Sức mạnh hàng đầu của không quân Mỹ

Theo Bảng xếp hạng Sức mạnh không quân toàn cầu năm 2026 do World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) công bố, không quân Mỹ (USAF) hiện là lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, theo sau là không quân của hải quân Mỹ và không quân Nga.

Tờ Eurasian Times cho hay, USAF nắm giữ ưu thế vượt trội so với các đối thủ, không chỉ về quy mô đội bay mà còn về tổng số lượng tiêm kích thế hệ thứ 5 và các loại máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Một chiếc máy bay tiêm kích F-16 của không quân Mỹ cất cánh. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, dù sở hữu đội bay lớn nhất và hiện đại nhất thế giới, Mỹ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu khi ghi nhận tỷ lệ mất mát máy bay theo ngày cao nhất trong các cuộc xung đột gần đây.

Theo “Niên giám Không quân thế giới năm 2027” của FlightGlobal, Mỹ hiện có 12.647 máy bay trong biên chế, chiếm 24% tổng số máy bay quân sự đang hoạt động trên toàn thế giới.

Xếp sau Mỹ là Nga với 4.186 máy bay. Trung Quốc đứng thứ ba (4.179 máy bay) và Ấn Độ đứng thứ tư với 2.158 máy bay.

Mỹ cũng dẫn trước các đối thủ trong mọi phân khúc máy bay, bao gồm tiêm kích, máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, vận tải cơ, máy bay tiếp dầu và trực thăng chiến đấu.

Ở một số hạng mục, Mỹ duy trì khoảng cách dẫn trước khó có thể san lấp trong nhiều thập kỷ tới. Chẳng hạn, Mỹ sở hữu 32% số máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, 76% đội bay tiếp dầu, 21% đội bay vận tải và 19% số máy bay chiến đấu đang hoạt động trên toàn cầu.

Mỹ cũng là quốc gia vận hành đội máy bay tàng hình lớn nhất thế giới. Mỹ hiện có hơn 1.000 máy bay tàng hình (gồm F-35 Lightning II và F-22 Raptor), trong khi Trung Quốc đứng thứ 2 với gần 400 tiêm kích thế hệ thứ 5, chủ yếu là dòng J-20. Tuy nhiên, bất chấp ưu thế tuyệt đối về số lượng và công nghệ, Mỹ đã phải hứng chịu tổn thất máy bay theo ngày cao hơn nhiều trong cuộc chiến tại Iran so với những gì Nga, Ukraine, Ấn Độ hay Pakistan từng gánh chịu trong các cuộc xung đột gần đây của họ.

Trên thực tế, tổn thất của Mỹ còn cao hơn nhiều so với tổn thất của đồng minh Israel trong cùng cuộc chiến tại Iran năm nay (2026).

Tình hình bên phía Nga, Ukraine, Ấn Độ…

Vào ngày 22/11/2026, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong gần 4 năm rưỡi xung đột, Nga đã mất 452 máy bay cánh cố định và 356 máy bay trực thăng. Tuy nhiên, các đơn vị theo dõi thông tin tình báo từ nguồn mở (OSINT) đã xác nhận những con số thấp hơn đáng kể, dựa hoàn toàn trên các bằng chứng hình ảnh. Chẳng hạn, theo Oryx, tính đến tháng 11/2026, Nga chỉ mất 209 máy bay cánh cố định và 188 trực thăng.

Tương tự, vào ngày 23/11, Nga tuyên bố đã phá hủy 674 máy bay cánh cố định và 284 trực thăng của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu.

Theo ước tính từ Bộ Quốc phòng Nga, số máy bay cánh cố định của Ukraine bị phá hủy bao gồm 223 chiếc MiG-29, 211 chiếc Su-25, 82 chiếc Su-27 và 61 chiếc Su-24. Phía Nga cũng tuyên bố đã phá hủy 161 trực thăng thuộc dòng Mi-8/17 cùng 49 chiếc Mi-24.

Báo cáo “Military Balance 2022” của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) ước tính tổng số máy bay cánh cố định sẵn có của Ukraine trước chiến tranh chỉ vào khoảng 132 chiếc. Kể từ đó, các quốc gia phương Tây đã cam kết và chuyển giao cho Ukraine hơn 150 máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ (loại cánh cố định), cùng với hơn 80 trực thăng. Số lượng này bao gồm gần 40 chiếc F-16, 27 chiếc MiG-29, 18 chiếc Su-25 và khoảng 6 chiếc Dassault Mirage 2000-5F.

Ngay cả khi tính đến các khoản viện trợ này, tổng số máy bay cánh cố định và trực thăng của Ukraine cũng chỉ dưới 400 chiếc.

Trong cuộc xung đột kéo dài bốn ngày giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5 năm 2025, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu và 1 máy bay không người lái cỡ lớn của Ấn Độ. Sau đó, Islamabad đã điều chỉnh con số này lên thành 8 máy bay Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ và phá hủy trên mặt đất ít nhất 12 máy bay quân sự của Pakistan.

Cả hai quốc gia đều không đưa ra bằng chứng cho các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, dựa trên những con số này, Pakistan mất trung bình 3 máy bay mỗi ngày, còn Ấn Độ mất trung bình 2 máy bay mỗi ngày.

