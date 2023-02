Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Ấn Độ và tai nạn thảm khốc ở Brazil

Nguồn tin cảnh sát cho biết, gần chục người bị thương đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Cảnh sát đang tiến hành hoạt động tìm kiếm để xem có người nào mắc kẹt bên trong tòa nhà hay không. Vào thời điểm xảy ra đám cháy, trong tòa nhà đang có tiệc cưới. Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai tại khu vực này trong bốn ngày qua. Trước đó, cuối tuần qua, ít nhất năm người đã thiệt mạng trong vụ cháy bên trong một phòng khám tư nhân.

Một vụ cháy lớn tại Ấn Độ. Nguồn: Trtworld

Các vụ cháy thường xảy ra ở Ấn Độ, nơi luật xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn thường bị các nhà xây dựng và người dân xem nhẹ. Năm 2019, một đám cháy do chập điện cũng đã thiêu rụi một tòa nhà khiến 43 người ở New Delhi thiệt mạng.

Còn tại bang Parana, Brazil hôm qua (31/1) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 7 người chết và 22 người khác bị thương. Một chiếc xe chở 54 hành khách khi đang lưu thông thì bất ngờ bị lật. Trong số những người thương vong có cả người nước ngoài. Nhà chức trách địa phương đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên theo một số hành khách còn sống sót, lái xe dường như đã ngủ gật vào thời điểm xảy ra tai nạn./.