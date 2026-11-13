Hội đồng Bảo an gia hạn trừng phạt Yemen thêm 1 năm

Nghị quyết trừng phạt mới do Anh đề xuất, nhắm vào hoạt động tài chính và đi lại của một số cá nhân, tổ chức được chỉ định tại Yemen. Thời hạn hiệu lực của trừng phạt kéo dài đến 24/11/2027.

Nhà cửa bị phá hủy sau các cuộc không kích tại khu vực al-Shariah, quận Bani Hushaish, phía đông Sanaa, Yemen, ngày 9/11 (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, bên cạnh việc bổ sung thêm một số cá nhân tại Yemen vào danh sách trừng phạt, nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an còn lên án lực lượng Houthi tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia cũng như các tàu thương mại trong các vùng biển khu vực.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt lần đầu với Yemen vào tháng 2/2014, sau khi nội chiến nổ ra tại quốc gia Arab. Lệnh trừng phạt ban đầu nhắm vào hoạt động tài chính và đi lại của một số cá nhân và thực thể bị cáo buộc đe dọa hòa bình, an ninh và sự ổn định tại Yemen. Cơ chế được thắt chặt và mở rộng vào tháng 4/2015, bằng một nghị quyết về cấm vận vũ khí sát thương.