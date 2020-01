Vai trò sống còn của tình báo Mossad đối với an ninh của Israel

Nhà báo Israel, Avigdor Eskin, mới đây cho hay năng lực của cơ quan tình báo đối ngoại Mossad trong việc thu thập thông tin và xâm nhập sâu vào lãnh thổ các đối thủ của mình là vấn đề có tính sống còn đối với Israel kể từ khi thành lập nhà nước Do Thái. Ông Eskin nhấn mạnh rằng chính Mossad đã giúp xây dựng cầu nối giữa Israel và thế giới Arab trong nhiều năm qua.

Biểu tượng của cơ quan tình báo Israel Mossad. Ảnh: Wikipedia.

Việc thành lập cơ quan tình báo Israel Mossad (có nghĩa là “Viện”), ban đầu là với tư cách Viện điều phối Trung ương vào ngày 12/12/1949 và sau đó là Viện Tình báo và Tác chiến đặc biệt vào ngày 1/4/1951, xuất hiện trong bối cảnh chỉ vài năm sau Thế chiến 2 (khiến cho hàng triệu người Do Thái thiệt mạng) và một loạt các cuộc chiến nổ ra giữa Israel và các nước Arab.



Các chiến dịch đầu tiên của Mossad

Nhà báo, nhà bình luận chính trị Israel Avigdor Eskin nói: “Tổ chức này được thành lập chỉ thời gian ngắn sau cuộc diệt chủng người Do Thái (sự kiện Holocaust), nhằm ngăn ngừa sự tái diễn một vụ thảm sát người Do Thái nữa... Israel là một nhà nước mới ra đời bị bao vây bởi các kẻ thù chỉ chực chờ muốn hủy diệt nó. Do vậy, việc thu thập thông tin về đối phương và các chiến dịch đặc biệt thực hiện trên lãnh thổ của họ có ý nghĩa sống còn đối với Israel”.

Theo Eskin, vụ Holocaust (do Đức Quốc xã và các nước cùng phe phát xít tiến hành) - còn được trùm phát xít Adolf Hitler gọi là “Giải pháp cuối cùng dành cho vấn đề Do Thái”, đã tác động đến quyết tâm của Israel trong việc bảo vệ người dân của họ trước nguy cơ bị truy sát trong tương lai.

Eskin lưu ý rằng “cựu giám đốc Mossad Meir Dagan đã giữ trên bàn mình bức ảnh người ông của ông bị Đức Quốc xã sỉ nhục”. Eskin nhớ lại rằng sau khi ra đời, Mossad đã khởi động cuộc săn lùng các tội phạm chiến tranh thuộc Đức Quốc xã vào năm 1959 và kéo dài sứ mệnh này cho tới tận năm 1991.

Yad Vashem – trung tâm tưởng nhớ Holocaust của thế giới, sau này công bố một nghiên cứu sâu về các hoạt động của Mossad có nhan đề “Truy bắt tội phạm chiến tranh Quốc xã”.

“Không trừng phạt kẻ thù, mà là ngăn ngừa mối đe dọa”

Eskin nhấn mạnh, nhiệm vụ chính của Mossad là thu thập thông tin tình báo.

Eskin nói: “Mossad là một cơ quan táo bạo với các thành tựu nổi bật nhất. Xin nhắc với quý vị, chính Mossad đã thu được toàn văn bài phát biểu của lãnh đạo Nikita Khrushchev tại Đại hội thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng thời thu được cả máy bay MiG-21 của Liên Xô. Mossad cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều chiến dịch lớn của quân đội Israel (IDF). Chẳng hạn, chưa đầy 2 năm trước, các đặc vụ của Mossad đã đưa được 110.000 hồ sơ mật về chương trình hạt nhân Iran ra khỏi Tehran. Mossad có vai trò lớn hơn việc chỉ là một cơ quan tình báo của Israel”.

Ảnh chụp màn hình một trang thuộc website chính thức của Mossad.

Vào tháng 4/2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ rằng cơ quan mật vụ của nước này đã đột nhập vào một kho tàng thư của Iran và lấy được vô số tài liệu mật được cho là chỉ dấu về việc quốc gia Hồi giáo này có ý định phát triển một vũ khí hạt nhân. Thông báo này có trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện 2015 (còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran). Iran đã tố cáo các cáo buộc này là nhằm thúc đẩy Tổng thống Mỹ hướng tới việc xé bỏ thỏa thuận hạt nhân.



Bình luận về các chỉ trích nhằm vào hoạt động của Mossad, nhà báo Israel nhấn mạnh rằng cơ quan tình báo này “không trừng phạt kẻ thù, mà chủ yếu hành động để ngăn ngừa các nguy cơ thực sự”.

Eskin nhắc lại: “Một số người cho rằng trước đây khác, nhưng mà điều này vẫn đúng trong các thập kỷ gần đây – không trừng phạt, không trả đũa nhưng ngăn ngừa hiệu quả. Một số chiến dịch của Mossad có quy mô lớn và rất táo bạo, như trong vụ Iran”.

Bên cạnh đó, nhà báo này phân bua rằng việc thanh toán các phần tử khủng bố, được cho là do Mossad thực hiện, là một biện pháp mà các cơ quan chống khủng bố trên toàn thế giới cũng thực hành, bao gồm cả mật vụ Mỹ và Nga.

Eskin nói: “Do vậy không một phần tử khủng bố nào có thể ngủ yên lặng trong đêm nếu y tham gia các mưu đồ giết người vào ban ngày”.

Xây dựng mối liên lạc với các lãnh đạo Arab từ cuối thập niên 1950

Eskin nhấn mạnh, người ta có thể ngạc nhiên khi biết rằng chính Mossad đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các cầu nối giữa Israel và các quốc gia Arab.

Từ khi ra đời vào năm 1948, quốc gia Israel đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ các nước láng giềng Arab, một số nước như thế còn duy trì cấm vận đối với Israel cho tới giữa thập niên 1990.

Nhà báo Eskin nhớ lại: “Các lãnh đạo Mossad và các nhân viên hàng đầu của tổ chức này cố gắng thiết lập mối liên lạc với các lãnh đạo Arab từ cuối thập niên 1950. Một mặt, Mossad đứng đằng sau các chiến dịch chống khủng bố hiệu quả nhất; mặt khác, chính Mossad lại thúc đẩy hòa bình và hợp tác. Ngày nay nhiều người nói về quan hệ hợp tác rất đặc biệt giữa Israel và các nước Arab khác. Mossad đứng đằng sau điều đó”.

Thực tế, trong một cuộc phỏng vấn của tờ Jerusalem Post vào tháng 5/2019, cựu thủ lĩnh Mossad Tamir Pardo chỉ ra rằng các cơ quan tình báo Israel và Saudi Arabia đã duy trì quan hệ ở hậu trường kể từ đầu thập niên 2010.

Trước đó, vào tháng 11 và 12/2017, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, Bộ trưởng Israel Yuval Steinitz và giám đốc CIA khi đó là Mike Pompeo đã ra thông báo xác nhận các liên lạc giữa Israel và các đặc vụ của Saudi Arabia.

Eskin cho hay: “Mọi thứ phải được thực hiện để bảo vệ sự tồn tại của Israel. Mossad có nghĩa vụ bảo vệ quyền của người dân Israel được ngủ yên bình vào ban đêm”./.