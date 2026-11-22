

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định người Việt ở xa quê hương luôn có ý thức hướng về dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. “Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày Văn hóa đầu tiên của Việt Nam, và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, những người Việt Nam ở xa quê hương luôn ý thức về tinh thần đoàn kết cộng đồng của người Việt Nam. Dù ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng thể hiện tình cảm của mình thông qua những hoạt động có ý nghĩa và thiết thực như thế này”.

Hoạt động giao lưu pickleball thu hút đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Bắc Kinh và Thiên Tân tham gia. Qua môn thể thao năng động này, các bạn có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm học tập, sinh hoạt, đồng thời rèn luyện sức khỏe và tăng thêm sự gắn bó trong cộng đồng.

Chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia chương trình, bạn Nguyễn Bảo Ngọc, du học sinh tại Đại học Thiên Tân cho biết: “Hoạt động giao lưu thể thao lần này nhằm hướng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa với tiêu chí là đoàn kết, sức khỏe và văn minh. Và em thấy hoạt động này là một hoạt động rất là ý nghĩa. Thông qua môn thể thao này, du học sinh và cộng đồng người Việt Nam có dịp gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và thêm gắn bó với nhau hơn. Em hy vọng sẽ có thêm cơ hội để tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước sở tại”.

Hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 22/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Trugn Quốc đã tổ chức buổi giao lưu pickleball với du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh và Thiên Tân.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho lưu học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập, sinh sống ở nước ngoài.

Không chỉ là sân chơi thể thao, chương trình còn khơi dậy tình cảm gắn bó với quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần tương trợ giữa các thế hệ người Việt tại Trung Quốc. Qua đó, các bạn lưu học sinh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè Trung Quốc và quốc tế.

Các đội thi tham dự lễ khai mạc.

Hoạt động giao lưu khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các bạn lưu học sinh. Với những người Việt xa quê, mỗi buổi gặp gỡ và mỗi lời chia sẻ đều góp phần vun đắp tình đoàn kết - giá trị bền vững của cộng đồng người Việt ở bất cứ nơi đâu.