Tổn thất của không quân Mỹ trong cuộc chiến tại Iran

Theo một báo cáo tháng 10/2026 của Cơ quan Nghiên cứu quốc hội (CRS), Mỹ đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 81 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV), kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu vào ngày 28/2/2026.

Các tổn thất này bao gồm 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, 3 chiếc MQ-1 Predator, 1 chiếc MQ-4C Triton, 8 chiếc tiêm kích F-15, 1 chiếc A-10 Thunderbolt II, 1 chiếc F-35 Lightning II, 7 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker, 2 máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J Commando II, 1 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và 6 trực thăng.

Báo cáo dẫn số liệu từ Văn phòng Ngân sách quốc hội cho biết, tổng chi phí cho số máy bay bị mất nằm trong khoảng từ 1,9 tỷ đến 3,3 tỷ USD, tùy thuộc vào kế hoạch thay thế của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, phần lớn các tổn thất này xảy ra trong 40 ngày đầu tiên của cuộc giao tranh ác liệt.

Một báo cáo ban đầu của CRS công bố vào tháng 5/2026 - bao quát giai đoạn 40 ngày đầu tiên trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4 - ghi nhận 42 máy bay bị mất hoặc hư hại, bao gồm 24 chiếc MQ-9 Reaper, 1 chiếc MQ-4C Triton, 7 chiếc KC-135 Stratotanker, 4 chiếc F-15 Strike Eagle, 2 chiếc MC-130J Commando II, 1 trực thăng HH-60W Jolly Green II và 3 trực thăng AH/MH-6 Little Bird.

Một số nhà phân tích cho rằng tổn thất của Mỹ trong 40 ngày đầu này thực tế còn cao hơn, và một số trường hợp tổn thất chỉ được giải mật sau đó.

Dựa trên những con số này, Mỹ mất trung bình 1,05 máy bay mỗi ngày trong giai đoạn giao tranh tích cực của cuộc chiến - một mức trung bình cao hơn nhiều so với cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine.

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Tại sao Mỹ mất nhiều máy bay hơn?

Trước hết, phần lớn các tổn thất là máy bay không người lái. Theo báo cáo của CRS, trong số 81 máy bay bị tổn thất, có 49 chiếc là máy bay không người lái (drone/UAV), chiếm hơn 60% tổng số tổn thất.

Tuy nhiên, đây đều là những tài sản có giá trị cao, không phải loại máy bay không người lái tự sát giá rẻ (chỉ sử dụng một lần). Chi phí trung bình cho một chiếc MQ-9 Reaper dao động từ 30 đến 50 triệu USD, trong khi chiếc MQ-4C Triton với kích thước lớn hơn nhiều có giá khoảng 182 triệu USD - con số cao hơn cả chi phí cho các loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất.

Nếu không tính đến UAV, tổn thất của phía Mỹ khiêm tốn hơn nhiều: 17 máy bay trong 40 ngày đầu và tổng cộng 32 chiếc trong suốt giai đoạn đó.

Một yếu tố quyết định khác nằm ở cách thức sử dụng các loại máy bay này.

Sau những ngày đầu xung đột, Nga phần lớn chỉ duy trì máy bay trong không phận của chính mình, thực hiện các đợt phóng tên lửa từ khoảng cách xa. Ukraine cũng áp dụng chiến thuật tương tự.

Tương tự, trong cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5/2025, cả hai bên đều giữ máy bay của mình bên trong không phận quốc gia.

Ngược lại, Mỹ thường xuyên cho máy bay đi vào không phận Iran - một hành động tiềm ẩn rủi ro cao hơn nhiều.

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Vào giữa tháng 3/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định quân đội Mỹ đã đạt được “quyền kiểm soát hoàn toàn trên không” đối với Iran. Sau đó, vào cuối tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng máy bay nước này “chỉ việc bay lơ lửng phía trên, tìm kiếm bất cứ mục tiêu nào chúng ta muốn và tấn công nó”.

Những tuyên bố về quyền kiểm soát hoàn toàn trên không của Mỹ đối với Iran đã phần nào bị lung lay vào tháng 4, khi Iran bắn hạ được hai máy bay Mỹ - một chiếc F-15E và một chiếc A-10 Thunderbolt - bằng tên lửa đất đối không. Tuy nhiên, bất chấp những tổn thất này, Mỹ vẫn hoạt động tương đối tự do trên không phận Iran trong giai đoạn giao tranh ác liệt nhất của cuộc chiến; đây là minh chứng cho sức mạnh không quân vượt trội, không đối thủ nào sánh kịp của quốc gia này.

Trong một bài viết trước đây trên tờ Eurasian Times, nhà báo kỳ cựu Prakash Nanda lập luận rằng việc mất máy bay trong chiến đấu không đồng nghĩa với việc thua cả cuộc chiến. Ông lưu ý rằng trong Thế chiến thứ hai, phe Đồng minh đã mất số lượng máy bay lớn hơn nhiều so với phe Trục, nhưng cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng. Tương tự, trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Mỹ và các đồng minh đã mất 75 máy bay, nhưng vẫn đánh bại Iraq một cách áp đảo.

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