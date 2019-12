Học giả Trung Quốc: Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về kinh tế

Phát biểu tại một sự kiện về kinh tế tài chính tổ chức hôm nay (18/12), một học giả uy tín của Đại học Bắc Kinh Trung Quốc đã dự báo,đến năm 2049, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo đầu người của Trung Quốc có thể sẽ bằng 2/3 của Mỹ.

Ông Hoàng Ích Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Báo Tân Kinh.

Trong bài phát biểu với tiêu đề "Già hóa và viễn cảnh kinh tế", Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh Hoàng Ích Bình cho rằng, trong 30 năm tới, già hóa dân số là một thách thức lớn của kinh tế Trung Quốc. Nhưng đa số các vấn đề đều có thể đối phó được, ít nhất là trong 30 năm tới.

Theo ông, nếu cứ duy trì xu thế dự báo hiện nay, khoảng năm 2025, kinh tế Trung Quốc có thể đạt tới ngưỡng thu nhập cao của Ngân hàng Thế giới (WB); đến sau năm 2030, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này vào khoảng năm 2049 có thể sẽ về mức 2,7%-4,2%.

Ông chia sẻ, con số 2,7% và 4,2% nghe ra có vẻ thấp, nhưng đó vẫn là một dự báo lạc quan. Ông cảnh báo, một dự báo không lạc quan là tốc độ tăng trưởng sẽ rất thấp, đó chính là điều thường được nhắc tới với tên gọi "bẫy thu nhập trung bình".

Tuy nhiên, ông cũng dự báo, đến năm 2049, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc sẽ đạt tới 2/3 của Mỹ. Khi đó, Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc kinh tế thế giới và thực hiện xong mục tiêu 100 năm lần thứ 2.

Dự báo về việc Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào năm 2030 của ông Hoàng Ích Bình trùng khớp với nhiều dự báo trước đó của các tổ chức quốc tế. Theo đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cho rằng, Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2030. Đây cũng là dự báo của các nhà nghiên cứu tại HSBC. Theo Báo cáo của Tập đoàn này, năm 2030, GDP của Trung Quốc sẽ đạt 26.000 tỷ USD, cao hơn mức 25.200 tỷ USD của Mỹ.

Tuy nhiên, cũng có chuyên gia Trung Quốc cho rằng, vì dân số Trung Quốc lớn hơn gần 5 lần so với dân số Mỹ. Do đó, ngay cả khi Trung Quốc vượt Mỹ về GDP, GDP bình quân đầu người vẫn sẽ ít hơn nhiều, tức là Trung Quốc vẫn sẽ nghèo hơn 5 lần so với Mỹ. Theo số liệu thống kê của WB, GDP danh nghĩa năm 2018 của Trung Quốc (13.608,2 tỷ USD) tương đương khoảng 66% của Mỹ (20.494,1 tỷ USD)./.