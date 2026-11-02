Hoãn, hủy chuyến bay do UAV: Sức ép ngày càng lớn với hàng không Nga

UAV gây gián đoạn hàng không trên diện rộng, hàng triệu hành khách ảnh hưởng

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2026, cả 4 sân bay tại thủ đô Moscow gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky liên tục phải áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động. Đáng chú ý, ngày 23/10, sân bay Sheremetyevo phải sơ tán hành khách trong gần một giờ do cảnh báo an ninh. Trong ngày, sân bay hủy 84 chuyến bay, 139 chuyến khác bị chậm và 23 chuyến phải chuyển hướng đến các thành phố khác. Đến đêm 29 và rạng sáng 30/10, theo thống kê của một số nguồn truyền thông Nga, gần 500 chuyến bay tại các sân bay Moscow tiếp tục bị hoãn hoặc hủy, khoảng 100 máy bay phải chuyển hướng đến các sân bay dự bị.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Vnukovo trước các bảng thông báo hoãn các chuyến bay. Ảnh: TASS

Không chỉ tại Moscow, các sân bay ở nhiều địa phương như Yaroslavl, Penza, Saratov, Samara, Ulyanovsk và một số khu vực khác cũng phải áp dụng biện pháp hạn chế vào những thời điểm khác nhau. Hiện nay, kế hoạch hạn chế không phận “Kover” (Thảm) được áp dụng gần như hằng ngày tại các khu vực phía Nam và miền Trung Nga. Tình trạng này cho thấy tác động của các cuộc tấn công UAV đã vượt ra ngoài phạm vi một cụm sân bay, trở thành thách thức đối với hoạt động hàng không trên diện rộng.

Theo số liệu của công ty bảo hiểm AlfaStrakhovanie được báo Kommersant dẫn lại, trong 9 tháng đầu năm 2026, tần suất hủy các chuyến bay chở khách tăng gấp đôi, trong khi số chuyến bay bị chậm kéo dài tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo số liệu này, có hơn 7,6 triệu hành khách phải chờ từ ba giờ trở lên; 128.000 chuyến bay bị chậm hơn một giờ. Tỷ lệ chuyến bay khởi hành đúng giờ hoặc chậm không quá 15 phút giảm từ 57% xuống 52%.

Những con số trên cho thấy tình trạng gián đoạn không còn chỉ thể hiện qua các đợt hạn chế hoạt động tại từng sân bay, mà đã tác động rõ rệt đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định của vận tải hàng không Nga. Khi hạn chế không phận được áp dụng đột xuất, máy bay phải chuyển hướng, lịch khai thác bị đảo lộn, hành khách phải chờ đợi kéo dài và các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh kế hoạch vận hành. AlfaStrakhovanie cho rằng các hạn chế hoạt động sân bay do nguy cơ UAV là nguyên nhân chính khiến các chỉ số khai thác xấu đi.

Nỗ lực duy trì hoạt động và bảo đảm an toàn

Trước những gián đoạn ngày càng thường xuyên, Nga đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn bay và giảm thiểu ảnh hưởng đối với hành khách. Một ủy ban chuyên trách bảo vệ sân bay trước các cuộc tấn công UAV đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Nga nghiên cứu các phương án vận chuyển thay thế cho hành khách trong trường hợp máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay dự bị, như bố trí thêm xe buýt và phối hợp với ngành đường sắt để giúp hành khách tiếp tục hành trình.

Các sân bay cũng đề nghị cải thiện công tác phối hợp với cơ quan quản lý, đặc biệt là thông báo kịp thời thời điểm dỡ bỏ hạn chế không phận. Điều này giúp các hãng hàng không chủ động điều chỉnh lịch khai thác, phục vụ hành khách và đưa máy bay trở lại hoạt động.

Về dài hạn, Nga tiếp tục đặt mục tiêu hiện đại hóa đội tàu bay, phát triển hàng không khu vực và thúc đẩy thay thế công nghệ nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ UAV vẫn hiện hữu, thách thức trước mắt là duy trì hoạt động vận tải ổn định mà không đánh đổi các yêu cầu về an toàn bay.

Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, khi điều kiện thời tiết vốn đã đặt ra thêm yêu cầu đối với hoạt động khai thác, nguy cơ phải thường xuyên điều chỉnh lịch bay vì lý do an ninh càng làm gia tăng áp lực đối với các hãng vận tải và cơ quan quản lý.

Từ những gián đoạn tại cụm sân bay Moscow đến tình trạng hạn chế hoạt động ở nhiều địa phương, cùng hàng triệu hành khách phải chờ đợi lâu hơn, có thể thấy bài toán của hàng không Nga hiện nay không chỉ là bảo đảm an toàn cho từng chuyến bay, mà còn là duy trì khả năng vận hành ổn định của toàn mạng lưới trong một môi trường an ninh ngày càng phức tạp.