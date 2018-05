Hố sụt khổng lồ tại trang trại ở New Zealand

Một nông dân New Zealand suýt ngã vào một vết nứt sâu khi đang đi lùa đàn bò ngoài cánh đồng về chuồng để vắt sữa vào lúc sáng sớm. Vết nứt này sâu tương đương với tòa nhà cao 6 tầng và dài bằng 2 sân vận động. Vết nứt xuất hiện sau vài ngày mưa to ở gần thành phố Rotorua, thuộc vùng North Island, New Zealand.

Chủ trang trại Colin Tremain nói rằng, ông không biết vết nứt này lớn đến mức nào cho đến khi ông nhìn thấy nó dưới ánh nắng mặt trời. Khu vực này thường xuyên xuất hiện hố sụt như vậy do sự sụt giảm đá vôi ở bên dưới mặt đất.

Nhà nghiên cứu núi lửa Brad Scott thuộc Viện khoa học GNS nói rằng, vết nứt mà ông nhìn thấy ở trang trại này to gấp 3 lần những vết nứt khác mà ông đã từng thấy trước đây. Ông cho rằng, hố này có lẽ đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua./.

Việt Nga/VOV-Australia