái xe kể trên là một phần trong các hồ sơ được Rosatom tiết lộ trước thềm kỷ niệm 75 năm ngành công nghiệp nguyên tử của Nga. Các bản sao của những hồ sơ liên quan đến sự hình thành và những năm đầu tiên của ngành công nghiệp nguyên tử Liên Xô được đăng tải trên trang web của Rosatom./.