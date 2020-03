Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua nghị quyết theo hình thức đặc biệt

Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30/3 đã thông qua các nghị quyết theo hình thức bỏ phiếu qua văn bản. Cơ chế này được các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí trong bối cảnh không thể họp trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: TASS

Có 4 nghị quyết đã được thông qua trong lần bỏ phiếu đầu tiên này là Nghị quyết 2515 gia hạn nhiệm vụ Nhóm chuyên gia (PoE) của Ủy ban 1718 liên quan tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Nghị quyết 2516 gia hạn Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Somalia (UNSOM); Nghị quyết 2517 gia hạn mức trần của cấu phần quân sự và cảnh sát của Phái bộ hỗn hợp LHQ-Liên minh Châu Phi tại Sudan (UNAMID) và Nghị quyết 2518 về An toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hoà bình. Cả 4 nghị quyết được thông qua với 15 phiếu thuận.



Đối với Nghị quyết 2518, Việt Nam đã chủ động đề xuất nội dung bảo đảm an toàn và an ninh cho lực lượng nữ tham gia gìn giữ hòa bình và nội dung này đã được nhiều nước ủng hộ.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cùng các nước tham gia thúc đẩy và xây dựng các nội dung như cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình; bảo đảm nguồn lực cho các phái bộ; tăng cường đào tạo, cung cấp trang thiết bị, xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình; thúc đẩy tăng cường gắn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với cộng đồng. Đây là Nghị quyết đầu tiên trong lĩnh vực này của Hội đồng Bảo an, với 44 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam./.