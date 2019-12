“Hòa giải và đoàn kết” - Thông điệp 2020 của Anh sau giông bão Brexit

Nước Anh trải qua một năm đầy biến động chính trị liên quan đến những trì hoãn trong việc thực hiện kế hoạch đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Thủ tướng Anh Johnson. Ảnh: Daily Express.

Hy vọng đã mở ra sau cuộc tổng tuyển cử của nước Anh với cam kết của Thủ tướng Anh Boris Jonhson về một năm mới thịnh vượng và đoàn kết. Trong bầu không khí lễ hội của mùa Giáng sinh và Năm mới, thông điệp về sự đoàn kết và hòa giải là điều mà nhiều nhà lãnh đạo Anh truyền tải tới người dân cho sự khởi đầu của một thập niên mới.



Trong Thông điệp Giáng sinh, Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhấn mạnh tới giá trị của sự hòa hợp và hòa giải dân tộc, đặc biệt là sau một năm tiến trình Brexit luẩn quẩn đã khoét sâu hơn những bất đồng vốn đã sâu sắc ở "đảo quốc sương mù". Theo Nữ hoàng Anh, con đường không phải lúc nào cũng suôn sẻ và năm nay có thể cảm thấy khá gập ghềnh, nhưng những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

“Bây giờ là thời điểm nhắc về những điều tích tích cực có thể đạt được khi mọi người gạt bỏ bất đồng và cùng nhau trên tinh thần xây dựng và hòa giải. Tất cả chúng ta đang mong đợi về một sự khởi đầu của một thập niên mới và đây cũng là khoảnh khắc đáng nhớ về bước đi nhỏ cũng có thể tạo nên sự thay đổi lâu dài. Chúc mừng Giáng sinh”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng khẳng định giờ là thời điểm nhắc nhở người dân Anh "suy ngẫm về năm cũ" và nhấn mạnh "những điều tốt đẹp sẽ đến trong Năm mới".

Ông Johnson nói: “Với tư cách là một Thủ tướng, Giáng sinh là điều gì đó tôi mong ước về sự thay đổi. Là một quốc gia, chúng ta hãy đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi hi vọng các bạn sẽ có những ngày sắp tới tươi đẹp. Và bây giờ cũng không phải là thời điểm tranh luận quá nhiều vấn đề luật này luật kia. Bất cứ bạn là ai, giữ cương vị nào, thì chúng ta phải tận hưởng không khí lễ hội này và có một Giáng sinh hạnh phúc”.

“Hòa giải và đoàn kết” có lẽ là điều cần thiết đối với nước Anh khi bước vào năm 2020 sau một năm 2019 với quá nhiều biến động và sóng gió. Và người dân Anh cũng hoàn toàn có hi vọng về một một năm “thịnh vượng và tăng trưởng” như Thủ tướng Anh cam kết. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra chỉ hơn 2 tuần trước Giáng sinh đã mang đến triển vọng sáng sủa cho tiến trình Brexit. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã may mắn hơn hẳn người tiền nhiệm Theresa May khi “canh bạc chính trị” bằng bầu cử sớm của ông phát huy tác dụng và mang lại cho đảng Bảo thủ quyền kiểm soát Hạ viện, cùng với đó là việc gần như chắc chắn Brexit sẽ được thực hiện đúng thời hạn ngày 31/1/2020.

Lạc quan như vậy nhưng năm 2020 cũng là một năm then chốt với nước Anh, được đánh giá thậm chí còn khó khăn hơn việc đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Nước Anh sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại thách thức với Liên minh châu Âu. Hiện có nhiều nghi ngại về việc mục tiêu tham vọng của Thủ tướng Anh hoàn tất các cuộc đàm phán với EU chỉ trong vòng 11 tháng trong bối cảnh mối quan hệ kinh tế giữa hai bên đang quá gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau.

Rõ ràng thách thức vẫn chưa khép lại và các nhà lãnh đạo Anh đang muốn tựa vào sức mạnh của “sự đoàn kết và hòa hợp dân tộc” là động lực để giúp Thủ tướng Johnson chèo lái con thuyền nước Anh vượt qua sóng gió của cơn bão Brexit./.