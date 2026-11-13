English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội đồng Bảo an gia hạn trừng phạt Yemen thêm 1 năm

Thứ Sáu, 17:19, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/11 đã thông qua nghị quyết mới về gia hạn trừng phạt Yemen thêm 1 năm, nâng tổng thời gian áp đặt trừng phạt với quốc gia Arab lên thành 14 năm.

 

Nghị quyết trừng phạt mới do Anh đề xuất, nhắm vào hoạt động tài chính và đi lại của một số cá nhân, tổ chức được chỉ định tại Yemen. Thời hạn hiệu lực của trừng phạt kéo dài đến 24/11/2027.

hoi dong bao an gia han trung phat yemen them 1 nam hinh anh 1
Nhà cửa bị phá hủy sau các cuộc không kích tại khu vực al-Shariah, quận Bani Hushaish, phía đông Sanaa, Yemen, ngày 9/11 (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, bên cạnh việc bổ sung thêm một số cá nhân tại Yemen vào danh sách trừng phạt, nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an còn lên án lực lượng Houthi tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia cũng như các tàu thương mại trong các vùng biển khu vực.  

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt lần đầu với Yemen vào tháng 2/2014, sau khi nội chiến nổ ra tại quốc gia Arab. Lệnh trừng phạt ban đầu nhắm vào hoạt động tài chính và đi lại của một số cá nhân và thực thể bị cáo buộc đe dọa hòa bình, an ninh và sự ổn định tại Yemen. Cơ chế được thắt chặt và mở rộng vào tháng 4/2015, bằng một nghị quyết về cấm vận vũ khí sát thương.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 300.000 người phải di tản do xung đột tại Yemen
Hơn 300.000 người phải di tản do xung đột tại Yemen

VOV.VN - Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 1/11 cho biết, hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh ở miền Tây Yemen, hầu hết trong số đó đã phải di tản trong 2 tháng qua, khi xung đột ngày càng leo thang.

Hơn 300.000 người phải di tản do xung đột tại Yemen

Hơn 300.000 người phải di tản do xung đột tại Yemen

VOV.VN - Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 1/11 cho biết, hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh ở miền Tây Yemen, hầu hết trong số đó đã phải di tản trong 2 tháng qua, khi xung đột ngày càng leo thang.

Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen
Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - Lực lượng Houthi thân Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen và sân bay quốc tế Aden ở thành phố cảng cùng tên, thủ đô lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen

Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - Lực lượng Houthi thân Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen và sân bay quốc tế Aden ở thành phố cảng cùng tên, thủ đô lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn
Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn

VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.

Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn

Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Arabia hứng chịu thương vong lớn

VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